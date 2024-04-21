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Продукты и напитки, которые избавят от тошноты и боли в животе

Плохое самочувствие способно застать врасплох и никогда не знаешь, что может стать главной причиной недомогания. Рассказываем о том, как избавиться от признаков тошноты, боли в животе и общего недомогания.


1. Пресная выпечка




Пресная выпечка в виде соломки, сушки, сухариков и галетного печенья — идеальный вариант в борьбе с тошнотой. 

При первых признаках тошноты и отравлении, специалисты в области здравоохранения настоятельно рекомендуют съесть кусочек ржаного хлеба, сушку, пресную соломку, галетное печенье или пару сухариков. Как правило, в сложившейся ситуации, такие продукты служат абсорбентами, отлично впитывающими в себя токсины, тем самым замедляя интоксикацию и предотвращая тошноту, диарею, головокружение, рвоту.

2. Овсянка или злаковая смесь на воде




Также при болях в желудке и тошноте поможет овсянка или злаковая смесь, приготовленная на воде. 

Внезапно разболелся желудок аж до тошноты? Пришло время вспомнить о нелюбимой многими овсянке или злаковой смеси, которая буквально за считанные секунды нормализует пищеварение, устраняя все признаки дискомфорта. Поскольку и та и другая крупа содержит нерастворимую и растворимую клетчатку, помогающую усваивать избыток кислоты и пищеварительных жидкостей в желудке, а также магний, который обладает мягким слабительным действием, то небольшая порция свежесваренной каши на воде без подсаливания и добавления сливочного масла, очистит пищеварительную систему и облегчит тошноту.

3. Овощи варёные или на пару




Паровые или отварные овощи — также станут прекрасным вариантом в борьбе с плохим самочувствием и тошнотой. 

Чувствуете, что начинает подташнивать? Тогда поскорее загляните в свой холодильник, наверняка там есть морковка. Она содержит пищеварительные ферменты, клетчатку, витамины и антиоксиданты, которые естественным образом успокаивают желудок и снимают тошноту. Главное правило – приготовить морковь на пару или сварить без добавления соли, специй и масла. Ко всему прочему, от тошноты также хорошо помогают спаржевая фасоль и брокколи как в варёном, так и тушёном виде. А вот свеклу, картошку, батат, капусту (в том числе цветную) стоит исключить на время из рациона при регулярных болях в желудке и тошноте.

4. Ромашковый отвар




Отвар ромашки выводит токсины, нормализует пищеварение и устраняет боли в желудке. 

Ромашка обладает противовоспалительными и успокаивающими свойствами, которые помогают снять раздражение пищеварительной системы и облегчить тошноту и спазмы желудка. Кроме того, ромашка содержит большое количество антиоксидантов и других полезных соединений, способных нейтрализовать токсины и свободные радикалы в пищеварительной системе, уменьшая дискомфорт и рвотные позывы.

Чтобы приготовить ромашковый отвар, вам понадобится:

• Две чайные ложки сухих соцветий ромашки;


• Один стакан крутого кипятка;


• Чайник, кружка или небольшая кастрюлька.


Целебный ромашковый отвар. 

Как готовить:

• Положите соцветия ромашки в заварочный чайник, кружку или небольшую кастрюлю;


• Залейте кипятком;


• Дайте отвару настояться пять-семь минут, периодически помешивая;

• Процедите ромашковый чай перед употреблением;


• Пейте мелкими глотками (Важно! Отвар должен быть тёплым, а не горячим или холодным).

5. Чай зелёный




Зелёный чай также поможет справиться с тошнотой, болью в желудке, плохим самочувствием и даже с давлением.

Зелёный чай широко известен своими многочисленными полезными свойствами для здоровья, среди которых противовоспалительные, противовирусные и антиоксидантные свойства. Так же он оказывает благоприятное влияние на снижение уровня холестерина и поддержание здоровья сердца. Зелёный чай содержит мощные антиоксиданты, известные как катехины, которые помогают бороться со свободными радикалами, разрушающими организм и клетки. Также он содержит кофеин, который помогает повысить бодрость и уменьшить усталость, а ещё он снижает уровень холестерина и поддерживает здоровье сердца. Ко всему прочему, зелёный чай содержит соединения, которые уменьшают отёки и помогают бороться с вирусами, тошнотой, головной болью, спазмами в желудке и даже рвотой.

6. Постные бульоны




Постный (в том числе и овощной) бульон выводит токсины и отлично справляется с тошнотой и интоксикацией. 

Постные бульоны (в том числе и овощные) — отличный источник гидратации, обеспечивающий организм необходимыми минералами, такими как натрий, калий и кальций. Как правило, в них содержится множество витаминов, в том числе витамины группы В, витамин А, железо, цинк и т.д. При отравлениях, болях в желудке и тошноте, благодаря питательным веществам и антиоксидантам, бульон помогает организму бороться с токсинами и нейтрализовать их. Ко всему прочему, он улучшает работу пищеварительной системы, наделяя организм целебными и успокаивающими свойствами.
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