Полезны или вредны для детей современные мультфильмы: Почему спорят психологи и родители

«Фиксики» и «Малышарики» от 0 до 5 лет

Мультфильм Фиксики знакомят не только с техникой, но и учат выходить правильно из жизненных ситуаций.







«Микрополис» и «Путешествия Адибу» от 6 до 12 лет

Мультфильм Микрополис рассказывает о целом городе микробов, которые поселились на кухне одной из квартир дома.

Адибу мальчик с другой планеты, который много путешествует и делится знаниями с юными зрителями.

Какие мультфильмы учат добру и толерантности

Есть множество мультфильмов, которые обучают детей добру, дружбе, уважению.

Мультфильм Тамара учит толерантности.

Какие мультики могут чему-то научить взрослых

Мультфильмы помогают взрослым учить иностранные языки.