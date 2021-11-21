Самодельный инструмент для разметки круглых труб

Чтобы ровно отрезать круглую трубу под 45 градусов, ее нужно правильно разметить. Для этого мы рекомендуем использовать самодельный инструмент. Идеей поделился автор YouTube канала THD TV.

Приспособление состоит из двух частей:

основание с регулируемым креплением для труб;

стойки с ползуном, в котором фиксируется маркер.

Основание с креплением является неподвижным элементом конструкции, тогда как стойка с ползуном может перемещаться поперек трубы.

Самодельный инструмент существенно упрощает работу и экономит время по разметке круглых труб. В том числе стоит отметить возможность разметки труб разного диаметра.

Основные этапы работ

Первым делом нужно будет взять металлический брусок и отрезать от него две заготовки. В одной из заготовок вырезаем шип, в другой — паз. Как вы уже могли догадаться: эти детали будут соединяться между собой.

Для этого высверливаем в них отверстия. В отверстиях, просверленных в боковых стенках детали с пазом, нарезаем резьбу.

Дальше берем болт, и соединяем обе заготовки. В результате у нас получилось крепление для труб. Если болт длинный, обрезаем его заподлицо с деталью.

В верхней (подвижной) части крепления необходимо сделать посадочные места, в которые устанавливаем неодимовые магниты. По бокам привариваем бортики из стальной полосы.

Нижнюю часть крепления привариваем к основанию, в качестве которого выступает металлическая пластина. Также изготавливаем стойку и ползун. Красим все детали и приступаем к сборке приспособления.

Как пользоваться инструментом

С помощью транспортира или любого аналогичного инструмента выставляем необходимый угол, и фиксируем крепление в неподвижном положении. После этого крепим к нему кусок круглой трубы, который нужно разметить.

Ползун с маркером выставляем на требуемой высоте. Потом, перемещая стойку поперек трубы, делаем разметку.

Болгаркой обрезаем трубы, стыкуем их вместе под прямым углом и фиксируем с помощью сварочного магнита. Затем обвариваем.

Видео по теме

Подробно о том, как сделать своими руками инструмент для разметки круглых труб, можно посмотреть в авторском видеоролике ниже.