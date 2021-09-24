Как удалить налёт с эмалированной посуды

Эмалированную посуду довольно трудно почистить от чёрного налёта, накипи и желтизны. Однако добиться того, чтобы посуда вновь стала белоснежной, можно! Для этого нужно провести небольшую чистку.



Возьмите 1/4 стакана соды, 2 ст. л. перекиси водорода и 0,5 ст. л. средства для мытья посуды. Смесь должна быть не слишком жидкой — скорее, напоминать пасту. Если смесь получилось жидковатая, то добавьте ещё соды.



Полученную массу пересыпаем в кастрюлю. Рукой распределите всю пасту по стенкам и дну эмалированной посуды, которую нужно почистить. В таком виде оставить от 20 до 60 минут, в зависимости от того, насколько сильно посуда загрязнена.



Влажной губкой остатки грязи счистить. Налёт отходит довольно легко.



Если кастрюля была не сильно грязная, то после пасты она станет белоснежной. Но если ещё остались следы, можно провести дополнительную процедуру.



Наберите полную посуду воды, поставьте на газ. Когда вода закипит, выключите огонь и добавьте 2 ст. л. лимонной кислоты. Оставьте в таком виде на 1 час.





Затем просто почистите кастрюлю ещё раз чистящим средством и промойте водой. После этих двух процедур эмалированная кастрюля почищена настолько, насколько это возможно! Конечно, если у вас очень старая и грязная посуда, скорее всего, идеального белого цвета ей не вернуть, но полностью удалить грязь реально.

Подробнее о том, как почистить эмалированную посуду, смотрите в видео ниже: