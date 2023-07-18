12 малоизвестных фактов о картофельных чипсах, которые удивят даже их поклонников

Ароматные, хрустящие, золотистые...
Сколько бы диетологи не твердили миру о том, что чипсы вредны, армия их поклонников не сокращается. Но при этом далеко не многие знают, как появилось это солёное лакомство, и какие увлекательные истории с ним связаны. Самые интересные факты о чипсах - в этом обзоре.
1. Картофель, бритва, сарказм
Джордж Крам - папа чипсов.
Считается, что картофельные чипсы впервые были приготовлены в 1853 году, когда шеф-повару одного ресторана раздраженный клиент несколько раз возвращал порцию жареного картофеля, утверждая, что он нарезан слишком толсто. Когда повару это надоело, он нарезал картофель бритвой так тонко, как только мог, пожарил, а затем посыпал большим количеством соли. К его удивлению, клиенту блюдо понравилось.
2. Радиация
Осторожно! Радиация.
Невероятно, но это факт. Оказывается, есть пачку чипсов каждый день, можно получить большую дозу радиации, чем если жить рядом с атомной электростанцией.
3. «Уже соленые»
«Уже соленые» чипсы.
Наверняка, некоторые люди задумывались над тем, почему на пачках картофельных чипсов пишется «уже соленые». Когда-то десятки лет назад чипсы часто выпускали с пакетиком соли, чтобы потребитель сам мог выбрать, использовать ее или нет.
4. Азот
Азот в упаковке.
Весь воздух в пачках картофельных чипсов, на который все обычно жалуются, на самом деле является азотом и служит вполне определенной цели. Он предохраняет хрупкие чипсы от повреждения во время транспортировки.
5. «Pringles»
«Pringles» - не картофельные чипсы.
Много кто любит чипсы «Pringles». При этом мало кто знает, что технически это не картофельные чипсы, а суспензия риса, пшеницы, кукурузы и картофельных хлопьев.
6. Размер имеет значение
Раскладка чипсов по весу и размеру.
После производства картофельных чипсов они сортируются. Большие идут в «семейные» пачки, ну а мелкие для остальных размеров.
7. Новая разновидность соли
Чипсы «с солью», чипсы «со вкусом соли». Почувствуй разницу.
Оказывается, люди употребляют только 20% соли, которой посыпаны картофельные чипсы. Недавно известный бренд «Lay`s» разработал новую разновидность соли, которая обеспечивает тот же самый вкус, но при этом ее используется на 25% меньше.
8. «Whole Shabang»
Чипсы «Whole Shabang», в натуре!
«Whole Shabang» - это марка картофельных чипсов, которые когда-то продавались только в тюрьмах. Они были чрезвычайно популярны среди заключенных.
9. «Smell squirrel»
Были с «ароматом сыра», стали с «запахом белки»... ну, или мыши.
Ароматические картофельные чипсы были изобретены в Ирландии. Оказывается, что есть даже картофельные чипсы с ароматом... белки.
10. Ингредиент для многих блюд
Ушлые маркетологи: чипсы - настоящая здоровая пища.
Маркетологи при рекламе картофельных чипсов в 1950-х и 60-х годах пытались показать чипсы в составе различных блюд. Так они хотели убедить людей, что эта закуска является настоящей здоровой пищей.
11. «Cape Cod Potato»
Чипсы «Cape Cod Potato» от Robust Russet.
В 2005 году чипсы «Cape Cod Potato» от Robust Russet сняли с продажи. Было установлено, что они содержат в 25 раза больше нормы акриламида, химического вещества, вызывающего рак.
12. Многоликий «Lay`s»
Walkers/Smith's,/Chipsy/Poca/Tapuchips/Margarita/Sabritas.
Картофельные чипсы Lay`s имеют разные названия по всему миру: Walkers в Великобритании и Ирландии, Smith's в Австралии, Chipsy в Египте, Poca во Вьетнаме, Tapuchips в Израиле, Margarita в Колумбии и Sabritas в Мексике.
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