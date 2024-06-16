10 любопытных фактов об истоках современных свадебных традиций

Об истоках свадебных традиций.
Заключение брака практически во всех культурах считается особым событием, которое связано с различными ритуалами и традициями. Многие из этих традиций настолько укоренились в современном обществе, что люди даже никогда не задумывались об их происхождении. В этом обзоре мы расскажем откуда же берут своё начало известные всем свадебные ритуалы.
1. «Медовый месяц» или «Угасание любви»
«Медовый месяц».
Идея медового месяца в современном виде возникла в конце XVIII века. Тем не менее, этимология слова происходит от старинной английской фразы «hony moone». В данном случае, «hony» - отсылка на слово мед (honey) и символизирует «неопределенный период нежности и удовольствия, испытываемого парой молодоженов», а «moone» означает мимолетность этой сладости и угасание любви.
Другие предполагают, что «медовый месяц» относится к временам, когда нехватка женщин приводила к тому, что невест насильственно похищали мужчины. После того, как женщина была похищена, ее обычно искали и пытались «вызволить» в течение месяца. Таким образом, мужчина, который похитил свою невесту, был вынужден скрываться около месяца, в течение которого пара пила много меда — напитка, который ассоциируется со сладостью и чувственностью.
2. Первые мальчишники спартанцев
Спартанские мальчишники.
Принято считать, что идея мальчишника восходит к пятому веку до нашей эры, а древние спартанцы были первыми, чтобы праздновал последнюю ночь жениха в качестве одинокого «свободного» человека. Спартанские солдаты устраивали пир для своего друга и произносили тосты в его честь. Идея этого холостяцкого ужина продолжилась в наше время. В 1940-е и 1950-е годы «джентльменский ужин» обычно проводился отцом жениха в ночь перед свадьбой. Этот обед был поводом для общения сугубо в мужском кругу и способом празднования «перехода жениха из разряда одинокого мужчины в разряд женатого».
3. «Лучший человек» - похититель невесты
Похищение невесты.
Традиция «лучшего человека» восходит к средневековым общинам Германии, где были распространены похищения невест из-за нехватки женщин. Жених часто просил своего самого близкого друга сопровождать его в деревню или город, где жила женщина, которую он хотел похитить. Так как семья невесты часто пыталась спасти свою дочь от похищения, в обязанности этого друга входило охранять пару, а также защищать невесту от других женихов. Тем не менее, его самая важная обязанность заключалась в том, чтобы стоять на страже во время свадебной церемонии по правую руку от жениха с мечом наголо, чтобы предотвратить любую попытку сорвать церемонию.
4. Обручальные кольца — символ покупки невесты
Обручальные кольца
Принято считать, что древние египтяне были первыми, кто использовал кольца в свадебной церемонии. Эти ранние кольца сплетали из пеньки или тростника, но поскольку тростниковые кольца были очень непрочными, в конечном счете их заменили кольцами, изготовленными из кости или кожи. Муж надевал кольцо на палец своей жены, что символизировало его уверенность в своей способности заботиться о доме и семье.
Римляне продолжили традицию обручальных колец, но в их случае отец невесты получал обручальное кольцо в качестве символа покупки невесты. Ко второму веку до н.э., кольцо начал вручать жених своей невесте в качестве способа показать ей, что он доверяет ей свои ценные вещи. С 860 н.э. христиане начали использовать кольца в свадебных церемониях, хотя это, как правило, представляло собой символический обмен ценностями. Только в 1940-х годах в западном мире стали популярными мужские обручальные кольца. Мужчины сначала начали носить кольца во время войны, чтобы показать то, что они всегда помнят своих жен, которые остались далеко от них.
5. Невеста на руках
Невеста на руках как защита от злых духов.
Некоторые приписывают происхождение обычая переносить невесту через порог на руках к древней вере в то, что молодые, невинные девушки были чрезвычайно восприимчивы к нечисти. Считалось, что злые духи таились на порогах дверных проемов, которые могли выступать в роли портала между мирами живых и мертвых. При этом они могли вселиться в девушку через подошвы ее ног. Поэтому муж переносил невесту через порог на руках, чтобы избежать подобной возможности. Другие утверждают, что традиция происходит из того времени, когда невест похищали.
6. Свадебные подвязки как талисман
Подвязки на счастье.
Раньше люди считали, что обладание частью свадебного платья невесты может принести удачу. Это часто приводило к тому, что гости во время свадьбы часто в буквальном смысле слова нападали на невесту, разрывая в клочки ее свадебное платье. Устав от таких нападений, невесты начали носить подвязки как предметы одежды, которые можно было отдать другим людям «на удачу». Еще одно широко распространенное мнение - подвязка являлась доказательством того, что брак успешно состоялся.
7. Брачные договоры в Древнем Египте
Брачные договоры в Древнем Египте.
Многие удивятся, узнав, что брачные договоры намного старше, чем все думают. На самом деле, они были весьма распространены в древнем Египте. К примеру, сохранился 2500-летний египетский документ, который заверял то, что если союз между мужем и женой не будет удачным, то жена получит компенсацию в размере 1,2 мер серебра и 36 мешков зерна каждый год в течение всей оставшейся жизни.
Брачный контракт у евреев, известный как кетуба, существует уже по крайней мере 2000 лет. Он также устанавливает финансовые обязательства мужа по отношению к жене в случае развода или вдовства. В девятом веке нашей эры мужья в Европе были обязаны документально обеспечить передачу трети своего имущества женам после своей смерти.
8. Свадебные торты из мяса
Вот так тортик!
Традиция свадебного торта возникла еще в Древнем Риме, где жених крошил ячменный торт над головой невесты. В средневековой Англии выстраивали горку из сладких булочек в рост человека, чтобы молодожены поцеловались над ними. Если им удалось дотянуться друг до друга губами, то считалось, что им гарантирована зажиточная жизнь. Но не все ранние свадебные торты были сладким лакомством. Большинство из них были скорее пирогами из мясного фарша или баранины.
Один из самых ранних английских рецептов свадебного торта предполагает, что его нужно делать из гребешков петухов, кедровых орешков, яиц барана, устриц и специй. Каждый гость должен был съесть кусок пирога — не сделать этого считалось крайней грубостью. Часто внутрь свадебного пирога помещали кольцо. Считалось, что тот, кто его найдет, следующим женится или выйдет замуж. Только в XVII веке такие мясные пироги заменили на сладкие свадебные торты.
9. Фата как защита от злых духов
Невеста в фате - само очарование.
Принято считать, что фата старше свадебного платья на много веков, но ее точное происхождение неизвестно. Некоторые полагают, что эта традиция происходит от древних времен, когда невесты надевали яркие вуали для защиты от злых духов. Греческие и римские невесты часто носили красные и желтые вуали, которые представляли собой огонь, чтобы отогнать злых духов и демонов. В какой-то момент времени римские невесты и вовсе полностью закутывались в огромную красную вуаль в день их свадьбы. В Европе в древности нормой были договорные браки и фату якобы надевали на невесту, чтобы ее лицо до самого конца свадебной церемонии не увидел жених (на случай, чтобы он не отказался от брака, если ему не понравится внешний вид его невесты).
10. Подружки невесты были приманкой для злых духов
Подружки невесты как защита брачного союза.
Поскольку древние римляне считали, что злые духи любят приносить несчастье невестам во время свадебных церемоний, они придумали идею использования подружек в качестве способа запутать этих духов. На свадьбу невесту сопровождали до десяти подружек, одетых в точности так же, как и она. Подобная традиция продолжалась до 19-го века.
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