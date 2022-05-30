Дорогие домашние любимцы

Для каждого хозяина его животное является самым дорогим в мире. Пусть даже это обычная дворняга или котенок с улицы. Но с какой суммой люди готовы расстаться, чтобы приобрести себе домашнего любимца?



Арабская лошадь

Бенгальская домашняя кошка

Японский макак

Лион бишон, или львиная собачка

Тибетский мастиф

Саймири, или беличья обезьяна

Мартышка мона

Радужный тукан

Полосатый королевский питон

Гиацинтовый ара

Саванна

Белый тигр

Белый лев

Слон

Овен

Канадская эскимосская лайка

Жук-олень

Шимпанзе

Рыба-дракон Аравана

Кошка Хао Мани