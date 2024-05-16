Привычки, которые способны угробить абсолютно любой ремонт

Практически у каждого человека есть свои привычки (в том числе и пагубные), от которых он не может избавиться на протяжении жизни. К сожалению, распространяются они и на быт, поскольку есть такие вещи, которые способны угробить даже самый качественный ремонт.
Ведь ими либо частенько пренебрегают, либо наоборот – злоупотребляют.
1. Оставлять чистку грязных поверхностей на потом
Не оставляйте грязную плиту и любые другие загрязнения на поверхностях на потом.
«Потом, всё потом» — фраза, которая частенько мелькает в голове, особенно, когда речь заходит о чистке грязных поверхностей (например, плиты, духового шкафа, мойки или ванной). Подобное отлагательство может привести к обратным результатам и большему объёму работу, а соответственно – и потраченному времени. Вместо этого лучше всего подходить к уборке систематически, начиная с наиболее загрязнённых частей, поскольку практически любое свежее пятно гораздо легче убрать сразу, чем через пару часов. Согласитесь, что спустя время, придётся использовать более агрессивные чистящие средства, а они, как известно, вредят не только мебельным поверхностям, а и напольным покрытиям.
2. Затяжной горячий душ на постоянной основе
Горячий душ на постоянной освнове может привести к образованию сырости и плесени.
С приходом холодов, многие из нас забираются в душ, чтобы согреться. Но есть такая категория людей, которая принимает горячие ванны на постоянной основе. Соответственно, образуется пар, который в последствии, оседает на стенах, полу и потолке в виде конденсата. Всё это приводит к повышенной влажности, неприятному запаху, а также образованию грибка и плесени. И если всё это не обнаружить на ранних стадиях, то избавиться от грибка и плесени – весьма проблематично (на это может уйти не один год и уйма средств, в худшем случае, придётся и вовсе снимать всю отделку и сантехнику).
3. Чрезмерное хлопанье дверьми и окнами на постоянной основе
Не стоит хлопать дверью и окнами.
Хлопанье дверьми и окнами – это не только вредная привычка, раздражающая соседей и домочадцев, а и колоссальная нагрузка на петли и короб, которые со временем начинают расшатываться. Ко всему прочему, от такого пренебрежительного отношения к окнам и дверям, может пострадать и отделка вокруг. В итоге вас будет ждать весьма неприятный сюрприз: обои начнут вздуваться и отходить, а краска, штукатурка и другой декор – пойдут трещинами.
4. Выбрасывание отходов в канализацию
Выбрасывание пищевых отходов со временем приводит к засорам в трубах и неприятному запаху.
Основная причина, по которой нельзя выбрасывать пищевые отходы (такие, как овощная кожура, мясные обрезки, заварка, кофейная гуща и другие) в канализацию, заключается в том, что они приводят к глобальным засорениям и образованию пробок, поскольку с трудом растворяются в воде. Кроме того, многие пищевые отходы состоят из органических веществ и могут выделять газы при контакте с водой, соответственно, неприятный запах гарантирован, а избавиться от него не так-то и просто.
5. Двигать мебель по напольному покрытию
Если хотите, чтобы напольное покрытие служило верой и правдой не один год, перестаньте передвигать по нему мебель.
Большинство людей, сами того не замечая, частенько тащат стул или столик по полу, вместо того чтобы аккуратно передвинуть, чуть приподняв. А кто-то умудряется передвигать даже диваны, кресла, шкафы и кровати. Подобного рода «передвижение» мебели по полу вредит не только покрытию, а и самой мебели в целом. Таким образом расшатываются ножки и опоры, а вместе с ними и крепления. Что же касается напольного покрытия, то со временем на нём остаются грубые глубокие царапины, от которых нереально избавиться. Поэтому, прежде чем в очередной раз тащит стул по полу, задумайтесь над тем, готовы ли вы через год-полтора сменить ламинат, паркет, линолеум, плитку или ковролин.
6. Чрезмерное использование бытовой химии
Бытовая химия также может угробить абсолютно любую поверхность.
В современном мире производители предлагают уйму разнообразных средств для уборки квартиры и, как правило, многие из них весьма жёсткие и агрессивные. Поэтому, прежде чем использовать то или иное средство, убедитесь в том, что оно подходит не только для ваших нужд, а и для поверхностей, которые есть в квартире. Иначе есть все шансы обзавестись пятнами, разводами или вздувшимся облезлым покрытием.
7. Сушка вещей на диванах, креслах и дверях
Хватит сушить вещи на дверях и мебели.
Сушка предметов на двери или мебели может привести к повреждению и износу самих предметов, а также поверхностей, на которых они находятся. Со временем, мебель напитывает влагу и рассыхается. На дверном покрытии могут пойти трещины и вздутия. Что же касается мягкой мебели, то картина также малоприятна. Обивка напитывает влагу и со временем становится либо тусклой, либо от сырости плесневеет. В результате чего появляется неприятный запах и грибок, который проблематично вывести. Кроме того, если вещи сушатся на двери или мебели, это может привести к тому, что обстановка будет выглядеть загромождённой и неорганизованной, а также к потенциальной опасности споткнуться. Вместо этого лучше воспользоваться бельевой верёвкой или сушилкой для белья. Это предотвратит ненужное повреждение или износ предметов и поверхностей, на которых они размещены, а также придаст обстановке более организованный и аккуратный вид.
8. Опрыскивание цветов на подоконнике
Чтоб сохранить подоконник в первозданном виде, перестаньте опрыскивать на нём цветы.
Не рекомендуется опрыскивать цветы на подоконнике, поскольку это может привести к повреждению самого подоконника. Влага из распылителя легко приводит к обесцвечиванию и другим повреждениям, что в конечном итоге снизит эстетическую привлекательность подоконника. Кроме того, любые оставшиеся капли от распылителя накапливают пыль, грязь и другие загрязнения, способные ещё больше ухудшить внешний вид подоконника и откосов. Вместо этого рекомендуется поставить цветочный горшок в другое место, подальше от окна, чтобы защитить подоконник от возможных повреждений.
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