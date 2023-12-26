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Главные причины гибели черенков роз

Многие начинающие садоводы пытаются укоренить розу классическим способом, но безуспешно. Черенки чернеют, гниют и погибают. Каковы же главные причины гибели роз? Дадим бесценные советы садовода-практика ниже.


Анализ розы



Прежде чем брать черенок осенью, нужно убедиться в том, что роза здорова. Черенкованию подлежат только те розы, которые предварительно прошли обработку от паразитов и грибковых заболеваний. Если не успели обработать розу, а черенки уже нарезали, тогда поступить нужно иным образом. Обработать нужно уже срезанные веточки. Для этого возьмите любой фунгицид.


Перелив черенков



Это ещё одна популярная причина загнивания и гибели черенков. Грунт должен быть увлажнён, но не перелит. Сам грунт — это смесь песка и магазинной земли, рыхлый и лёгкий. Когда пролили грунт, подождите, пока он немного просохнет, и только потом высадите черенки.


Циркуляция воздуха



В горшке, где укореняются черенки, должны быть отверстия для слива лишней воды. Когда накрываете бутылкой, в ней также должна быть циркуляция воздуха. Это может быть открученная крышка или пара отверстий на самой бутылке.


Правильное опрыскивание



Когда грунт просох, увлажнить нужно не сами черенки, а только пластиковую бутылку — «мини-тепличку». Опрыскайте стенки бутылки изнутри с помощью пульверизатора и поставьте обратно в грунт. Влажность повысится, капельки будут стекать вниз, а на черенки вода не попадёт. Саму землю поливать не нужно.


Заглубление черенка



Максимально заглублять черенок не нужно. Только до первой почки! И тогда вскоре на черенках образуется каллюс.



Черенкуйте и укореняйте розу правильно. И тогда большая часть черенков выживет и даст корешки!
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Черенкирозы

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