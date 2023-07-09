Почему большинство ест овощи неправильно: Неоднозначное открытие врача, перевернувшее всё

Что не так с овощами?
Кого мама в детстве не заставляла есть овощи? Да и нынче «зелёный» рацион не пропагандирует только ленивый. Но, как оказалось, не все овощи одинаково полезны. А в отдельных случаях даже критически вредны. Как есть овощи правильно, объясняет известный врач и его нашумевшее исследование.
Не те, чем кажутся.
Овощи – незаменимый источник витаминов, клетчатки, а ещё от них ну очень сложно поправиться. Эти прописные истины знает, наверное, каждый. Но не всё так просто. «Источник витаминов» может быть губительным для здоровья и даже провоцировать болезнь Альцгеймера. К таким сенсационным (и противоречивым) выводам пришёл американский кардиолог Стивен Гандри. Доктор изложил их в книге «Парадокс растений», которая быстро стала международным бестселлером.
Книга «Парадокс растений» объясняет, почему не все овощи одинаково полезны.
Свои исследования доктор Гандри начал на волне всеобщего помешательства на глютене. Если кто пропустил массовую истерию, то напомним, что глютен – это белок, найденный в пшенице. Согласно популярному среди ряда исследователей мнению, глютен провоцирует воспалительные процессы в организме. А потому всё больше и больше людей переходят на «без глютеновую» диету. Но американец считает, что глютен – это только верхушка айсберга.
Не глютеном единым.
В книге «Парадок растений» Гандри доказывает, что глютен – это лишь один из видов высокотоксичных белков растительного происхождения. Они называются лектины. Лектины содержатся в кожуре, семенах, корнях и листьях большинства овощей и фруктов. Их главное назначение – защитить растения от хищников. Включая людей. А потому, как только большое количество лектина попадает в организм, он запускает особые химические процессы. Которые приводят к проблемам со здоровьем и даже набору веса.
Почему нужно соблюдать «технику безопасности» с овощами и фруктами.
В книге «Парадокс растений» Стивен Гандри утверждает, что значительно улучшил состояние пациентов с пороками сердца, диабетом, аутоиммунными и нейродегенеративными заболеваниям. Всё благодаря несложным правилам питания и соблюдению «техники безопасности» в употреблении овощей и фруктов. Вот некоторые из них.
1. Обязательно очищайте растительную пищу от шкурки и семян. В них сосредоточены основные запасы лектина.
2. Употребляйте только «сезонные» овощи и фрукты. Говоря проще, клубника зимой – плохая идея. Растения содержат меньше лектинов, когда максимально дозревают естественным образом без применения «химии».
3. Не ешьте «здоровый» коричневый рис. Потому что твёрдая скорлупа или шкурка семян предназначена для защиты от хищников. Соответственно в ней содержится много токсичного белка.
Чистить от шкурки жизненно необходимо.
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