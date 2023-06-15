Отдых в номерах-коконах, «парящих» на живописных склонах в лесу

Умиротворенный отдых в номерах-коконах Cabins On The Mountain среди дикого леса (концепт студии Veliz Arquitecto).

Горные хижины Cabins On The Mountain станут прекрасным местом для отдыха альпинистов и ценителей эко-туризма (концепт студии Veliz Arquitecto). | Фото: amazingarchitecture.com.

Благодаря бетонной опоре можно обустраивать левитирующие номера (концепт Cabins On The Mountain). | Фото: designboom.com.

На выступающем балконе можно организовать идеальную зону отдыха (концепт Cabins On The Mountain). | Фото: mymodernmet.com.

Номера-коконы Cabins On The Mountain эффектно смотрятся на склоне горы среди валунов и деревьев (концепт студии Veliz Arquitecto). | Фото: mymodernmet.com.

Из горных хижин и балконов открывается восхитительный вид на лес и долину (концепт Cabins On The Mountain). | Фото: designboom.com.

Общее жилое пространство номеров-коконов Cabins On The Mountain (концепт от Veliz Arquitecto).

Столовая зона у открытого окна позволит наслаждаться и пищей, и живописными видами (концепт Cabins On The Mountain). © veliz_arquitecto.

О такой ванне можно только мечтать (концепт Cabins On The Mountain).

Удивительный дизайн элегантного загородного дома Liviana House, спроектированный студией Veliz Arquitect.

Дизайнерский проект ресторана-обсерватории ACANTILADO (концепт студии Veliz Arquitecto).

Концептуальный архитектурный проект для экологического туристического комплекса в стиле GLAMPING (концепт студии Veliz Arquitecto) .