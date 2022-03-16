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Как почистить и нарезать лук без слез: видео-инструкция


Как почистить и нарезать лук без слез.

Как почистить и нарезать лук без слез.

Праздники уже на носу, а это значит, что нужно точить ножи и готовиться к нарезке невообразимого количества продуктов. Все бы ничего, но вот нарезание лука не вызывает ничего кроме слез. Как избавиться от этого досадного неудобства в два счета, смотрите в нашем сегодняшнем материале.

Как почистить и нарезать лук без слез в два счета

Как почистить и нарезать лук без слез в два счета

Чтобы предательски не расплакаться во время нарезания лука, необходимо ножом срезать нижнюю часть лука конусом и вынуть содержимое. Именно сердцевина раздражает слизистую глаза и заставляет нас плакать. А теперь можно спокойно продолжать нарезать лук так, как того требует рецепт.

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Как почистить и нарезать лук без слез: видео-инструкция

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Как почистить и нарезать лук без слез: видео-инструкцияПодписаться на мой Instagram
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