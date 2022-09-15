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Подкормите орхидею молоком

Орхидее очень нравятся регулярные подкормки молоком. Дело в том, что молочные белки, а также содержащиеся в молоке микроэлементы, прекрасно питают цветок и дают ему достаточно сил для пышного и безумно красивого цветения круглый год!

Подкормите орхидею молоком

В 500 мл мягкой воды добавьте 1 ст. л. молока (лучше цельного, 3,2-6 % жирности). Размешайте.

Подкормите орхидею молоком

Установите орхидею в большой горшок и обильно пролейте. Оставьте на 15 минут, затем лишнюю вытекшую жидкость слейте. Повторяйте каждые 2 недели (минимум — раз в месяц).

Подкормите орхидею молоком

А также регулярно, хотя бы раз в 1-2 недели, протирайте листья с обеих сторон ватным диском, смоченным в растворе из 1 ст. л. молока и 2 ст. л. воды. Это очень недорогой, но эффективный уход за орхидеей!

Подкормите орхидею молоком


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Орхидеяподкормка
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