Как почистить и нарезать лук без слез: видео-инструкция

Как почистить и нарезать лук без слез.
Праздники уже на носу, а это значит, что нужно точить ножи и готовиться к нарезке невообразимого количества продуктов. Все бы ничего, но вот нарезание лука не вызывает ничего кроме слез. Как избавиться от этого досадного неудобства в два счета, смотрите в нашем сегодняшнем материале.
Как почистить и нарезать лук без слез в два счета
Чтобы предательски не расплакаться во время нарезания лука, необходимо ножом срезать нижнюю часть лука конусом и вынуть содержимое. Именно сердцевина раздражает слизистую глаза и заставляет нас плакать. А теперь можно спокойно продолжать нарезать лук так, как того требует рецепт.
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