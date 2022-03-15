14 идей, как можно эффектно использовать поддоны для дома и дачи

Мир не без умелых людей. Поэтому даже, казалось бы, неиспользуемые предметы можно превратить во что-то практичное и прекрасное. Немного творчества, терпения, и парочка деревянных поддонов обеспечат потрясающие результаты для дома, двора или дачного участка.

Подборка креативных идей поможет соорудить из дешевого и довольно распространенного материала не только уже ставшую привычной мебель, но и кое-что поинтересней.

1. Практичные шкафчики

Повесить можно где угодно: в коридоре дома, на улице, в гараже или даже в гостиной с соответствующим декором.

Несколько деревянных поддонов, соединенных вместе, вполне могут сыграть роль многофункционального стеллажа. Скрепить несколько ящичков помогут гвозди или металлические кольца. Если полученный стеллаж повесить на стену выпуклой стороной наружу, то чтобы на него было удобно вешать вещи, нужно закрепить несколько небольших крючков или гвоздиков. Если разместить стеллаж наоборот, то в углублении ящиков можно дополнительно соорудить полочки — получится подобие открытых шкафчиков. В новую мебель можно положить обувь, инструменты или поставить цветы.

2. Бар на свежем воздухе

На загородном участке никогда не повредит оригинальное место для отдыха.

Если есть ненужные деревянные поддоны, то будет просто преступлением оставить сад без креативного бара под открытым небом. Особая атмосфера и практичность будут гарантированы. Деревянные поддоны неприхотливы в обращении, да и стоят копейки, поэтому создать отличное место для отдыха будет по карману любому любителю загородного отдыха. Парочка стильных подушек и красивая столешница добавят самодельному бару изыска и стиля.

3. Объемные постройки

Доступно, практично и малозатратно.

Для тех, кому не жалко потратить пару дней свободного времени — есть идейка получше. Из ненужных деревянных поддонов можно запросто построить целую беседку, теплицу или дополнительное пространство для хранения садовых принадлежностей. В зависимости от назначения в постройку можно добавить полочки и ящички или даже полноценную мебель в виде диванчиков и столика, которые изготавливаются из того же материала.

4. Царство отдыха

Загорать летом можно прямо на даче.

Из поддонов вполне реально соорудить комфортабельный лежак. Сделать его можно за пару часов. Постелите сверху старый матрас или положите одеяло, и уровень комфорта будет поднят до высшей отметки.

5. Кровать из подручных средств

Чем не роскошное спальное место?

Просто сложив вместе достаточное количество поддонов и закрепив всю конструкцию гвоздями, можно соорудить шикарную кровать. Она впишется в домашний интерьер в эко-стиле или будет удачно смотреться в дачном домике. Несколько декоративных украшений сделают обновку более гармоничной и элегантной.

6. Диван

Несколько идей для оригинального оформления.

Это давно не ново, но все так же удобно, экономно и практично. Сделать диван для гостиной, холла, балкона, летней террасы или сада можно достаточно быстро, а прослужит он не меньше, чем обычная дорогостоящая мебель из магазина.

7. Полноценное место отдыха для дачи

В тени деревьев такое сооружение будет как нельзя кстати.

Нужно место отдыха для большой компании? Запросто! Используя деревянные поддоны можно сделать площадку, столик и большущий диван. Очень актуально для тех, кто любит отдыхать на природе и готовить шашлык на своем дачном участке.

8. Мебель для дома

Красиво, необычно и добавляет дополнительного воздуха в пространство комнаты.

С дополнительной отделкой деревянный поддон выглядит элегантно и уместно даже в гостиной. Вот такой столик со стеклянной столешницей органично дополнит любой интерьер.

9. Забор

Немного сурово, но достаточно экономно.

Деревянные поддоны отличает одно важное качество — долговечность. Поэтому они отлично подходят для того, чтобы недорого и быстро построить целый забор. Он подойдет для охраны любых территорий, особенно если сделать его достаточно высоким. Также можно использовать ограждение для отделения некоторых зон земельного участка.

10. Бассейн

А почему бы и нет?

Давно мечтали о бассейне, но было жалко откладывать баснословные деньги на его строительство? Есть решение проблемы — сделать место для купания из доступных подручных средств.

11. Для детей

Дети довольны, а взрослые отдыхают.

Дети очень любят всякие интересные укромные места, где можно поиграть. С помощью поддонов легко создать несложную постройку, которой придать любую атмосферу: магазинчика, убежища, домика индейцев или кукольного театра. Немного фантазии и потраченного времени и ваш ребенок будет в восторге.

12. Креативная мебель

Маленькая кухня прямо на даче.

Благодаря творческому подходу и дополнительному мастерству деревянные поддоны могут стать неотъемлемой частью любого интерьера. Ну или создать практичный уголок прямо на улице. Зачем тратиться на мебель из магазина, если можно сделать не хуже, но намного дешевле самостоятельно?

13. Качели

Будут довольны взрослые и дети.

Удобная и эстетически приятная атмосфера в саду вполне реальна, если добавить в картинку самодельные качели. Делать очень легко, понадобится всего несколько поддонов и крепкие веревки, ну и конечно же надежное дерево.

14. Лестница

Необычно, но довольно элегантно.

Если деревянные поддоны доступны в большом количестве, то можно замахнуться и на масштабный проект. Конструкция довольно простая, так что справится даже новичок в строительных делах. Молоток, гвозди и строительный материал — все, что понадобится для создания недорогой лестницы.

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