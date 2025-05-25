Почему немецкие крестьяне предпочитали селиться в пещерах, хотя на дворе уже был XIX век

История человечества на каждом своем этапе приносит испытания, которые толкали людей на неожиданные поступки. Так, немецкие крестьяне, например, начиная с конца XVIII века начали обживать пещеры, что было не свойственно людям той эпохи. Так что же толкало жителей цивилизованной страны на столь радикальные меры?
1. Последствия урбанизации в Германии
Пещерные дома немецких крестьян. | Фото: atlasobscura.com.
В XIX веке Германию охватила индустриализация, которая потянула з собой очень быструю урбанизацию, что не лучшим образом сказалось на сельском хозяйстве. Большинство безземельных жителей страны устремились поближе к разрастающимся городам или рабочим поселкам, что вызывало их перенаселение. Миграция населения, вызванная поисками надежных средств к существованию затронула и поместье Лангенштайн (Langenstein), принадлежащее семье Римпау, как и вся ближайшая округа (сегодняшний район Хальберштадт, ранее район Гарц, Саксония-Анхальт).
Стараниями Вильгельма Римпау крестьянам разрешили строить пещерные дома.
Август Вильгельм Римпау был известным агрономом (считается родоначальником селекции зерновых в Германии), земледельцем и политиком, к середине XIX века активно расширяющий ферму, искал семьи, которые могли бы работать на его угодьях на постоянной основе. Несмотря на то, что крестьян было предостаточно, отсутствие жилья становилось непреодолимым препятствием для большинства из них.
Руины средневековых замков рядом с поместьем Лангенштайн.
Интересный факт: Неподалеку поместья Лангенштайн на вершине горы Шеферберг сохранилось два самых старых замка на этих землях.заброшены, а территория рядом с ними использовалась в качестве каменоломен. Вот они и стали причиной появления рукотворных пещер, которые к 1787 году стали преобразовывать в жилища самые бедные слои населения. Хотя исследователи утверждают, что в этом районе обитали пещерные люди еще до нашей эры, но указать точную дату заселения этих мест не берутся.
2. Как песчаник стал главным призом в погоне за жильем
Строительство пещерных жилищ велось с 1955 по 1858 гг.
Жилища и загоны для скота обустраивали внутри рукотворных пещер.
Озабоченный отсутствием жилья, Август Римпау обратился к властям с просьбой о выделении земель для строительства жилищ работниками, но его ходатайство было отклонено прусским районным администратором Густавом фон Гюштедтом. В 1855 г. муниципальный совет, вспомнив о небольших образованиях из песчаника, непригодных для возделывания или использования в качестве пастбищ, решили разделись их на 12 участков и устроить лотерею. Все желающие построить свой дом, имеющие восемь грошей (зрплата за 1 месяц), могли участвовать в розыгрыше и сделали это, правда, повезло не всем. Все же 12 семей получили официальное право на строительство в обмен на обязательство работать на ферме или сельхозугодьях за зарплату и проживать в домах, которые они сами обустроили в пещерах, до тех пор, пока они живы.
3. Строительство пещерных домов
12 крестьянских семей поселилось в пещерных домах.
Нехитрая планировка и обстановка пещерных жилищ.
Семьи, получившие право строить пещерные жилища, не освобождались от работы, что и стало причиной затягивания процесса. А если учесть, что главными инструментами были молоток, зубило и кирка, которыми возможно было упорно орудовать лишь по вечерам или праздникам, то на обустройство «квартир» площадью плюс-минус 30 кв. метров уходило от полутора до трех лет. Все зависело от участка и наличия ранее вырубленных камер. Стоит отметить, что семьям в этот период приходилось совсем несладко, ведь они жили в шалашах.
Гостиная выступала еще и в роли столовой.
В пещерных домах готовили на дровяной печи.
Любое из жилищ крестьян сложно назвать просторными, но все же они были пригодными для жизни и имели стандартную планировку. Каждая семья более-менее комфортно проживала в доме с гостиной, спальней, детской и небольшой кладовой, где хранились продукты. Имелась и кухня с выложенной из кирпича печью, на которой готовили еду. Изобретательные крестьяне установили дымоходы под углом, чтобы они отдавали больше тепла, которое долго сохранялось благодаря толщине пористого песчаника, служащего и стенами, и крышей для каждого дома. Стабильность температуры при любой непогоде на поверхности земли – это главный приоритет пещерных домов даже в наше время, не говоря уже о том периоде, когда людям было не до излишеств и фантазий о комфорте.
Сохранилась кухонная утварь и скромная мебель.
Крестьянские семьи в пещерных домах жили до 1910 г. | Фото: travelsneeker.de.
Главным же недостатком такого рода жилищ являлась скудность естественного освещения. И пусть входная часть с небольшими кошками выходила на южную сторону, этого было очень мало, чтобы наполнить все пространство солнечным светом. Для освещения многие десятилетия семьи использовали безбожно коптящие масляные лампы, фитилем которых служил жгут из шерсти овец или мха. Вентилирование же подземных домов было естественным, поскольку в дверном проеме оставались дыры, да и сохранялись щели, через которые выходил спертый воздух. Кстати сказать, загоны для животных и туалеты также находились внутри пещер, так что проветривание было более чем необходимым процессом.
4. Что стало с пещерными домами немецких крестьян
Последний житель пещерного поселения.
Заглянуть в исторические дома может каждый.
Столь необычное, как для европейской страны периода XIX века пещерное поселение, просуществовало чуть более полувека. Последний крестьянин из обитателей пещеры умер в 1910 году, а последний житель покинул свой дом в 1916 году. Поскольку право собственности не могло перейти к их наследникам, не работающим на этой ферме или в поле, то они перешли муниципалитету, который распорядился ими по своему. Вплоть до воссоединения Германии в 1990 году дома троглодитов использовали в качестве погребов или конюшен всей общины. К концу XX века несколько пещер продали частным лицам и не все прониклись историей.
В XXI веке пещерные дома стали туристической достопримечательностью.
По этой причине одно жилище было полностью засыпано камнями, а на вершине построен жилой дом. Сегодня о 5 исторических пещерных жилищах Лангенштайна заботится общественная организация Langensteiner Höhlenwohnungen, точнее сказать, 10 преданных своему делу членов из этого района. С 2010 года группе энтузиастов выделили одну из пещерных квартир, где они обустроили свой штаб. Многие годы они очищают от мусора заброшенные жилища, поддерживают интерьер в первозданном виде, обеспечивают их функционирование в качестве туристических объектов.
Их труды не остались не замеченными, особенно в кинематографической и телевизионной среде. Как утверждают члены организации, в пещерных домах Langenstein снималось множество фильмов, телевизионных шоу и видеороликов блогерами, которые привносят свою лепту в сохранность исторического наследия «немецкоязычного мира».
В пещерных жилищах сохранился деревенский колорит XIX века.
Авторы Novate.ru хотели бы отметить, что посетить апартаменты троглодитов XIX века могут все желающие. Лучше это делать в весенне-осенний период и в хорошую погоду. Самостоятельное исследование (с разрешения Langensteiner Höhlenwohnungen) будет абсолютно бесплатным. Если же захочется узнать о существовании необычного пещерного поселения более подробно, можно заказать экскурсию с гидом, только за нее придется заплатить 2 евро с человека (группа до 10 чел.)
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