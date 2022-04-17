20 сказочных мест со всего мира, которые очаруют с первого взгляда

В мире множество прекрасных мест, которые остаются в памяти на долгие годы после их посещения. Среди них необходимо выделить поистине сказочные, хотя и вполне реальные места. Побывав в которых можно прикоснуться к истории, увидеть впечатляющие строения, или необыкновенную природу.









1. Кольмар, Эльзас, Франция

2. Парк цветов Асикага на острове Хонсю, Япония

3. Каменный мост Ракоц, он же Чертов Мост, Германия

4. Необыкновенное дерево «Дуб Ангела», Южная Каролина, США

5. Пещера Тростниковой флейты в Гуйлине, Китай

Тростниковую пещеру в Гуйлине называют природным дворцом. Все настолько шикарно и прекрасно здесь, что порой и не веришь в то, что такая красота возможна. Внутри пещеры реальность отходит на второй план, а красота и необыкновенность заставляют поверить в сказку и волшебство.

6. Замок Гогенцоллерн, Германия

7. Тоннель любви, Клевань, Украина

8. Деревня Гальштат, Австрия

9. Чиангмай, Таиланд

10. Озеро Решензее, Южный Тироль, Италия

11. Живописный лес Халлербос в Бельгии

12. Водопад Селйяландсфосс — самый известный водопад Исландии

Водопад Селйяландсфосс расположился на реке Сельяландса, в 30 километрах западнее города Скогара. Причем это не самый масштабный водопад, однако он все равно привлекает к себе тысячи туристов.

13. Городской Дворец, Джайпур, Индия

14. Темные Изгороди – Сказочная Алея в Ирландии, Великобритания

15. Ангкор-Ват (Та Пром), Камбоджа

16. Собор Василия Блаженного, Москва, Россия

17. Кинта да Регалейра, Португалия

18. Хедж-лабиринт в Лонглите, Англия

19. Природный Парк Пюц-Гайслер, Южный Тироль, Италия

20. Ущелье реки Колумбия, Орегон