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Как быстро очистить кухонный гарнитур от липкого жира, пятен и налёта

Жир летит во все стороны во время приготовления блюд и оседает на кухонных фасадах. После этого сверху жир покрывается слоем пыли и превращается не в самое приятное зрелище. Чтобы эффективно очистить жир с кухонного гарнитура, воспользуйтесь доступным народным средством.

Как быстро очистить кухонный гарнитур от липкого жира, пятен и налёта

В чаше смешайте 50 мл водки, 50 мл столового уксуса (6 %), 100 мл воды, 1 ч. л. хозяйственного (или дегтярного) мыла или средства для мытья посуды. Всё перелить в бутылку с пульверизатором.

Как быстро очистить кухонный гарнитур от липкого жира, пятен и налёта

Также для чистки понадобится жёсткая щётка + мягкая губка.

Как быстро очистить кухонный гарнитур от липкого жира, пятен и налёта

Разбрызгайте средство на кухонный гарнитур. Щёткой очистите загрязнения. По мере необходимости добавляйте ещё чистящее средство. Затем смойте мягкой губкой. Средство идеально растворяет жир, а щётка делает процесс уборки быстрее и эффективнее.

Как быстро очистить кухонный гарнитур от липкого жира, пятен и налёта

Подробнее о том, как очистить кухонный гарнитур от жира, смотрите в видео ниже:


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