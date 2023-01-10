Паскуалита: магазин свадебных платьев мертвой невесты

За стеклянной витриной маленького магазина свадебной моды в мексиканском городе Чиуауа стоит высокая стройная фигура, наряженная в свадебное платье. Вот уже почти 90 лет этот до мурашек реалистичный манекен в магазине La Popular приветствует посетителей, которые съезжаются сюда со всех уголков Америки и Европы. Бледная кожа, исчерченные венами руки, складки на ладонях и сточенные ногти — все это вселяет в посетителей уверенность, что Паскуалита, как ее называют в народе, не просто манекен, а отлично сохранившийся забальзамированный труп.











Паскуалита, или «маленькая Паскуала», впервые появилась в витрине этого знаменитого свадебного магазина 25 марта 1930 года. Широко распахнутые стеклянные глаза, настоящие волосы и румянец манекена вводили в ступор как прохожих, так и сотрудников самого магазина. Вскоре кто-то обратил внимание на поразительное сходство манекена c недавно умершей дочерью хозяйки магазина. Поползли слухи.







По легенде, у Паскуалы Эсперансы, хозяйки магазина, была очень красивая дочь (имя которой затерялось в истории). Девушка должна была выйти замуж за своего возлюбленного. По трагической случайности в день свадьбы ее укусил паук черная вдова, и она умерла. Паскуала Эсперанса так горевала из-за смерти дочери, что якобы мумифицировала ее тело и установила в витрине, чтобы она всегда была невестой в загробной жизни, не сумев стать ей в земной.



Слухи распространялись, местные жители были возмущены, и хозяйке магазина стали поступать телефонные звонки с угрозами. Паскуала Эсперанса все отрицала. Женщина утверждала, что Паскуалита была всего лишь очень качественно изготовленным и сложным манекеном. Но было уже поздно: никто ей не верил.







Годы шли, история обрастала все более невероятными деталями. Например, рассказывали, что влюбленный в манекен французский маг являлся по ночам, оживлял ее и они танцевали ночи напролет, пили и праздновали свое короткое свидание. Также ходили страшные истории про то, что манекен следит глазами за посетителями магазина и меняет положение, когда никто не смотрит.



«Каждый раз, когда я прохожу мимо Паскуалиты, у меня потеют ладони. У нее очень реалистичные руки и даже есть варикозные вены на ногах. Я верю, что это настоящий человек», — говорит один из сотрудников магазина.







Нынешний владелец салона Марио Гонсалес стремится, чтобы легенда о мертвой невесте жила. Дважды в неделю ей меняют наряд — за задернутыми шторами, как дань уважения ее скромности. Лишь немногие доверенные сотрудники магазина могут наряжать и раздевать ее. Один сотрудник, который видел ее раздетой, говорит, что ее тело не похоже на тело манекена.



Истинные поклонники легенды оставляют цветы, свечи и другие дары у входа в магазин. Некоторые считают Паскуалиту святой и верят в чудеса, которые якобы свершаются у ее ног.







Марио Гонсалес доволен славой и толпами клиентов, которых Паскуалита приводит в магазин, и не собирается ничего менять. На витрине, в которой установлена знаменитая невеста, написано «La Casa De Pascualita» — «Дом Паскуалиты».



Когда его спросили, действительно ли невеста — это мумия, он только улыбнулся и покачал головой. «Правда ли это? Многие люди верят в это, но я не могу сказать», — ответил хозяин салона.



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