Мелочи в прихожей, которые моментально портят впечатление о доме

Прихожая — первое, что видят гости, и именно она порой задает тон всему интерьеру. Если не продумать ее организацию, пространство можно моментально захламить и нарушить уют в доме.

В этом материале представлены практичные советы и простые идеи, которые помогут превратить даже самую обычную прихожую в удобное, аккуратное и стильное пространство.

Обилие одежды на вешалке

Размещаем шкафы слишком близко от входной двери

Не обращаем внимания на входную дверь

Выбираем простые скамейки

Выбираем первую попавшуюся дверную ручку

Оставляем щетки для обуви и одежды на виду

Не обращаем внимания на то, что отражается в зеркале

Прячем рожок для обуви

Развешиваем крючки на одной линии

Отдаем предпочтение белому цвету

Используем неопрятный коврик у входной двери

Используем тусклое освещение

Используем только открытые полки и избегаем зеркал

У нас есть несколько курток или пальто, которые мы надеваем в зависимости от случая или погоды. Однако бывает так, что на вешалках скапливаются не только вещи, которые мы носим сейчас, но и одежда, которую наденем не в самое ближайшее время. Конечно, вовсе не обязательно убирать все куртки и плащи в шкаф, но определенно не стоит держать в прихожей зимой летние наряды или в летние месяцы — зимние. Но, если есть возможность, вместо привычных полок с крючками в прихожей лучше расположить закрытый шкаф.Кажется, что все необходимые вещи — обувь, ключи, сумки, верхнюю одежду — стоит хранить поближе к входной двери, чтобы иметь всегда под рукой. Однако из-за подобного подхода даже большая прихожая превращается в забитое пространство, и первое впечатление у гостей будет неоднозначным. К тому же каждый раз перед дверью будет происходить сущее столпотворение. Лучше распределить места для хранения гармонично по всей прихожей, а рядом со входом оставить только шкафчик для обуви.Можно тщательно обставить всю прихожую, но если входная дверь останется обшарпанной — это испортит первое впечатление. Необязательно менять дверь, можно просто перекрасить ее в более яркий цвет, добавить пару декоративных элементов или поставить несколько цветочных горшков у входа. Это сразу придаст прихожей изюминку.Конечно, большинству людей удобнее обуваться сидя, но обычная скамейка в прихожей будет только занимать необходимое пространство. А ботинки, стоящие под ней, быстро превратятся в пылесборники и только создадут общее ощущение беспорядка. Лучше подобрать функциональный вариант, где под сиденьем будут расположены ящики. В них можно хранить не только домашнюю и уличную обувь, но и небольшие аксессуары: шарфы, перчатки и шапки.Большинство входных дверей в магазинах идут в комплекте с самыми дешевыми ручками, которые в идеале лучше бы заменить. Мы редко обращаем внимание на эту деталь, но именно к ручке мы в первую очередь прикасаемся, когда заходим в дом. Если она неприятна на ощупь, слишком тугая или из нее выпирают винтики — впечатление у гостей сразу испортится.А вот другую мелочевку, которой в основном пользуются только хозяева дома — щетки и крем для обуви, ролик для одежды, — лучше держать в отдельном контейнере, подальше от посторонних взглядов. Помятый тюбик или покрытый собачьей шерстью ролик для одежды вряд ли вызовут у гостей приятные эмоции.Зеркало может сделать прихожую светлее и больше, правда, только в том случае, если оно будет подходящего размера. Слишком маленькое зеркало будет смотреться нелепо, слишком большое, наоборот, перегрузит пространство. В идеале ширина зеркала должна составлять 2/3 от ширины окружающей его мебели.Очень важно проследить, чтобы в зеркале не отражались куртки, сумки и шарфики, развешенные на стенах, иначе пространство будет казаться захламленным. Стоит также разместить зеркало на правильной высоте — его середина должна находиться на уровне глаз взрослого. Если расположить зеркало прямо напротив входной двери, то прихожая будет казаться меньше, так что лучше повесить его рядом с дверью.В стремлении поддерживать в прихожей порядок мы порой убираем с глаз долой полезные вещи и прячем в шкаф или корзинку рожок для обуви. Такие необходимые мелочи лучше развесить на крючках, чтобы гостям не приходилось рыться в прихожей в поисках рожка. Ключи тоже стоит хранить на специальных крючках, чтобы их можно было быстро найти.В некоторых прихожих просто недостаточно пространства, чтобы втиснуть туда шкаф для одежды. Но если повесить на стену только одну вешалку, груда одежды и сумок на ней будет захламлять помещение. Можно разместить крючки на разных уровнях по всей стене и вешать на них только по одному предмету. Так и одеваться будет проще, и прихожая будет выглядеть аккуратнее.Светлые тона действительно делают пространство больше, но не стоит зацикливаться на белом цвете. Он может сделать прихожую слишком холодной и стерильной, а желательно, чтобы вход в жилище выглядел иначе. Если помещение слишком темное, то для стен можно выбрать ярко-желтый цвет — он придаст необходимое тепло помещению. Для тех, кто опасается сочных красок, подойдут бежевые или кремовые тона. Главное, выбрать устойчивую краску с хорошими моющими свойствами. Пусть она и стоит дороже, зато все брызги и грязные отпечатки можно будет легко оттереть.Даже если с внешней стороны двери у вас есть коврик для обуви, обязательно положите еще один в прихожей, чтобы более тщательно вытирать подошвы. Поскольку осенью и весной мы приносим довольно много грязи на обуви, коврик будет регулярно загрязняться, поэтому и чистить его нужно как можно чаще. Более того, неопрятный коврик может заставить гостя думать о том, что и весь дом содержат так же неаккуратно, как и этот небольшой кусок коврового покрытия.Тусклое освещение в прихожей, в которую, как правило, редко проникает солнечный свет, может создать ощущение негостеприимности: согласитесь, неприятно входить в плохо освещенное помещение, которое из-за этого кажется довольно мрачным. Более того, яркий свет поможет, если вы будете что-то искать в прихожей второпях, а также увидеть грязь или иные недочеты в одежде перед выходом из дома.Вместо того чтобы ставить просто какую-нибудь тумбу, лучше выбрать мебель с продуманным хранением. Например, полку с отделениями — туда удобно складывать обувь, ключи и все, что обычно валяется под рукой. То, что доктор прописал для тех, кто любит порядок и уют! А чтобы сделать прихожую не только удобной, но и стильной, можно добавить зеркало с легкой тонировкой — оно и свет добавит, и смотрится круто.