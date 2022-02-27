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Почти как на природе: проект офисных помещений с выходом на лужайки и пруд


Reservoir - проект офисного пространства в индийской провинции Раджастан.

Reservoir - проект офисного пространства в индийской провинции Раджастан.

Группа архитекторов из компании Sanjay Puri Architects, расположенной в Мумбаи, предложила проект рабочего пространства для офисных сотрудников. При его создании специалисты вдохновлялись традиционными индийскими ступенчатыми колодцами, которые обычно обеспечивают водой пересохшие районы страны.

Архитекторский проект индийской компании Sanjay Puri Architects.

Архитекторский проект индийской компании Sanjay Puri Architects.

В рамках проекта Reservoir планируется задействовать 95 акров земли в самом засушливом районе Индии Раджастан, где 8 месяцев в году температура не опускается ниже + 38 градусов по Цельсию.

По мнению архитекторов, на естественном склоне можно будет построить шесть ярусов с офисными помещениями. Земляные уступы, стилизованные под ступени, выполнят функции естественных террас.
Проект офисов, построенных по примеру традиционных ступенчатых колодцев в Индии.

Проект офисов, построенных по примеру традиционных ступенчатых колодцев в Индии.

Заполненный водой резервуар станет естественным способом охлаждать воздух, создавая комфортный микроклимат для работы. На холме будут установлены батареи, генерирующие энергию солнца.
Склон с солнечными батареями.

Склон с солнечными батареями.http://funhere.ru/?p=20253

 
Reservoir. Офисный интерьер.

Reservoir. Офисный интерьер.

Интерьер офисов предполагает широкие окна от пола до потолка.
Это позволит экономить на искусственном освещении.
Reservoir - проект офисного пространства в индийской провинции Раджастан.

Reservoir - проект офисного пространства в индийской провинции Раджастан.

 

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Почти как на природе: проект офисных помещений с выходом на лужайки и пруд

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Почти как на природе: проект офисных помещений с выходом на лужайки и прудПодписаться на мой Instagram
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