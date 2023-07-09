Почему большинство ест овощи неправильно: Неоднозначное открытие врача, перевернувшее всё

Что не так с овощами?

Не те, чем кажутся.

Книга «Парадокс растений» объясняет, почему не все овощи одинаково полезны.

Не глютеном единым.

Почему нужно соблюдать «технику безопасности» с овощами и фруктами.

Чистить от шкурки жизненно необходимо.