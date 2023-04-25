Идеи декоративных грядок с цветочными композициями

Казалось бы, что может быть проще и понятнее, чем огородные грядки? Оказывается, не все так однозначно. Последние тенденции ландшафтного дизайна указывают на то, что теперь становится модным использовать грядки с овощами, сочетая их с цветочными композициями. Получается довольно эффектно.



1.Простая геометрия

2.Солнце

3.Полукруг

4.Ровные рядки

5.Идеальная симметрия

6.Огород из высоких грядок

7.Павлин

8.Плетеные оградки

9.Контрастное решение

10.Комбинированные грядки

11.Многоуровневые грядки

12.Дощатый забор

13.Капустные грядки

14.Современный стиль

15.Сундук

16.Цветной щебень

17.Круглый цветник

Аккуратные приподнятые грядки, оборудованные в ромбовидных деревянных ящиках, сделают сад структурированным и станут настоящим украшением участка.Оригинальная композиция с цветами в середине и приподнятыми овощными грядками, огражденными невысокими бортиками, поставленными в виде лучей.Лаконичные приподнятые грядки, выставленные полукругом и огражденные кирпичными бордюрами, прекрасно впишутся в ландшафт современного дачного участка и подойдут как для выращивания цветов, так и для овощных культур.Облагородить садовый участок, а вместе с тем и создать красивые грядки, можно и без специальных построек. Просто посадите культуры ровными рядами, чередуя их по размеру будущих ростков.Симметричные грядки, где по краям посажены пышные кустики листьев салата или капуста, а в центре растут ровные рядки высокого зеленого лука, выглядят очень аккуратно и необычно.Высокие грядки помогут разделить культуры на группы, кардинально изменить качество почвы и получить богатый урожай. Кроме того, такие грядки выглядят очень красиво и аккуратно, помогая зонировать участок.Неординарная цветочная клумба в виде павлина с пышным хвостом из цветов и объемным телом, сделанным из металлического каркаса.Чудесные высокие грядки квадратной формы, огражденные милыми плетеными заборчиками, прекрасно подойдут для выращивания цветов и значительно улучшать внешний вид садового участка.Высокие грядки в темных деревянных ящиках, установленных на площадке, засыпанной крупным белым щебнем — контрастное решение, которое станет яркой деталью любого приусадебного участка.Лаконичные грядки, на которых ровные рядки цветов чередуются с кустиками овощных культур, зелени, а центральной деталью стал ряд высокой белокочанной капусты.Извилистые многоуровневые грядки, отделенные тонкими металлическими листами, станут эффектной окантовкой садовой дорожки.Невысокий дощатый заборчик — прекрасный способ зонирования сада, который поможет отделить овощные грядки от цветочного сада или участка где растет газон.Великолепные декоративные грядки вдоль садовой дорожки, засаженные капустой разных сортов, выглядят намного эффектней и оригинальней любых цветов.Стильная композиция из приподнятых грядок, огражденных серым кирпичом, станет гармоничным украшением современного огорода.Если у вас есть старинный деревянный сундук, используйте его с пользой. Например, превратите в оригинальный контейнер для выращивания цветов.Фантастический цветник, сделанный из агроволокна и цветного щебня, несомненно, станет изюминкой любого участка и оживят даже самый сдержанный ландшафт.Большая структурированная клумба круглой формы, засеянная разноцветными цветами разных размеров и дополненная подсветкой, станет необыкновенным украшением заднего двора или грядки.