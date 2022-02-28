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Зачем заедать кофе грейпфрутом и другие тонкости, которые должен знать каждый кофеман


Кофейные хитрости, которые сделают утро лучше.

Кофейные хитрости, которые сделают утро лучше.

 

Кто искренне считает, что утро добрым не бывает, тот просто ещё не нашёл свой кофе. Правильно подобранный напиток сделает начало дня легче и приятнее, а обеденный перерыв захочется растянуть чуток подольше. А чтобы выжать максимум из каждой чашки, пригодятся маленькие хитрости от «бывалых» кофеманов. С ними даже дешевый кофе обретёт благородный вкус.

1. Любите капучино с молочной пенкой? Её можно сделать без специальных приспособлений


Как сделать пышную молочную пенку для капучино.

Как сделать пышную молочную пенку для капучино.

 

Ладно, одно «приспособление» таки понадобится. Но никаких инвестиций: речь об обычном стеклянном бутыльке. Залейте в него нужное количество молока, закройте крышкой и хорошенько потрясите. Вуаля! Пышная пенка готова. Осталось просто добавить её в кофе.

2. Даже не самый удачный кофе можно спасти


Корица обогатит вкус кофе.

Корица обогатит вкус кофе.

 

Просто добавьте в него немного корицы. Щепотки на порцию будет достаточно. Вкус получится интересным и многогранным. Нюанс: для лучшего эффекта добавляйте корицу в сухой молотый кофе, ещё до заваривания.

3. А убрать лишнюю горечь поможет соль


Соль для слишком крепкого кофе.

Соль для слишком крепкого кофе.

 

Щепотка соли на кружку слишком крепкого кофе уберёт почти всю горечь.
Полезно вспомнить, когда случайно переборщил с количеством ложек.

4. Чтобы усилить и продлить эффект от кофеина, «закусите» кофе грейпфрутом


Кофе с грейпфрутом – бодрящее сочетание.

Кофе с грейпфрутом – бодрящее сочетание.

 

Исследователи всё ещё спорят по поводу этой теории, но многие кофеманы свято уверены в эффективности «грейпфрутового» метода. Бодрости хватит до обеда точно. Правда, столь экстравагантный завтрак подходит только людям со здоровым желудком. А гордым обладателям гастрита, увы, лучше не экспериментировать.

5. Работаете в коллективе с другими любителями кофе? Тогда сделайте «кофе-таймер»


Таймер для кофе.

Таймер для кофе.

 

Потому что разогретый кофе, приготовленный пару часов назад – далеко не самый вкусный напиток. Понадобятся всего лишь два пластиковых стаканчика и маркер. Стаканы поместите друг на друга, на верхнем нарисуйте стрелку, а по диметру нижнего – цифры, как на часах. Каждый, кто заваривает кофе, отмечает время приготовления на «таймере». Увидели, что порция в кофеварке сварена в обед, а скоро конец рабочего дня? Лучше вылейте её и сделайте новую.

6. Чтобы кофе дольше не остывал, предварительно сполосните кружку в горячей воде


Или просто поставьте её поближе к компьютеру.

Или просто поставьте её поближе к компьютеру.

 

Налейте в кружку кипяток или горячую воду, подержите хоть секунд 10, выливайте, а потом уже заполняйте её кофе. Так напиток будет остывать гораздо дольше. Эта хитрость точно пригодится тем, кто по долгу службы не может часто отрываться от компьютера.

7. А если летом не тянет на горячее, заморозьте готовый кофе в форме для льда


Замороженный кофе для жаркого летнего утра.

Замороженный кофе для жаркого летнего утра.

 

Полученные кубики залейте молоком и получите бодрящий ice coffee. Для летней жары – самое то.

8. Если стесняетесь «кофейного дыхания» на работе, сделайте простой освежитель для полости рта


Свежо и перед коллегами не стыдно.

Свежо и перед коллегами не стыдно.

 

Понадобятся всего лишь 1/4 стакана тёплой воды, 1/4 чайной ложки мёда и пара капель масла перечной мяты. Залейте во флакон с распылителем и освежайте дыхание после каждой чашки кофе. Сладко, бюджетно и точно никакой химии.

9. Пятна кофе с зубной эмали можно вывести с помощью перекиси водорода


Чистить зубы самодельных порошком можно не более 30 секунд.

Чистить зубы самодельных порошком можно не более 30 секунд.

 

Предварительно обмакните зубную щётку в соде и добавьте каплю перекиси. Чистить зубы таким самодельным порошком можно не более, чем 30 секунд! И не забудьте хорошо прополоскать рот после. Бюджетное средство, но лучше, всё же, отдать предпочтение профессиональным зубным пастам.

10. А быстро почистить кофемолку поможет один недорогой продукт из кухонного шкафчика


Почистит всё.

Почистит всё.

 

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Зачем заедать кофе грейпфрутом и другие тонкости, которые должен знать каждый кофеман

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Зачем заедать кофе грейпфрутом и другие тонкости, которые должен знать каждый кофеманПодписаться на мой Instagram
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