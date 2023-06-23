Первая в мире гендерно-нейтральная кукла от производителя Барби

В наборе к кукле идет парик с длинными волосами.

Гендерно-нейтральные куклы.

Вариативный внешний вид.

Одна кукла - огромное количество образов.

Кукла для любого.

Новая кукла от Mattel.

Новая игрушка от Mattel.

Гендерно-нейтральная кукла.

В наборе с куклой идет одежда и аксессуары.

Куклы для всех.

Гендерно-нейтральные куклы.

Новые куклы от Mattel.

Гендерно-нейтральная кукла.

Возможность выбрать вид для своей куклы.

Куклы от Mattel.

К каждой кукле идет в наборе парик с длинными волосами.

Кукла на любой вкус.

Куклы Mattel.