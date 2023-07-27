Макияж в СССР: что находилось в косметичке советской девушки

Женщины всех времен, независимо от статуса и положения в обществе, хотят быть красивыми. Добиться желаемого результата, изменить себя проще всего с помощью декоративных косметических средств, и так было всегда. Те дамы, юность и молодость которых прошла в Советском Союзе, не имели таких широких возможностей, как наши современницы. Этот период характеризуется тотальным дефицитом потребительских товаров всех видов, и косметика не стала исключением. Но эти неудобства не становились препятствием для представительниц прекрасной половины человечества. Каким образом они выходили из положения?
Краткая история косметической индустрии Советского Союза
Реклама косметики в СССР / Фото: lab-makeup.com
Основными производителями косметики долгие годы оставались фабрики Москвы «Новая заря» и «Свобода», появившиеся в девятнадцатом столетии (середине), еще при царе, и национализированные в постреволюционный период. Первая фабрика – наследие лаборатории мыловарения, которая принадлежала Генриху Брокару (бизнесмену французского происхождения). Вторая открыта на базе организации, занимающейся выпуском парфюмерии и принадлежащей французу Альфонсу Ралле.
Все мы учили историю, читали литературу, смотрели фильмы о времени, когда строился коммунизм, где показано, что женщины работали так же тяжело, как и мужчины. Их образ жизни был аскетичным. Они не задумывались о способах сделать себя более привлекательными при помощи косметики. Для этого у них не оставалось ни сил, ни времени. Только в 30-х годах двадцатого века руководящий аппарат страны принял решение обратить внимание на вопросы личной гигиены.
Фабрика Брокар / Фото: lab-makeup.com
После провозглашения соответствующего лозунга, изготовление моющих средств (сюда входят шампуни, а также туалетное мыло) существенно расширилось. Не осталась в стороне и косметическая декоративная продукция. Она производилась в больших количествах и стоила дешево. Были товары, которые продавались по цене, меньшей, чем их себестоимость. Цель этого – научить население страны ухаживать за собой. Для привлечения потребителей проводилась активная реклама косметики. Это были занимательные плакаты.
Несмотря на открытие в 50-60-х годах фабрик в больших городах, дефицит косметических декоративных товаров только возрастал. Некоторые продукты, разработанные в СССР, можно приобрести и сейчас. Фабрика «Свобода» функционирует и сегодня. Среди ее продукции есть как новые средства, так и те, что выпускаются по старым рецептам с небольшим усовершенствованием формулы.
1. Макияж глаз (тени, тушь, карандаши)
Девушка красит ресницы / Фото: kino-teatr.ru
Советские девушки и женщины уделяли особое внимание глазам. Чтобы сделать их выразительнее, прибегали не только к декоративной косметике. Так как она была дефицитным товаром, а нередко и дорогим, в ход шла обычная художественная продукция.
Советские тени – это продукты фабрики «Рассвет». Наборы «Елена» включали в себя два оттенка или три. Иногда можно было встретить палетки с большим количеством тонов, но все яркие, перламутровые (розовый, голубой, зеленый фиолетовый). Со временем, все же появились коричневые тона и серые.
Тени Елена / Фото: omsk.darit.org
Среди импортной продукции, которую найти было не очень просто, можно назвать тени польского производителя Pollena Miraculum. Их палитра такая же экстравагантная, но качество на порядок выше. Во время перестройки появились тени из Польши Ruby Rose. Несмотря на широкий ассортимент цветов, качество их низкое. Тени быстро осыпались или же скатывались и выглядели неэстетично. Верхом мечтаний оставались итальянские косметические наборы Pupa, в которые входили не только тени, но и пудра и румяна.
Наборы теней / Фото: silvertver.com
Тушь в СССР – отдельный пункт. Многие женщины помнят шедевр отечественной косметической промышленности «Тушь для бровей и ресниц Ленинград». В небольшой картонной коробочке находился черный твердый кусок вещества и пластмассовая щеточка. Последняя забивалась уже после первого нанесения средства на ресницы. Часто дамы вместо нее использовали зубные щетки.
Перед нанесением на ресницы тушь сначала нужно было намочить водой. На практике же в нее просто плевали. После окрашивания ресниц их разделяли обычной иглой. Ресницы в итоге, действительно, приобретали шикарный вид. Но, так как тушь не была водостойкая, даже от повышенной влажности ресницы могли слипнуться, появлялись черные потеки. Ну а при попадании в глаза появлялись жуткие болевые ощущения.
