Привычки, которые способны угробить абсолютно любой ремонт

Практически у каждого человека есть свои привычки (в том числе и пагубные), от которых он не может избавиться на протяжении жизни. К сожалению, распространяются они и на быт, поскольку есть такие вещи, которые способны угробить даже самый качественный ремонт.

Ведь ими либо частенько пренебрегают, либо наоборот – злоупотребляют.

1. Оставлять чистку грязных поверхностей на потом

2. Затяжной горячий душ на постоянной основе

3. Чрезмерное хлопанье дверьми и окнами на постоянной основе

4. Выбрасывание отходов в канализацию

5. Двигать мебель по напольному покрытию

6. Чрезмерное использование бытовой химии

7. Сушка вещей на диванах, креслах и дверях

8. Опрыскивание цветов на подоконнике

Не оставляйте грязную плиту и любые другие загрязнения на поверхностях на потом.«Потом, всё потом» — фраза, которая частенько мелькает в голове, особенно, когда речь заходит о чистке грязных поверхностей (например, плиты, духового шкафа, мойки или ванной). Подобное отлагательство может привести к обратным результатам и большему объёму работу, а соответственно – и потраченному времени. Вместо этого лучше всего подходить к уборке систематически, начиная с наиболее загрязнённых частей, поскольку практически любое свежее пятно гораздо легче убрать сразу, чем через пару часов. Согласитесь, что спустя время, придётся использовать более агрессивные чистящие средства, а они, как известно, вредят не только мебельным поверхностям, а и напольным покрытиям.Горячий душ на постоянной освнове может привести к образованию сырости и плесени.С приходом холодов, многие из нас забираются в душ, чтобы согреться. Но есть такая категория людей, которая принимает горячие ванны на постоянной основе. Соответственно, образуется пар, который в последствии, оседает на стенах, полу и потолке в виде конденсата. Всё это приводит к повышенной влажности, неприятному запаху, а также образованию грибка и плесени. И если всё это не обнаружить на ранних стадиях, то избавиться от грибка и плесени – весьма проблематично (на это может уйти не один год и уйма средств, в худшем случае, придётся и вовсе снимать всю отделку и сантехнику).Не стоит хлопать дверью и окнами.Хлопанье дверьми и окнами – это не только вредная привычка, раздражающая соседей и домочадцев, а и колоссальная нагрузка на петли и короб, которые со временем начинают расшатываться. Ко всему прочему, от такого пренебрежительного отношения к окнам и дверям, может пострадать и отделка вокруг. В итоге вас будет ждать весьма неприятный сюрприз: обои начнут вздуваться и отходить, а краска, штукатурка и другой декор – пойдут трещинами.Выбрасывание пищевых отходов со временем приводит к засорам в трубах и неприятному запаху.Основная причина, по которой нельзя выбрасывать пищевые отходы (такие, как овощная кожура, мясные обрезки, заварка, кофейная гуща и другие) в канализацию, заключается в том, что они приводят к глобальным засорениям и образованию пробок, поскольку с трудом растворяются в воде. Кроме того, многие пищевые отходы состоят из органических веществ и могут выделять газы при контакте с водой, соответственно, неприятный запах гарантирован, а избавиться от него не так-то и просто.Если хотите, чтобы напольное покрытие служило верой и правдой не один год, перестаньте передвигать по нему мебель.Большинство людей, сами того не замечая, частенько тащат стул или столик по полу, вместо того чтобы аккуратно передвинуть, чуть приподняв. А кто-то умудряется передвигать даже диваны, кресла, шкафы и кровати. Подобного рода «передвижение» мебели по полу вредит не только покрытию, а и самой мебели в целом. Таким образом расшатываются ножки и опоры, а вместе с ними и крепления. Что же касается напольного покрытия, то со временем на нём остаются грубые глубокие царапины, от которых нереально избавиться. Поэтому, прежде чем в очередной раз тащит стул по полу, задумайтесь над тем, готовы ли вы через год-полтора сменить ламинат, паркет, линолеум, плитку или ковролин.Бытовая химия также может угробить абсолютно любую поверхность.В современном мире производители предлагают уйму разнообразных средств для уборки квартиры и, как правило, многие из них весьма жёсткие и агрессивные. Поэтому, прежде чем использовать то или иное средство, убедитесь в том, что оно подходит не только для ваших нужд, а и для поверхностей, которые есть в квартире. Иначе есть все шансы обзавестись пятнами, разводами или вздувшимся облезлым покрытием.Хватит сушить вещи на дверях и мебели.Сушка предметов на двери или мебели может привести к повреждению и износу самих предметов, а также поверхностей, на которых они находятся. Со временем, мебель напитывает влагу и рассыхается. На дверном покрытии могут пойти трещины и вздутия. Что же касается мягкой мебели, то картина также малоприятна. Обивка напитывает влагу и со временем становится либо тусклой, либо от сырости плесневеет. В результате чего появляется неприятный запах и грибок, который проблематично вывести. Кроме того, если вещи сушатся на двери или мебели, это может привести к тому, что обстановка будет выглядеть загромождённой и неорганизованной, а также к потенциальной опасности споткнуться. Вместо этого лучше воспользоваться бельевой верёвкой или сушилкой для белья. Это предотвратит ненужное повреждение или износ предметов и поверхностей, на которых они размещены, а также придаст обстановке более организованный и аккуратный вид.Чтоб сохранить подоконник в первозданном виде, перестаньте опрыскивать на нём цветы.Не рекомендуется опрыскивать цветы на подоконнике, поскольку это может привести к повреждению самого подоконника. Влага из распылителя легко приводит к обесцвечиванию и другим повреждениям, что в конечном итоге снизит эстетическую привлекательность подоконника. Кроме того, любые оставшиеся капли от распылителя накапливают пыль, грязь и другие загрязнения, способные ещё больше ухудшить внешний вид подоконника и откосов. Вместо этого рекомендуется поставить цветочный горшок в другое место, подальше от окна, чтобы защитить подоконник от возможных повреждений.