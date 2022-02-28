Зачем заедать кофе грейпфрутом и другие тонкости, которые должен знать каждый кофеман

Кофейные хитрости, которые сделают утро лучше.

1. Любите капучино с молочной пенкой? Её можно сделать без специальных приспособлений

Как сделать пышную молочную пенку для капучино.

2. Даже не самый удачный кофе можно спасти

Корица обогатит вкус кофе.

3. А убрать лишнюю горечь поможет соль

Соль для слишком крепкого кофе.

4. Чтобы усилить и продлить эффект от кофеина, «закусите» кофе грейпфрутом

Кофе с грейпфрутом – бодрящее сочетание.

5. Работаете в коллективе с другими любителями кофе? Тогда сделайте «кофе-таймер»

Таймер для кофе.

6. Чтобы кофе дольше не остывал, предварительно сполосните кружку в горячей воде

Или просто поставьте её поближе к компьютеру.

7. А если летом не тянет на горячее, заморозьте готовый кофе в форме для льда

Замороженный кофе для жаркого летнего утра.

8. Если стесняетесь «кофейного дыхания» на работе, сделайте простой освежитель для полости рта

Свежо и перед коллегами не стыдно.

9. Пятна кофе с зубной эмали можно вывести с помощью перекиси водорода

Чистить зубы самодельных порошком можно не более 30 секунд.

10. А быстро почистить кофемолку поможет один недорогой продукт из кухонного шкафчика

Почистит всё.