Из импортных продуктов существовала тушь Louis Philippe, имеющая более высокое качество и выпускаемая в том формате, к которому мы уже привыкли.
Тушь для ресниц / Фото: http://wlooks.ru/
С косметическими карандашами для стрелок дела обстояли крайне сложно. Единственно доступными были карандаши «Косметика». С их покупкой возникали затруднения, да и стоили они дорого (один рубль). Поэтому дамы нередко использовали обычные художественные изделия. Тени же могли заменить мелками, тем более, что по качеству то они особо не отличались.
2. Тональные средства времен наших бабушек и мам
В основном недостатки кожи старались скрывать публичные люди – актрисы, певицы. Обычные женщины к пудрам и основам относились с меньшим интересом, но некоторые средства и они использовали. Главным продуктом по уходу за кожей лица являлся «Детский» крем, который хорошо увлажнял и смягчал их. Кроме него были и другие крема, на натуральной основе, в частности «Ланолиновый», «Ромашка».
Тональный крем / Фото: omaske.ru
В качестве тональной основы выступал крем фабрики «Свобода» – «Балет». Средство имело слишком плотную и не очень приятную текстуру, которую можно сравнить с замазкой для окон, и ложилось на лицо, как маска, не пропускающая свежий воздух. Он был всего в одном тоне и применялся чаще для вечерних выходов. Особенно изобретательные девушки умудрялись разбавить средство и добиться другого оттенка, консистенции, смешивая его с обычным «Детским» кремом.
Второй продукт, «крем-пудра Жэмэ», был совместной разработкой производителя «Свобода» и фирмы L’Оreal. Отличался он более высоким качеством и ассортиментом оттенков – их было три:
- бежевый;
- персиковый;
- натуральный (на прилавках магазинов появлялся чаще остальных).
Были и жидкие продукты во флакончиках из стекла, похожих на те, в которых продавали лекарства.
С пудрой дела обстояли намного проще, так как здесь был достаточно большой выбор. Все пудры были рассыпчатыми и относились к различным группам (А, Б, В, высшего качества), что зависело от содержания отдушки и размера частиц. Для кожи нормального и жирного типов производили специальную пудру с названием «Ленинградская». Модницам были доступны стандартные тона – рашель (желтый), персиковый, белый, натуральный, розовый. Состав средства стандартный для всех видов. Среди женщин особенно ценилась пудра, содержащая рисовую муку, которая позволяла добиться матирующего эффекта. В продаже же в основном были продукты, напоминающие меловый порошок. Естественно, они ничего не скрывали.
Пудра СССР / Фото: cz.pinterest.com
Это интересно! Об упаковке этого косметического продукта можно говорить долго. В довоенное время она изготавливалась из металла и даже серебра. На ней изображались картинки-символы той эпохи. Со временем их заменили картонные и пластиковые футляры. Кстати, спонжи или пуховки в комплект входили редко и купить их было сложно. Производители рекомендовали использовать вату для нанесения пудры. Считалось, что это намного гигиеничнее. Но вот сам процесс нанесения сложно было назвать простым.
Необычные футляры / Фото: mylitta.ru
Особенно желанным был товар французского производителя Lancome. В пластиковом корпусе черного цвета, на котором изображалась характерная золотистая розочка, кроме пудры были спонж для нанесения и зеркальце. Средство отлично ложилось, не осыпалось, но приобрести его было тяжело.
3.Помады и румяна
Советские помады / Фото: pricolisty.ru
В Советском Союзе с помадами дела обстояли не намного лучше, чем со всем остальным. Выпускались они на фабриках «Невская косметика», «Новая Заря», «Северное сияние», «Свобода». Все тона – насыщенные (розовый, морковный, фиолетовый, все оттенки красного). С качеством, ароматом и привкусом женщинам тоже не повезло. Гигиенических помад и бальзамов на тот момент не существовало. Их заменял косметический вазелин в жестяных коробочках, которые очень сложно открывались.
Бальзамы для губ / Фото: pinterest.nz
Если девушке удавалось приобрести импортную помаду или же она ей очень нравилась, использовалась она до последней капли. В этом помогала обычная спичка, при помощи которой доставались остатки из тюбика.
Что касается румян, они выпускались насыщенных оттенков, кремообразные, достаточно жирные. Модницы пользовались ими и вместо помады или наоборот. Продукция была взаимозаменяема.
Несмотря на то, что советским женщинам приходилось прикладывать титанические усилия при нанесении макияжа, им удавалось подчеркнуть свою красоту, создавать новые образы, становиться увереннее и привлекательнее.
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