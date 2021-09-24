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Как удалить налёт с эмалированной посуды

Эмалированную посуду довольно трудно почистить от чёрного налёта, накипи и желтизны. Однако добиться того, чтобы посуда вновь стала белоснежной, можно! Для этого нужно провести небольшую чистку.
Как удалить налёт с эмалированной посуды
Возьмите 1/4 стакана соды, 2 ст. л. перекиси водорода и 0,5 ст. л. средства для мытья посуды. Смесь должна быть не слишком жидкой — скорее, напоминать пасту. Если смесь получилось жидковатая, то добавьте ещё соды.
Как удалить налёт с эмалированной посуды
Полученную массу пересыпаем в кастрюлю. Рукой распределите всю пасту по стенкам и дну эмалированной посуды, которую нужно почистить. В таком виде оставить от 20 до 60 минут, в зависимости от того, насколько сильно посуда загрязнена.
Как удалить налёт с эмалированной посуды
Влажной губкой остатки грязи счистить. Налёт отходит довольно легко.
Как удалить налёт с эмалированной посуды
Если кастрюля была не сильно грязная, то после пасты она станет белоснежной. Но если ещё остались следы, можно провести дополнительную процедуру.
Как удалить налёт с эмалированной посуды
Наберите полную посуду воды, поставьте на газ. Когда вода закипит, выключите огонь и добавьте 2 ст. л. лимонной кислоты. Оставьте в таком виде на 1 час.

Как удалить налёт с эмалированной посуды
Затем просто почистите кастрюлю ещё раз чистящим средством и промойте водой. После этих двух процедур эмалированная кастрюля почищена настолько, насколько это возможно! Конечно, если у вас очень старая и грязная посуда, скорее всего, идеального белого цвета ей не вернуть, но полностью удалить грязь реально.


Как удалить налёт с эмалированной посуды
Подробнее о том, как почистить эмалированную посуду, смотрите в видео ниже:


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