10 необычных мостов, делающих мир более прекрасным и интригующим

Мосты являются гениальнейшими сооружениями, которые издревле возводили люди, чтобы преодолеть бурные реки, глубокие ущелья и любые другие препятствия, возникающие на пути. Большинство переправ помимо того, что выполняют свои непосредственные функции, имеют потрясающие формы, делая наш мир более прекрасным и интригующим.
1. Мост Цзиньдай в парке Даху (Тайбэй, Тайвань)
Если смотреть на отражение моста в спокойной воде, то тень вместе со структурой моста образуют идеальный круг (Тайбэй, Тайвань).
Чарующие виды хоть днем, хоть ночью (Тайбэй, Тайвань).
Мосты занимают важное место в китайской культуре. Переправы прошлых династий, в которых гармонично сочетаются архитектура, искусство и технологии, до сих пор можно увидеть по всей стране. И это, не говоря о новых структурах, от вида которых захватывает дух у всего мира. Но сегодня речь пойдет о достопримечательности, украшающей озеро в парке Даху. Мост Цзиньдай пусть и построен в середине прошлого века, но он сохранил древние традиции из-за чего обладает потрясающей энергетикой, ну а его отражение в спокойных водах пруда приводит в изумление даже видавших виды скептиков.
2. «Дьявольский мост» (Родопы, Болгария)
«Дьявольский мост» является частью древней дороги, который соединил низменности Фракии с северным побережьем Эгейского моря. | Фото: alma-viajera.com.
Средневековый шедевр является главной достопримечательностью долины реки Арда («Дьявольский мост», Болгария).
«Чертов мост», расположенный в горах Болгарии, имеет не только захватывающий дух формы, он окутан флером душераздирающих мифов и легенд, которые пугают даже смельчаков. Как оказалось, среди множества арочных мостов, пересекающих реку Арда, «Дьявольский мост» так и остается самым загадочным средневековым шедевров, а путь через него щекочет нервы даже самым отчаянным путешественникам.
3. «Бесконечный мост» в Стоктон-он-Тис (Великобритания)
Infinity Bridge демонстрирует дизайн в его наиболее эффективном виде (Великобритания).
Infinity Bridge – потрясающая структура, которая стала визитной карточкой Стоктон-он-Тиса (Великобритания). | Фото: expedition.uk.com.
Совсем недавно британский город Стоктон-он-Тис обзавелся уникальной достопримечательностью, был сдан в эксплуатацию фантастической красоты пешеходный мост (также разрешено велосипедное движение) под названием Infinity Bridge («Бесконечный мост»). Как оказалось, извилистая конструкция и элегантные линии были придуманы не только для того, чтобы удивлять и восхищать жителей и гостей города, которые теперь могут быстро пересекать реку Тис. Ассиметричная форма и отсутствие большого количества опорных конструкций стали идеальным решением для городского пространства и речного трафика.
4. Монументальный мост Пуэнте-Нуэво (Ронда, Испания)
Puente Nuevo – монументальный мост, ставший главным символом города, затерянного среди скал (Ронда, Испания).
Удивительную переправу можно увидеть среди скалистых образований и крутых ущелий Андалусии. Там, среди причудливых вершин и роскошной растительности спрятан древний город Ронда, в который можно попасть, лишь преодолев умопомрачительной высоты и красоты каменный мост. Построенный между 1751 и 1793 годами, мост Пуэнте-Нуэво является одним из 3 мостов, соединяющих город с остальной частью Испании. Интерес как к мосту, так и средневековому поселению подогревает их расположение на уединенной скале на высоте 750 м над уровнем моря.
«Старый» или «Римский «мост» также сохранился (Ронда, Испания). | Фото: travel-mania.org.
Более 300 лет Puente Nuevo является связующим звеном между внешним миром и Рондой (Испания). | Фото: ryzhij-kotik.livejournal.com.
Примечательно: Пуэнте-Нуэво, что в переводе означает «Новый мост», был построен, чтобы разгрузить Puente Viejo («Старый мост»), перекинутый через глубокое ущелье, прорезанное горной рекой Гвадалевин. Два моста существуют параллельно, но все же Пуэнте-Нуэво является более популярной переправой и, конечного же, главной туристической достопримечательностью города, затерянного в горах.
5. «Мост Дракона» в Дананге (Вьетнам)
Шестиполосный мост через реку Хань стал функциональным символом возрождения народных традиций (Dragon bridge, Вьетнам).
Каждый день в 9 часов вечера из пасти дракона вылетает струя пламени (Dragon bridge, Вьетнам).
