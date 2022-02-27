Почти как на природе: проект офисных помещений с выходом на лужайки и пруд

Reservoir - проект офисного пространства в индийской провинции Раджастан.
Группа архитекторов из компании Sanjay Puri Architects, расположенной в Мумбаи, предложила проект рабочего пространства для офисных сотрудников. При его создании специалисты вдохновлялись традиционными индийскими ступенчатыми колодцами, которые обычно обеспечивают водой пересохшие районы страны.
Архитекторский проект индийской компании Sanjay Puri Architects.
В рамках проекта Reservoir планируется задействовать 95 акров земли в самом засушливом районе Индии Раджастан, где 8 месяцев в году температура не опускается ниже + 38 градусов по Цельсию.
По мнению архитекторов, на естественном склоне можно будет построить шесть ярусов с офисными помещениями. Земляные уступы, стилизованные под ступени, выполнят функции естественных террас.
Проект офисов, построенных по примеру традиционных ступенчатых колодцев в Индии.
Заполненный водой резервуар станет естественным способом охлаждать воздух, создавая комфортный микроклимат для работы. На холме будут установлены батареи, генерирующие энергию солнца.
Склон с солнечными батареями.http://funhere.ru/?p=20253
Reservoir. Офисный интерьер.
Интерьер офисов предполагает широкие окна от пола до потолка. Это позволит экономить на искусственном освещении.
Reservoir - проект офисного пространства в индийской провинции Раджастан.
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