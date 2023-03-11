Свечки, мыло и каблуки: в каких тайниках аристократы прятали украшения во время обысков большевиками

Смекалка русских аристократов спасла их драгоценности от лап чекистов.

Современная реплика драгоценностей Матильды Кшесинской. /Фото: shagau.ru

Кшесинская имела немало ювелирных украшений, и прятать их приходилось серьезно. /Фото: sputniknews.com







Шедевры дома Фаберже и другие украшения прима умудрялась надежно прятать в собственном доме. /Фото: gramho.com

Часто разговорчивость дворян лишала их богатства. /Фото: homsk.com

Тросточки нередко заменяли шкатулки для драгоценностей в трудные моменты. /Фото: forum.guns.ru

Мыло времен Российской империи сегодня можно увидеть в музее. /Фото: sugdnews.com

Княгиня Мария Петровна Романова весьма оригинально спрятала драгоценную диадему. /Фото: wopita.com

Антикварные чернильницы дореволюционных времен. /Фото: pinterest.com

При правильном апгрейде огарок свечи становился идеальным тайником для драгоценностей. /Фото: pixabay.com

Гениальный тайник для украшений, который под силу было создать только очень терпеливым. /Фото: altaynews.kz