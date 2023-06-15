Отдых в номерах-коконах, «парящих» на живописных склонах в лесу

Современные архитекторы все чаще обращают свой взор на органическую архитектуру, на создание которой вдохновляются самой природой. Особенно впечатляют концептуальные разработки отельных номеров, которые могут стать убежищем для людей, пресытившихся отдыхом в роскошных курортах и стремящихся к уединению на лоне природы. Совсем недавно свое видение горного шале для расслабления предложил кубинский архитектор, представив концептуальный проект очаровательных номеров-коконов, «парящих» на живописных склонах.
Умиротворенный отдых в номерах-коконах Cabins On The Mountain среди дикого леса (концепт студии Veliz Arquitecto).
Кто из нас не мечтает о полноценном отдыхе вдали от работы на износ, городского шума и затягивающих в Сети гаджетов? Идеальным местом для расслабления и полной перезагрузки могут стать лес, горы, реки и вода. Только природа способна принести в нашу жизнь умиротворение и покой. Чтобы исполнить прекрасную мечту городских жителей об единении с природой, многие архитекторы и дизайнеры совместно с отельерами стараются создавать неординарные отельные номера, которые станут идеальным убежищем и в прямом смысле слова позволят слиться с окружающей средой.
Горные хижины Cabins On The Mountain станут прекрасным местом для отдыха альпинистов и ценителей эко-туризма (концепт студии Veliz Arquitecto). | Фото: amazingarchitecture.com.
Как, например, номера-коконы, спроектированные молодым кубинским архитектором Хорхе Луис Велис Кинтана – основателем дизайнерской студии Veliz Arquitecto. Его очаровательные горные шале предназначены для «краткосрочного пребывания альпинистов и туристов, заинтересованных в непосредственном контакте с природой». Все те, кто жаждет насладиться невероятным видом горного ландшафта и диким лесом, получат такую возможность, если кто-то решиться воплотить концептуальный проект Cabins On The Mountain в жизнь.
Благодаря бетонной опоре можно обустраивать левитирующие номера (концепт Cabins On The Mountain). | Фото: designboom.com.
На выступающем балконе можно организовать идеальную зону отдыха (концепт Cabins On The Mountain). | Фото: mymodernmet.com.
Проект разработан с учетом органической архитектуры и с уважением к природе. Основа каждого номера- бетонные опоры, имеющие минимальную площадь соприкосновения с землей. А уже на них сформирована «парящая» деревянная площадка, на которой собирается деревянный домик, больше похожий на плетеный из лозы кокон, с пролетами по бокам сооружения и его фасадов. Несмотря на кажущуюся прозрачность жилого пространства, каждый модуль можно расположить так, чтобы посетители могли любоваться лишь живописными видами на благоухающую долину, с минимальным обзором соседей.
Благодаря увеличению площади платформы получилось создать открытый балкон с зоной отдыха на свежем воздухе, на котором найдется место для гамака.
Номера-коконы Cabins On The Mountain эффектно смотрятся на склоне горы среди валунов и деревьев (концепт студии Veliz Arquitecto). | Фото: mymodernmet.com.
Из горных хижин и балконов открывается восхитительный вид на лес и долину (концепт Cabins On The Mountain). | Фото: designboom.com.
Примечательно: В рендеринге (окончательный вид компьютерной 3D-графической модели) отдельные отельные номера расположены на склоне горы, что обеспечивает максимальное расширение обзора и уменьшает негативное влияние на окружающую среду. А если к этому прибавить использование только лишь природных материалов в конструкции модулей и в отделке внутреннего пространства, то можно считать, что углеродный след сведен к нулю.
Общее жилое пространство номеров-коконов Cabins On The Mountain (концепт от Veliz Arquitecto).
Столовая зона у открытого окна позволит наслаждаться и пищей, и живописными видами (концепт Cabins On The Mountain). © veliz_arquitecto.
Несмотря на то, что площадь каждого кокона очень скромная, в них есть все необходимое для комфортного отдыха после изнуряющего подъема на вершину горы или неспешной прогулки по девственному лесу. В горном шале от кубинского архитектора предусмотрено единое жилое пространство, в котором есть огромная кровать, зона столовой и благоустроенная ванная комната, спрятанная за изголовьем кровати. Согласно проекту, ванна установлена возле панорамного окна, так что единение с природой будет безграничным.
О такой ванне можно только мечтать (концепт Cabins On The Mountain).
По сведениям авторов Novate.ru, молодой кубинский творец разрабатывал концептуальный проект Cabins On The Mountain не под заказ или конкретное строительство, а лишь для того, чтобы донести преимущества «зеленой» архитектуры. Но это обстоятельство никак не уменьшает его достоинства, как и других проектов креативного архитектора. Хотя, как знать, может найдется инвестор, которого заинтересуют оригинальные горные хижины футуристического комплекса, придуманного дизайнером.
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