Мелочи в прихожей, которые моментально портят впечатление о доме

Прихожая — первое, что видят гости, и именно она порой задает тон всему интерьеру. Если не продумать ее организацию, пространство можно моментально захламить и нарушить уют в доме.
В этом материале представлены практичные советы и простые идеи, которые помогут превратить даже самую обычную прихожую в удобное, аккуратное и стильное пространство.
Обилие одежды на вешалке
У нас есть несколько курток или пальто, которые мы надеваем в зависимости от случая или погоды. Однако бывает так, что на вешалках скапливаются не только вещи, которые мы носим сейчас, но и одежда, которую наденем не в самое ближайшее время. Конечно, вовсе не обязательно убирать все куртки и плащи в шкаф, но определенно не стоит держать в прихожей зимой летние наряды или в летние месяцы — зимние. Но, если есть возможность, вместо привычных полок с крючками в прихожей лучше расположить закрытый шкаф.
Размещаем шкафы слишком близко от входной двери
Кажется, что все необходимые вещи — обувь, ключи, сумки, верхнюю одежду — стоит хранить поближе к входной двери, чтобы иметь всегда под рукой. Однако из-за подобного подхода даже большая прихожая превращается в забитое пространство, и первое впечатление у гостей будет неоднозначным. К тому же каждый раз перед дверью будет происходить сущее столпотворение. Лучше распределить места для хранения гармонично по всей прихожей, а рядом со входом оставить только шкафчик для обуви.
Не обращаем внимания на входную дверь
Можно тщательно обставить всю прихожую, но если входная дверь останется обшарпанной — это испортит первое впечатление. Необязательно менять дверь, можно просто перекрасить ее в более яркий цвет, добавить пару декоративных элементов или поставить несколько цветочных горшков у входа. Это сразу придаст прихожей изюминку.
Выбираем простые скамейки
Конечно, большинству людей удобнее обуваться сидя, но обычная скамейка в прихожей будет только занимать необходимое пространство. А ботинки, стоящие под ней, быстро превратятся в пылесборники и только создадут общее ощущение беспорядка. Лучше подобрать функциональный вариант, где под сиденьем будут расположены ящики. В них можно хранить не только домашнюю и уличную обувь, но и небольшие аксессуары: шарфы, перчатки и шапки.
Выбираем первую попавшуюся дверную ручку
Большинство входных дверей в магазинах идут в комплекте с самыми дешевыми ручками, которые в идеале лучше бы заменить. Мы редко обращаем внимание на эту деталь, но именно к ручке мы в первую очередь прикасаемся, когда заходим в дом. Если она неприятна на ощупь, слишком тугая или из нее выпирают винтики — впечатление у гостей сразу испортится.
Оставляем щетки для обуви и одежды на виду
А вот другую мелочевку, которой в основном пользуются только хозяева дома — щетки и крем для обуви, ролик для одежды, — лучше держать в отдельном контейнере, подальше от посторонних взглядов. Помятый тюбик или покрытый собачьей шерстью ролик для одежды вряд ли вызовут у гостей приятные эмоции.
Не обращаем внимания на то, что отражается в зеркале
Зеркало может сделать прихожую светлее и больше, правда, только в том случае, если оно будет подходящего размера. Слишком маленькое зеркало будет смотреться нелепо, слишком большое, наоборот, перегрузит пространство. В идеале ширина зеркала должна составлять 2/3 от ширины окружающей его мебели.
Очень важно проследить, чтобы в зеркале не отражались куртки, сумки и шарфики, развешенные на стенах, иначе пространство будет казаться захламленным. Стоит также разместить зеркало на правильной высоте — его середина должна находиться на уровне глаз взрослого. Если расположить зеркало прямо напротив входной двери, то прихожая будет казаться меньше, так что лучше повесить его рядом с дверью.
Прячем рожок для обуви
В стремлении поддерживать в прихожей порядок мы порой убираем с глаз долой полезные вещи и прячем в шкаф или корзинку рожок для обуви. Такие необходимые мелочи лучше развесить на крючках, чтобы гостям не приходилось рыться в прихожей в поисках рожка. Ключи тоже стоит хранить на специальных крючках, чтобы их можно было быстро найти.
Развешиваем крючки на одной линии
В некоторых прихожих просто недостаточно пространства, чтобы втиснуть туда шкаф для одежды. Но если повесить на стену только одну вешалку, груда одежды и сумок на ней будет захламлять помещение. Можно разместить крючки на разных уровнях по всей стене и вешать на них только по одному предмету. Так и одеваться будет проще, и прихожая будет выглядеть аккуратнее.
Отдаем предпочтение белому цвету
Светлые тона действительно делают пространство больше, но не стоит зацикливаться на белом цвете. Он может сделать прихожую слишком холодной и стерильной, а желательно, чтобы вход в жилище выглядел иначе. Если помещение слишком темное, то для стен можно выбрать ярко-желтый цвет — он придаст необходимое тепло помещению. Для тех, кто опасается сочных красок, подойдут бежевые или кремовые тона. Главное, выбрать устойчивую краску с хорошими моющими свойствами. Пусть она и стоит дороже, зато все брызги и грязные отпечатки можно будет легко оттереть.
Используем неопрятный коврик у входной двери
Даже если с внешней стороны двери у вас есть коврик для обуви, обязательно положите еще один в прихожей, чтобы более тщательно вытирать подошвы. Поскольку осенью и весной мы приносим довольно много грязи на обуви, коврик будет регулярно загрязняться, поэтому и чистить его нужно как можно чаще. Более того, неопрятный коврик может заставить гостя думать о том, что и весь дом содержат так же неаккуратно, как и этот небольшой кусок коврового покрытия.
Используем тусклое освещение
Тусклое освещение в прихожей, в которую, как правило, редко проникает солнечный свет, может создать ощущение негостеприимности: согласитесь, неприятно входить в плохо освещенное помещение, которое из-за этого кажется довольно мрачным. Более того, яркий свет поможет, если вы будете что-то искать в прихожей второпях, а также увидеть грязь или иные недочеты в одежде перед выходом из дома.
Используем только открытые полки и избегаем зеркал
Вместо того чтобы ставить просто какую-нибудь тумбу, лучше выбрать мебель с продуманным хранением. Например, полку с отделениями — туда удобно складывать обувь, ключи и все, что обычно валяется под рукой. То, что доктор прописал для тех, кто любит порядок и уют! А чтобы сделать прихожую не только удобной, но и стильной, можно добавить зеркало с легкой тонировкой — оно и свет добавит, и смотрится круто.
Читать далее →
Свежие комментарии