Как выглядит традиционная чеченская свадьба в Грозном

Традиционные чеченские свадьбы часто представляются как яркое, зрелищное и громкое мероприятие с беспрестанным пением и плясками, которые часто сопровождаются автоматной очередью.



Данная серия фотографий показывает красавицу невесту в свадебном платье и с покрытой головой на трехдневном праздновании начала брака. Несмотря на масштаб церемонии, традиции чеченского общества не позволяют невесте присоединиться к остальным гостям во время торжества, она должна уважительно вести себя по отношению к своей новой семье, в то время как ее родственникам нельзя даже появляться на свадьбе.











Невеста вместе с друзьями в своей спальне ждет родственников жениха, которые должны ее забрать.











Друзья невесты, которые одеты в традиционные чеченские платья, убеждаются, что она выглядит идеально.















В Чечне девушкам, которые выходят замуж, обычно около 17-18 лет, а женихам, которые традиционно оплачивают свадьбу, чуть за 20.















Невеста стоит там, где она останется до конца церемонии. В течение всего дня ее будут представлять новым родственникам. Девушка сможет сесть только тогда, когда ей разрешат.







Родственницы будущего мужа провожают невесту к месту проведения свадебной церемонии.







Жениху нельзя приближаться к невесте.







Девушке вытирают слезы во время церемонии.

По традиции никому из семьи невесты нельзя присутствовать на свадьбе.На свадебном приеме гости просят невесту принести им стакан воды. Гости и родственники обмениваются шутками, разговаривают между собой и обсуждают внешность новобрачной.Невеста должна молчать, потому что болтливость считается признаком нескромности и ветрености. Она может предложить гостям стакан воды и пожелать им здоровья.До того как начнутся танцы, семья жениха собирается вместе для традиционной свадебной фотографии.Все танцуют и поют, но невеста должна оставаться в стороне.Даже во время танца мужчинам и женщинам не разрешено подходить друг к другу слишком близко.Кортеж из машин, на которых жених и его родственники едут к дому невесты.На третий день празднований родственники жениха собираются у него дома уже для церемонии заключения брака.Муллы читают молитвы в доме жениха.Мужчина, который наделен обязанностями и правами отца невесты и жениха, обычно отправляется на регистрацию брака.Родственники жениха.По традиции невесте дают подержать младенца, чтобы у нее родилось много сыновей. Она обнимает мальчика и дарит ему что-нибудь.Водитель машины, где сидит невеста, машет в окно пистолетом.Дети ловят деньги, которые кидают из окна.Невеста с родственниками будущего мужа идет к ресторану.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)