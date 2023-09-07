Натуральное удобрение для орхидеи

Чтобы орхидеи радовали своей красотой и продолжительным цветением, за ними необходимо ухаживать особым образом. Даже здоровые растения нуждаются в дополнительной подпитке питательными веществами.

К счастью, не обязательно покупать дорогие удобрения, ведь все, что необходимо орхидеям для активного роста и развития можно получить из обычных продуктов.

Для приготовления натурального удобрения для орхидей залейте горсть соевых бобов 1 л кипятка, добавьте 1 ч л измельченной скорлупы яиц и оставьте средство настаиваться на сутки в темном месте.







Через сутки взбейте ингредиенты с помощью блендера и профильтруйте через мелкое сито.

100 мл концентрированного средства добавьте к 3 л воды.







Полученное удобрение можно применять несколькими способами:



один раз в месяц используйте удобрение для полива орхидей или погружайте горшок с растением в раствор на 10 минут;





один раз в месяц используйте средство для опрыскивания орхидей (удобрение нельзя распылять на цветы и бутоны).







Остатки концентрированного удобрения можно смело замораживать и использовать по мере необходимости.

Используя это бюджетное удобрение всего 1 раз в месяц, можно добиться отличных результатов. Уже после первого применения корневая система орхидеи окрепнет, начнут появляться новые молодые корни. Будет активно нарастать зеленая масса, листочки станут более сочными и блестящими.



