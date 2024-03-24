Как добиться большого урожая огурцов

Огурцы считаются неприхотливой культурой. И всё-таки далеко не у всех огородников получается собрать по-настоящему большой урожай. Как же этого добиться? Всё довольно просто: нужно лишь запомнить несколько особенностей выращивания огурцов!

Тогда в любом регионе у вас получится собрать рекордный урожай.







Проращивание семян

Пересадка рассады

Подкормки рассады

Подкормка огурцов

Урожай начинается с выбора сорта. Используйте проверенные гибриды. Одним из них является «Любимчик» — стабильно урожайный и вкусный сорт. Для выращивания в домашних условиях хорошо подойдёт «Лихач» и «Крош». В контейнер положите бумажную салфетку, смочите водой и высадите семена. Накройте крышкой и поставьте в тёплое, светлое место. Очень быстро семена прорастут, и их нужно будет пересадить в землю. Не бойтесь поломать корневую систему: у огурцов она на удивление прочная.При пересадке молоденькой рассады в грунт обязательно досвечивайте растения. Тогда они будут расти и активно выпускать новые листочки.В течение месяца от семян до пересадки рассады в грунт рекомендуется сделать пикировку. Огурцы её хорошо переносят. Также не забывайте, что это культура «жадная» до подкормок, особенно — органических. Дайте им 1 ч. л. биогумуса на 1 л воды. Чтобы хорошо росла корневая система вместе с зелёной массой, нужно чередовать подкормки калия-фосфора и азота. Огурец любит абсолютно всё!Отличным стимулятором станет обыкновенная янтарная кислота. 2 таблетки растолките в порошок, растворите в 1 л воды. Поливайте всю подросшую рассаду. Можно давать каждые 2 недели вплоть до высадки в грунт.Когда настанет время высадки огурцов в грунт, подготовьте лунку. Как вы помните, эта культура очень любит органические подкормки. Лучшим удобрением, добавленным в лунку перед посадкой, станет перегной. Также огурцы любят навоз. Перемешайте удобрение с землей, чтобы оно не обожгло корешки, пролейте водой и высадите растения. Сверху также присыпьте перегноем — тогда дальнейшие поливы водой будут особенно питательными для огурцов! Если вы хотите, чтобы после пересадки огурцы резко тронулись в рост, помогите им перенести стресс быстро и незаметно. В 1 л воды добавьте 4 капли циркона, пролейте по стакану под каждую лиану.В дальнейшем подкармливайте огурцы через каждый полив. Обязательно давайте как фосфорно-калийные, так и азотные подкормки, иначе хорошего урожая не получить! Огурцы особенно любят натуральные удобрения на основе сырого молока (сыворотки) и йода, всевозможные настои (банановая кожура, скорлупа, чай), зелёное удобрение, биогумус и компост. Чем больше вы будете кормить огурцы органическими подкормками, тем больше урожая соберёте! Помните, что огурцы, подобно картошке, съедают из земли практически всё питание. Вот почему подкормок должно быть много, и они должны быть разнообразными!Если будет много питания и поливов, то огурцы будут расти сами по себе. Урожай придётся собирать вёдрами и раздавать всем знакомым, да ещё и делать много закруток на зиму! Следуйте несложным правилам и будете всегда с огурчиками.