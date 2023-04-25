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Идеи декоративных грядок с цветочными композициями

Казалось бы, что может быть проще и понятнее, чем огородные грядки? Оказывается, не все так однозначно. Последние тенденции ландшафтного дизайна указывают на то, что теперь становится модным использовать грядки с овощами, сочетая их с цветочными композициями. Получается довольно эффектно.

1.Простая геометрия



Идеи декоративных грядок с цветочными композициями

Аккуратные приподнятые грядки, оборудованные в ромбовидных деревянных ящиках, сделают сад структурированным и станут настоящим украшением участка.

2.Солнце



Идеи декоративных грядок с цветочными композициями

Оригинальная композиция с цветами в середине и приподнятыми овощными грядками, огражденными невысокими бортиками, поставленными в виде лучей.

3.Полукруг



Идеи декоративных грядок с цветочными композициями

Лаконичные приподнятые грядки, выставленные полукругом и огражденные кирпичными бордюрами, прекрасно впишутся в ландшафт современного дачного участка и подойдут как для выращивания цветов, так и для овощных культур.

4.Ровные рядки



Идеи декоративных грядок с цветочными композициями

Облагородить садовый участок, а вместе с тем и создать красивые грядки, можно и без специальных построек. Просто посадите культуры ровными рядами, чередуя их по размеру будущих ростков.

5.Идеальная симметрия



Идеи декоративных грядок с цветочными композициями

Симметричные грядки, где по краям посажены пышные кустики листьев салата или капуста, а в центре растут ровные рядки высокого зеленого лука, выглядят очень аккуратно и необычно.

6.Огород из высоких грядок



Идеи декоративных грядок с цветочными композициями

Высокие грядки помогут разделить культуры на группы, кардинально изменить качество почвы и получить богатый урожай. Кроме того, такие грядки выглядят очень красиво и аккуратно, помогая зонировать участок.

7.Павлин



Идеи декоративных грядок с цветочными композициями

Неординарная цветочная клумба в виде павлина с пышным хвостом из цветов и объемным телом, сделанным из металлического каркаса.

8.Плетеные оградки



Идеи декоративных грядок с цветочными композициями

Чудесные высокие грядки квадратной формы, огражденные милыми плетеными заборчиками, прекрасно подойдут для выращивания цветов и значительно улучшать внешний вид садового участка.

9.Контрастное решение



Идеи декоративных грядок с цветочными композициями

Высокие грядки в темных деревянных ящиках, установленных на площадке, засыпанной крупным белым щебнем — контрастное решение, которое станет яркой деталью любого приусадебного участка.

10.Комбинированные грядки



Идеи декоративных грядок с цветочными композициями

Лаконичные грядки, на которых ровные рядки цветов чередуются с кустиками овощных культур, зелени, а центральной деталью стал ряд высокой белокочанной капусты.

11.Многоуровневые грядки



Идеи декоративных грядок с цветочными композициями

Извилистые многоуровневые грядки, отделенные тонкими металлическими листами, станут эффектной окантовкой садовой дорожки.

12.Дощатый забор



Идеи декоративных грядок с цветочными композициями

Невысокий дощатый заборчик — прекрасный способ зонирования сада, который поможет отделить овощные грядки от цветочного сада или участка где растет газон.

13.Капустные грядки



Идеи декоративных грядок с цветочными композициями

Великолепные декоративные грядки вдоль садовой дорожки, засаженные капустой разных сортов, выглядят намного эффектней и оригинальней любых цветов.

14.Современный стиль



Идеи декоративных грядок с цветочными композициями

Стильная композиция из приподнятых грядок, огражденных серым кирпичом, станет гармоничным украшением современного огорода.

15.Сундук



Идеи декоративных грядок с цветочными композициями

Если у вас есть старинный деревянный сундук, используйте его с пользой. Например, превратите в оригинальный контейнер для выращивания цветов.

16.Цветной щебень



Идеи декоративных грядок с цветочными композициями

Фантастический цветник, сделанный из агроволокна и цветного щебня, несомненно, станет изюминкой любого участка и оживят даже самый сдержанный ландшафт.

17.Круглый цветник



Идеи декоративных грядок с цветочными композициями

Большая структурированная клумба круглой формы, засеянная разноцветными цветами разных размеров и дополненная подсветкой, станет необыкновенным украшением заднего двора или грядки.
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