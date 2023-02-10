Как бороться с тлёй на розах

Борьба с тлей на розах может длиться весь сезон и вестись с попеременным успехом, ведь избавиться от этих насекомых насовсем практически нереально.

Однако есть методы, которые позволяют снизить число обработок и спокойно насладиться цветением роз.

Опытные садоводы не ждут, когда на листьях появятся характерные следы, а проводят первую обработку от тли весной, то есть, бьют на опережение. Но одного раза, увы, недостаточно, в зависимости от выбранного средства, вам придется повторить действия от 3 до 7-9 раз.





Первый признак появления тли – обилие муравьев, снующих по стеблям розы



Чем тля опасна для роз

Тля на розах

Способы борьбы с тлей

Борьба с тлей народными средствами

Мыльный раствор от тли

Зольный отвар от тли

Настой табачной пыли от тли

Настой луковой шелухи от тли

Настой чеснока от тли

Профессиональные препараты против тли

Розанная зеленая тля (а именно этот вид оккупирует ваши колючие насаждения) может погубить цветы как сама по себе, так и перенося заболевания. Если вы обнаружили даже небольшую колонию тли на цветах, тянуть с обработкой не стоит – само не рассосется.скручивание и пожелтение листьев;деформация и высыхание бутонов и цветков;покрытие листьев липким мучнистым налетом;размножение черного сажистого грибка на мучнистом налете, снижающее уровень фотосинтеза;заражение растений вирусными и грибковыми заболеваниями;гибель ослабленного растения или всех растений в розарии (в особо запущенных случаях).Профилактика появления тли (привлечение на участок божьих коровок и златоглазок, высадка бархатцев, гречихи, тмина, иссопа и т.д.) не всегда спасает от появления колоний, поэтому лучше всегда держать под рукой и эффективные средства борьбы с тлей.Неопытному цветоводу, на розарии которого впервые появилась тля, меры борьбы с ней неизвестны и кажутся довольно размытыми. Понятно, что нужно что-то купить и как-то обработать растения, однако, с чего начать – совершенно непонятно. На самом деле, все несложно, и средства от тли на розах можно условно разделить на три группы.Механическая обработка кустов роз от тлиКак только вы заметили на своих розах тлю, стоит приступать к обработке. Если насекомых пока мало, можно обойтись механическим удалением вредителей. Делают это двумя способами – смывая тлю сильной струей воды из шланга или раздавливая ее руками в перчатках.Прежде, чем приступать к механическому удалению тли, оборвите и сожгите пораженные (скрученные и пожелтевшие) листьяСмывать тлю с кустов нужно несколько дней подряд, чтобы избавиться и от тех вредителей, которые только вылупились из яиц. Сама по себе тля, попавшая на землю, абсолютно беспомощна и быстро становится добычей божьих коровок, златоглазок, пауков, ос и других хищных насекомых.Если же тли пока совсем мало, наденьте резиновые перчатки и просто раздавите зарождающиеся колонии прямо на стеблях и листьях, а затем окатите куст водой. Тля мелкая и мягкая, поэтому никаких дискомфортных ощущений этот процесс вам не доставит.Обработка от тли народными средствами сводится к опрыскиванию роз разнообразными настоями и отварами, которые обладают резким запахом или вкусом и превращают цветы в совершенно неаппетитное для тли питание. Существует немало рецептов, однако чаще всего дачники с уважением отзываются о нескольких из них.Натрите хозяйственное мыло на терке (вам понадобится 4-5 ст.л. стружки), растворите его в литре воды и перелейте раствор в пульверизатор. Обработайте им растения, повторяйте это каждые 2 недели или после сильного дождя.Берите только хозяйственное мыло, потому что ароматизированное туалетное, наоборот, станет дополнительной приманкой для тли и других вредных насекомых.Разведите в 10 л воды 300-400 г золы, поставьте на огонь и кипятите 2 часа. Остудите, удалите крупные кусочки (чтобы не забился опрыскиватель) и обрабатывайте розарий и другие растения, подверженные атакам тли.Залейте полстакана табачной пыли литром воды и кипятите смесь полчаса. Дайте ей сутки настояться, процедите, разведите водой вдвое и добавьте немного (10-20 г) хозяйственного мыла. Получившейся смесью опрыскивайте розы каждые 14-20 дней.Главные «пастыри» и разводчики тли – муравьи, поэтому придется бороться и с ними, уничтожая крупные муравейники на своем участке.Залейте 200 г луковой шелухи 10 л теплой воды и отправьте на 5 суток в тепло. После этого процедите и опрыскивайте пораженные растения, а также те, что еще здоровы (в целях профилактики).Возьмите пару крупных головок чеснока, измельчите вместе с кожурой, залейте ведром воды и дайте настояться в течение 24 часов. Этим настоем опрыскивайте кусты от тли, долгоносика, клеща.Купленные в магазине препараты против тли отличаются своей эффективностью, скоростью действия и длительным действием. Однако не все готовы применять «химию» на своем участке. Если тли на ваших розах мало, обойдитесь народными средствами, а вот если поражены уже все растения, и колонии распространяются по саду с невероятной скоростью, ставя под угрозу не только цветы, но и урожай плодовых и ягодных культур, переходите к «тяжелой артиллерии».Актара,Антиклещ Макс,Децис, Инта-Вир,Искра Золотая,Калипсо Спрей,Кинмикс, Фитоверм,Флористин,Цветолюкс.Применяются они строго по инструкции – некоторые достаточно использовать дважды за сезон, другие придется применить трижды. Важно то, что, как и биопрепараты от тли, их необходимо использовать сразу, как только вы обнаружили первых вредителей, при этом строго соблюдая дозировку. Помните, что препараты от тли не должны попадать на растущие поблизости съедобные культуры, поскольку в этом случае придется отложить сбор урожая на 20-30 суток.Препараты от тли на розах в большинстве своем ядовиты, поэтому осуществлять обработку нужно только с применением средств защиты (в закрытой одежде, головном уборе, респираторе, перчатках и очках).Не стоит полагать, что применение инсектицидов никак не скажется на самих розах. К сожалению, их цветы после обработки станут непригодны для применения в медицинских и косметических целях, а в редких случаях может измениться и запах. Кроме того, тля выводит новое потомство каждые две недели, а значит, быстро адаптируется к действующим веществам, применяемым против нее. Чередуйте препараты (помните, отличаться должны не названия средств, а их действующие вещества!), не пропускайте промежуточные обработки настоями и отварами на основе натуральных компонентов, сбивайте тлю механическими способами и ведите наступление по всем фронтам.Теперь, когда вы знаете, чем опрыскать розы от тли, ваш сад станет более защищенным и порадует вас нежными ароматами и яркими красками здорового розария.