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  • Murad Saparov
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Как выглядит традиционная чеченская свадьба в Грозном

Традиционные чеченские свадьбы часто представляются как яркое, зрелищное и громкое мероприятие с беспрестанным пением и плясками, которые часто сопровождаются автоматной очередью.

Данная серия фотографий показывает красавицу невесту в свадебном платье и с покрытой головой на трехдневном праздновании начала брака. Несмотря на масштаб церемонии, традиции чеченского общества не позволяют невесте присоединиться к остальным гостям во время торжества, она должна уважительно вести себя по отношению к своей новой семье, в то время как ее родственникам нельзя даже появляться на свадьбе.

Как выглядит традиционная чеченская свадьба в Грозном

Как выглядит традиционная чеченская свадьба в Грозном

Невеста вместе с друзьями в своей спальне ждет родственников жениха, которые должны ее забрать.

Как выглядит традиционная чеченская свадьба в Грозном

Как выглядит традиционная чеченская свадьба в Грозном

Друзья невесты, которые одеты в традиционные чеченские платья, убеждаются, что она выглядит идеально.

Как выглядит традиционная чеченская свадьба в Грозном

Как выглядит традиционная чеченская свадьба в Грозном

Как выглядит традиционная чеченская свадьба в Грозном

В Чечне девушкам, которые выходят замуж, обычно около 17-18 лет, а женихам, которые традиционно оплачивают свадьбу, чуть за 20.

Как выглядит традиционная чеченская свадьба в Грозном

Как выглядит традиционная чеченская свадьба в Грозном

Как выглядит традиционная чеченская свадьба в Грозном

Невеста стоит там, где она останется до конца церемонии. В течение всего дня ее будут представлять новым родственникам. Девушка сможет сесть только тогда, когда ей разрешат.

Как выглядит традиционная чеченская свадьба в Грозном

Родственницы будущего мужа провожают невесту к месту проведения свадебной церемонии.

Как выглядит традиционная чеченская свадьба в Грозном

Жениху нельзя приближаться к невесте.

Как выглядит традиционная чеченская свадьба в Грозном

Девушке вытирают слезы во время церемонии.

По традиции никому из семьи невесты нельзя присутствовать на свадьбе.

Как выглядит традиционная чеченская свадьба в Грозном

На свадебном приеме гости просят невесту принести им стакан воды. Гости и родственники обмениваются шутками, разговаривают между собой и обсуждают внешность новобрачной.

Как выглядит традиционная чеченская свадьба в Грозном

Невеста должна молчать, потому что болтливость считается признаком нескромности и ветрености. Она может предложить гостям стакан воды и пожелать им здоровья.

Как выглядит традиционная чеченская свадьба в Грозном

До того как начнутся танцы, семья жениха собирается вместе для традиционной свадебной фотографии.

Как выглядит традиционная чеченская свадьба в Грозном

Все танцуют и поют, но невеста должна оставаться в стороне.

Как выглядит традиционная чеченская свадьба в Грозном

Как выглядит традиционная чеченская свадьба в Грозном

Даже во время танца мужчинам и женщинам не разрешено подходить друг к другу слишком близко.

Как выглядит традиционная чеченская свадьба в Грозном

Как выглядит традиционная чеченская свадьба в Грозном

Кортеж из машин, на которых жених и его родственники едут к дому невесты.

Как выглядит традиционная чеченская свадьба в Грозном

На третий день празднований родственники жениха собираются у него дома уже для церемонии заключения брака.

Как выглядит традиционная чеченская свадьба в Грозном

Муллы читают молитвы в доме жениха.

Как выглядит традиционная чеченская свадьба в Грозном

Мужчина, который наделен обязанностями и правами отца невесты и жениха, обычно отправляется на регистрацию брака.

Как выглядит традиционная чеченская свадьба в Грозном

Как выглядит традиционная чеченская свадьба в Грозном

Родственники жениха.

Как выглядит традиционная чеченская свадьба в Грозном

По традиции невесте дают подержать младенца, чтобы у нее родилось много сыновей. Она обнимает мальчика и дарит ему что-нибудь.

Как выглядит традиционная чеченская свадьба в Грозном

Как выглядит традиционная чеченская свадьба в Грозном

Как выглядит традиционная чеченская свадьба в Грозном

Как выглядит традиционная чеченская свадьба в Грозном

Водитель машины, где сидит невеста, машет в окно пистолетом.

Как выглядит традиционная чеченская свадьба в Грозном

Дети ловят деньги, которые кидают из окна.

Как выглядит традиционная чеченская свадьба в Грозном

Как выглядит традиционная чеченская свадьба в Грозном

Невеста с родственниками будущего мужа идет к ресторану.

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