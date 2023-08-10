Сердечко в коробочке да красавица в меду: Странные отношения монарших особ с мёртвыми супругами

Сердечко в коробочке, красавица в меду: Странные отношения коронованных особ с мёртвыми любимыми супругами. Картина Анна-Луи Жироде-Триозона .

Король изволит спать

Хуана Безумная в молодости ещё не считалась безумной.

Хуана Безумна возле мёртвого Филиппа, картина Луи Галлэ.

Хуану Безумная в представлении художника Карла Штейбена.

Любители свиданий в склепе

На этом портрете Карла II художник приукрашал как мог.

"После

Сердечко на память

Мария Элеонору пытались представить новой Хуаной Безумной.

Дела очень давние

Скульптурный портрет Периандра с Коринфа.

Осуждённая Марианма глазами Джона Уильяма Уотерхауса.