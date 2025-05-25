Почему немецкие крестьяне предпочитали селиться в пещерах, хотя на дворе уже был XIX век

1. Последствия урбанизации в Германии

Пещерные дома немецких крестьян. | Фото: atlasobscura.com.

Стараниями Вильгельма Римпау крестьянам разрешили строить пещерные дома.

Руины средневековых замков рядом с поместьем Лангенштайн.

2. Как песчаник стал главным призом в погоне за жильем

Строительство пещерных жилищ велось с 1955 по 1858 гг .

Жилища и загоны для скота обустраивали внутри рукотворных пещер.

3. Строительство пещерных домов

12 крестьянских семей поселилось в пещерных домах .

Нехитрая планировка и обстановка пещерных жилищ.

Гостиная выступала еще и в роли столовой.

В пещерных домах готовили на дровяной печи.

Сохранилась кухонная утварь и скромная мебель.

Крестьянские семьи в пещерных домах жили до 1910 г. | Фото: travelsneeker.de.

4. Что стало с пещерными домами немецких крестьян

Последний житель пещерного поселения .

Заглянуть в исторические дома может каждый.

В XXI веке пещерные дома стали туристической достопримечательностью.

В пещерных жилищах сохранился деревенский колорит XIX века.