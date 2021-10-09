16 старомодных вещей, которым не место в гардеробе современного мужчины

Раздражающие вещи из мужского гардероба.
Когда речь заходит о правильном гардеробе, воображение тут де рисует дамские платья, кардиганы и прочее. Но сегодня обратимся в мужскому гардеробу. Необходимо напомнить представителям сильного пола, что многое из их шкафа уже давным-давно не модно.
1. Блестящий пиджак
Пиджак из блестящего материала.
Конечно, пиджак, выполненный из блестящей ткани или украшенный блестящими узорами, выглядит просто восхитительно. Но только в том случае, если на дворе 2006 год. Блестящие ткани и узоры, вышитые золотистыми нитками приемлемы, если речь идет о шторах. Что касается мужских пиджаков, в моде лаконичные модели в классическом стиле или в стиле кэжуал, пошитые из плотной темной ткани без принтов и узоров.
2. Узкие джинсы
Мужские джинсы скинни.
Несколько лет подряд мужские джинсы скинни оставались на пике популярности. Больше всего эта модель полюбилась молодым парням и мужчинам до 35 лет. Однако, сейчас узкие джинсы уходят в забытье. Да и нужно отметить, что такие брюки подходят далеко не всем так как имеют свойство подчеркивать кривизну ног. На смену тесным джинсам пришли штаны, зауженные к низу, и брюки с защипами.
3. Рубашки с блеском
Блестящие рубашки.
Помните рубашки с блеском, которые мужчины надевали на все официальные мероприятия в 2008-2009 году? Однако, с тех пор прошло уже много времени, а «стильные» рубашки до сих пор в ходу у некоторых представителей сильного пола. Если в вашем шкафу до сих пор присутствует что-то подобное, избавьтесь от этого поскорее. Мода на такие рубашки не вернется никогда.
4. Шорты с карманами
Шорты со множеством карманов.
Забавно, шорты с карманами никогда не были модными, но всегда пользовались популярностью. Все дело в том, что мужчины находят плюсы в большом количестве карманов. В них можно положить ключи, деньги, документы и еще кое-какие мелкие вещи. При этом представители сильного пола даже не задумываются, как глупо они выглядят в шортах с раздутыми карманами, которые чаще всего еще и шуршат при ходьбе. Одним словом, два кармана на шортах - это максимум, который можно позволить себе в повседневной жизни, а шорты в стиле «Вассермана» стоит оставить для садовых работ или походов на рыбалку.
5. Ремень с крупной пряжкой
Ремень с крупной вычурной пряжкой.
Некоторые мужчины всерьез считают, что ремень с крупной пряжкой поможет заявить о себе, заставит всех обратить внимание на свои выдающиеся достоинства. Одним словом такой ремень, выставленный на показ, свидетельствует о том, что перед вами альфа-самец, жиголо и самовлюбленный эгоист. Что касается серьезных самодостаточных мужчин - они выбирают классику. Кожаный ремень с классической пряжкой - универсальный аксессуар, который никогда не выйдет из моды.
6. Соломенная шляпа
Соломенные шляпы в черте города.
Мода на соломенные шляпы прошла около 7 лет назад. Да и тогда такой головной убор выглядел довольно странно в пределах большого города. Сейчас данную шляпу уместно надевать лишь с целью защитить голову от солнца на отдыхе или на даче.
7. Кожаная куртка с шипами
Кожаная куртка с шипами и заклепками.
Кожаная куртка с шипами и множеством заклепок - явно не та вещь, которая будет служить годами. Скорее всего через несколько месяцев эйфория от покупки пройдет, а вещь осядет в шкафу. Что касается модных тенденций: стразы, шипы, обилие молний и заклепок - главные антитренды года. А вот если сможете отыскать простую куртку из кожи, подходящую вам по стилю и размеру, считайте что вытащили лотерейный билет, ведь она прослужит долгие годы и никогда не выйдет из моды.
8. Спортивные штаны
Спортивные штаны всегда и везде.
Удобные трикотажные «спортивки» предназначены для тренировок в спортивном зале. Также их можно использовать в качестве домашней одежды. Однако такие брюки совсем не предназначены для повседневного ношения и выходов в свет. Мужчины же, которые не вылезают из «треников», просто невежды и лентяи. Если вам просто нравится спортивный стиль, подберите для себя брюки из денима или плащевки в стиле кэжуал.
9. Глубокий вырез
Футболки и кофты с глубоким вырезом.
Некоторое время назад футболки и кофты с глубоким вырезом были в тренде, но сейчас мода вновь вернулась в привычное консервативное русло. Стоит заметить, что такую тенденцию легко объяснить вопросами практичности. Если поло или обычную футболку с круглым воротом можно надеть даже в офис под пиджак, то одежду с глубоким вырезом могут носить на работу лишь рок-звезды, футболисты и селебрити.
10. Кожаное пальто
Кожаное пальто с мехом.
Хотите знать чего точно не должно быть в гардеробе современного мужчины, который заботится о своей репутации и внешнем виде? - Пальто с меховым воротником. Верхняя одежда такого типа здорово прибавляет возраст и заставляет приличных мужчин выглядеть, как мафиози. Куда лучше прикупить себе на зиму классическое двубортное пальто или хорошую куртку на меху.
11. Пуховик
Пуховик и классический костюм.
Сочетание пуховика и классического делового костюма - это такой же провал, как и носки, надетые под сандалии. Запомните, чтобы производить хорошее впечатление на окружающих, одежда должна быть подобрана по стилю и соответствовать обстановке. В данной ситуации, пуховик совсем не подходит к имиджу успешного, зрелого, делового мужчины, который ходит на работу в костюме.
12. Тонкий джемпер и рубашка
Тонки джемпер поверх рубашки.
"Что плохого в сочетании джемпера и рубашки?" - спросите вы. Тут недоумение вполне обосновано, в таком комплекте действительно нет ничего плохого. Более того, это по-прежнему стильно и актуально. Но... джемпер обязательно должен быть плотным и свободным. В противном случае он подчеркнет все складки на рубашке и заставит выглядеть полнее, чем на самом деле.
13. Контрастные носки
Носки, контрастные цвету обуви.
Забавно, но такая мелочь, как носки может испортить даже идеальный внешний вид. Можете не сомневаться, белые носки в сочетании с черной или коричневой обувью, обязательно будут замечены. Так что, если нет носков подходящего цвета, лучше надеть короткие следки или вообще обойтись без носков.
14. Бусы
Мужские бусы.
Если вам больше 18 лет и вы не серфенгист, живущий на Бали, носить бусы вам строго-настрого запрещено. Такой аксессуар заставляет вас выглядеть в глазах окружающих, молодящимся дяденькой, который всеми силами отодвигает подступающую старость.
15. Экстравагантный галстук
Галстук необычной расцветки.
У некоторых людей есть чутье, помогающее легко подбирать галстуки под наряд. Однако, такое чувство стиля свойственно единицам. Если вы не уверены в своих силах, лучше остановитесь на однотонном галстуке или на модели с малозаметным принтом.
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16. Складки на джинсах
Джинсы со складками.
Складки на джинсах свидетельствуют о том, что они слишком длинные для вас. Однако, большинство мужчин ленятся и не несут брюки в ателье, так и ходят в длинных брюках до конца их века, а потом вновь покупают такие же. Если же вы хотите выглядеть, как с иголочки, не забывайте подгонять одежду по фигуре.
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