История происхождения плохих примет

У каждого народа имеются свои приметы и суеверия, которые пришли от предков. К примеру, британцы верят, что под мостом живут тролли, а ирландцы верят в существование лепрекона.

У русских имеется множество собственных примет и суеверий, о которых каждый из нас знает с детства. Предлагаем узнать, откуда пошли самые распространенные суеверия и что они означают.









1. Пятница, 13-е

Это суеверие заимствовано нами из Европы. Именно 13-го числа 1307 года во Франции арестовали командора священного ордена Тамплиеров Жака Де Молэ. Взошедший на костер командор проклял Филиппа Красивого и всю страну в целом и через время все виновные в его гибели умерли в муках, а страна погрязла в войнах. Придя в Россию из Франции, примета о пятнице 13-го прочно здесь прижилась.







2. Через порог

Наши предки считали, что порог является тем место, где хранится частичка усопших членов семьи. Именно поэтому не стоит прощаться через порог или передавать через него что-либо, тем самым лишний раз тревожа тех, кого нет с нами.





3. Рассыпанная соль

В старину соль была довольно дорогостоящим продуктом, который не каждый мог себе позволить. Не удивительно, что рассыпав дорогой продукт не миновать было ссоры. Многие верят в эту примету и по сей день.





4. Черная кошка

Каждый знает, что если дорогу перебежит черная кошка, то не миновать беды. Эта примета очень популярна не только в России, но и во многих европейских странах. Но если у нас встреча с черной кошкой является предупреждением о неприятности, то в Европе издавна считалось, что черные кошки прислуживают местным ведьмам и разносят чуму.





5. Свист в доме

Сложно дать объяснение этой странной примете, ведь на Руси всегда любили свистеть. Если же сегодня вы решите засвистеть на улице или в доме, то сразу увидите осуждающие взгляды окружающих.



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