10 необычных мостов, делающих мир более прекрасным и интригующим

1. Мост Цзиньдай в парке Даху (Тайбэй, Тайвань)

Если смотреть на отражение моста в спокойной воде , то тень вместе со структурой моста образуют идеальный круг (Тайбэй, Тайвань).

Чарующие виды хоть днем, хоть ночью (Тайбэй, Тайвань).

2. «Дьявольский мост» (Родопы, Болгария)

«Дьявольский мост» является частью древней дороги, который соединил низменности Фракии с северным побережьем Эгейского моря. | Фото: alma-viajera.com .

Средневековый шедевр является главной достопримечательностью долины реки Арда («Дьявольский мост», Болгария).

3. «Бесконечный мост» в Стоктон-он-Тис (Великобритания)

Infinity Bridge демонстрирует дизайн в его наиболее эффективном виде (Великобритания) .

Infinity Bridge – потрясающая структура, которая стала визитной карточкой Стоктон-он-Тиса (Великобритания). | Фото: expedition.uk.com.

4. Монументальный мост Пуэнте-Нуэво (Ронда, Испания)

Puente Nuevo – монументальный мост, ставший главным символом города, затерянного среди скал (Ронда, Испания).

«Старый» или «Римский «мост» также сохранился (Ронда, Испания). | Фото: travel-mania.org.

Более 300 лет Puente Nuevo является связующим звеном между внешним миром и Рондой (Испания). | Фото: ryzhij-kotik.livejournal.com.

5. «Мост Дракона» в Дананге (Вьетнам)

Шестиполосный мост через реку Хань стал функциональным символом возрождения народных традиций (Dragon bridge, Вьетнам) .

Каждый день в 9 часов вечера из пасти дракона вылетает струя пламени (Dragon bridge, Вьетнам).

6. Мост «Живого корня» (Индия)

Благодаря мощным и прочным корням получается надежная переправа (Индия).

Человеку остается лишь грамотно направлять рост корней, остальное природа сделает сама (Индия).

7. Захватывающий дух мост у водопада Лотефоссен (Норвегия)

С арочного моста можно увидеть во всей красе два потока воды Лотефоссена (Норвегия) . | Фото: kuku.travel.

Прогулка по каменному мосту – захватывающий дух аттракцион для самых отчаянных.

8. «Горбатый мост» в Боббио (Италия)

«Горбатый мост» стал спасительной соломинкой для жителей средневекового города Боббио (Италия) .

Монументальные каменные арки не одно столетие противостоят бурным потокам Треббии (Италия). | Фото: mappr.co.

9. Мост Моисея в Хальстерене (Форт де Рувере, Нидерланды)

Мост, позволяющий пройти сухими сквозь толщу воды (Moses Bridge, Нидерланды).

Разработчики сделали все, чтобы мост не нарушал историческую достоверность Форта-де-Рувере (Moses Bridge, Нидерланды).

10. «Мост Тысячелетия» в Гейтсхеде (Великобритания)

«Мост Тысячелетия» в Гейтсхеде стал символом взаимодействия (Великобритания).

Подъем Gateshead Millennium Bridge становится увлекательным зрелищем и тренировочной трассой для экстремалов (Великобритания). | Фото: wikipedia.org.