Мосты могут быть не только функциональными достопримечательностями городов, зачастую они становятся символами единения и возрождения древних традиций, верований и обычаев. Как это произошло во вьетнамском городе Дананг, где в 2009 году состоялось торжественное открытие «Моста Дракона» (Dragon bridge), в вечернее время изрыгающего 10-метровый поток пламени. Это действо призвано напомнить о многовековом поклонении восточных народов драконам, которых, кстати, вьетнамцы считают своими прародителями.
6. Мост «Живого корня» (Индия)
Благодаря мощным и прочным корням получается надежная переправа (Индия).
Человеку остается лишь грамотно направлять рост корней, остальное природа сделает сама (Индия).
Мосты «Живого корня» – это, пожалуй, единственные в своем роде переправы, при создании которых матушка-природа является главным архитектором и инженером, а человек выступает в роли подмастерья, направляющего ее нужном направлении. По сведениям редакции Novate.ru, невероятные возможности корней каучуковых деревьев впервые обратили на свое благо жители Мегхалаи (племя вар-кхаси). Это они открыли для себя и для всего мира еще один способ соединить разные берега реки или склоны ущелья, используя живые растения, обеспечивающие долговечность и прочность структуры переправ. Правда, эта технология доступна лишь немногим, поскольку для выращивания мостов требуется теплый и влажный климат.
7. Захватывающий дух мост у водопада Лотефоссен (Норвегия)
С арочного моста можно увидеть во всей красе два потока воды Лотефоссена (Норвегия). | Фото: kuku.travel.
Прогулка по каменному мосту – захватывающий дух аттракцион для самых отчаянных.
Водопад Лотефоссен давно стал знаковой природной достопримечательностью Норвегии, но особую значимость ему приедет арочный мост, который воспевает не только гений инженерной мысли. Он испытывает на прочность поколения туристов, своими глазами, стремящимся увидеть слияние двух грандиозных водных потоков, которые несутся под конструкцией переправы, то и дело окатывая брызгами любителей острых ощущений.
8. «Горбатый мост» в Боббио (Италия)
«Горбатый мост» стал спасительной соломинкой для жителей средневекового города Боббио (Италия).
Монументальные каменные арки не одно столетие противостоят бурным потокам Треббии (Италия). | Фото: mappr.co.
Понте Гоббо или «Горбатый мост», перекинутый через бурную горную реку Треббия, датируется VII веком. С тех пор он стал одним из важных участков дороги, обеспечивающей прочную связь не только между европейскими городами, этот путь стал главным маршрутом для паломников, идущих из Павии в Лукку, а далее в Рим, чтобы поклониться мощам святых.
9. Мост Моисея в Хальстерене (Форт де Рувере, Нидерланды)
Мост, позволяющий пройти сухими сквозь толщу воды (Moses Bridge, Нидерланды).
Еще одним примером непревзойденного человеческого гения является «Мост Моисея» (Moses Bridge), построенный на территории исторического укрепительного комплекса более известного как Форт-де-Рувере, расположенного в Хальстерене (Нидерланды). Интригующая переправа выглядит как коридор, рассекающий воду, но не возвышающийся на ней. Путники, передвигающиеся по нему, могут почувствовать себя Пророком, перед которым расступаются воды. Да и зрителей этого действа ждет впечатляющее зрелище, ведь ни каждый день видишь, как люди проходят сквозь воду и остаются сухими.
Разработчики сделали все, чтобы мост не нарушал историческую достоверность Форта-де-Рувере (Moses Bridge, Нидерланды).
Стоит отметить, что такую конструкцию моста, изготовленную из древесины Accoya, специалисты компании RO & AD Architects придумали не только для того, чтобы удивлять искушенных современников. Главной задачей проекта реконструкции форта XVII века стала историческая достоверность, поэтому было принято решение сделать переправу так, чтобы она не выделялась среди оборонительно комплекса и не вносила диссонанс в его образ.
10. «Мост Тысячелетия» в Гейтсхеде (Великобритания)
«Мост Тысячелетия» в Гейтсхеде стал символом взаимодействия (Великобритания).
В нашу десятку самых неординарных мостов, возведенных в разные эпохи и в разных уголках мира, входит и первый в мире наклоняемый мост. Современное чудо в виде «Моста Тысячелетия» (Gateshead Millennium Bridge), появившегося благодаря слаженным действиям высококлассных специалистов из архитектурной студии WilkinsonEyre, инженерного бюро Гейтсхеда, промышленных предприятий и рабочих, управляющих уникальным плавучим подъемным краном, стало символом новых достижений в мостостроении Европы и всего мира.
Подъем Gateshead Millennium Bridge становится увлекательным зрелищем и тренировочной трассой для экстремалов (Великобритания). | Фото: wikipedia.org.
Благодаря внедрению подъемного механизма, довольно низко расположенный мост, не мешает транспорту, пользующемуся маршрутами главной водной артерией города. При этом его движение становится популярным зрелищем, которое привлекает в город много туристов.
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