Свечки, мыло и каблуки: в каких тайниках аристократы прятали украшения во время обысков большевиками

Смекалка русских аристократов спасла их драгоценности от лап чекистов.
Погромы, обыски, аресты, облавы на шикарные особняки российской аристократии чекистами после Октябрьской революции были явлением нередким. И искали как раз все, что имело хоть какую-то ценность. Особенный интерес вызывали ювелирные украшения, которых было немало у представительниц дворянства переставшей существовать Российской империи. И чтобы не лишиться сокровищ, а то и собственной жизни, аристократы шли на самые разные уловки. Поэтому в ход шло буквально все: от каблуков и огарков свечи до кусков мыла и даже причесок.
Современная реплика драгоценностей Матильды Кшесинской. /Фото: shagau.ru
В трудные постреволюционные времена дворянам приходилось сначала прятать, а затем, также тайно, провозить свои бриллианты и другие шикарные драгоценности сквозь кордоны. Как показывает история, фантазии и смекалки требовалось немало. Причем, каждый придумывал собственные уловки. Так, например, известная российская балерина Матильда Кшесинская, также отметившаяся отношениями с цесаревичем Николаем, регулярно получала множество подарков и от разных представителей знати, в первое время укрывала драгоценности в собственном доме.
Кшесинская имела немало ювелирных украшений, и прятать их приходилось серьезно. /Фото: sputniknews.com
На самом деле такое решение было довольно рискованным, ведь чекисты обыскивали каждый уголок в особняках российских аристократов. Но Кшесинская не растерялась: бумажные деньги балерина прятала в оконных проемах, ювелирные украшения отлично вместились в пустую изнутри ножку кровати. Колье, брошки, браслеты и тиары были надежно упакованы Матильдой в сверток с небольшой веревочкой на конце - так при необходимости Кшесинская могла быстро вытащить свои сокровища из тайника.
Шедевры дома Фаберже и другие украшения прима умудрялась надежно прятать в собственном доме. /Фото: gramho.com
Балерина оставила воспоминания, где отмечала уловки других знатных дам по сокрытию собственных украшений от вездесущих чекистов. Так, например, поначалу многие активно использовали в качестве тайников для дорогих бриллиантовых колец баночки из-под помады. Однако большевики довольно быстро раскрыли этот способ и практически всегда едва ли не препарировали каждую такую баночку.
Интересный факт: нередко владелицы драгоценностей сами навлекали на себя беду в виде обысков, ведь банально не умели держать в секрете примеры собственной смекалки. А потому частенько хвастались друг перед другом, каким образом каждая из них укрывает содержимое своих шкатулок для украшений.
Часто разговорчивость дворян лишала их богатства. /Фото: homsk.com
Другим известным способом прятать сокровища была обувь. Так, например, бриллианты прятали в каблуках как женских туфель, так и мужских сапог и ботинок. Кстати, мужчины имели еще один вариант тайника: они нередко пытались набить драгоценными камнями полые набалдашники своих прогулочных тросточек. Однако большевики довольно быстро разгадали этот фокус и при любом обыске срывали подошвы с обуви, обнаруживая там россыпи алмазов, рубинов и сапфиров.
Тросточки нередко заменяли шкатулки для драгоценностей в трудные моменты. /Фото: forum.guns.ru
Но аристократы сдаваться не собирались, и придумывали все новые и новые варианты тайников. Большой популярностью в качестве мини-схрона пользовался брусочек мыла. Представители дворянства вырезали внутри кусочков углубления достаточного размера, чтобы спрятать в них несколько украшений или бриллиантов. После этого тайника засыпался сверху мыльной стружкой и тщательно замыливался: благодаря этим манипуляциям внешне такой брусок снова выглядел как обыкновенный обмылок.
Мыло времен Российской империи сегодня можно увидеть в музее. /Фото: sugdnews.com
Когда же угроза обыска со стороны чекистов становилась очевидной, аристократы проявляли максимум находчивости. Ярким примером такой смекалки оказалась великая княгиня Мария Павловна Романова, которая сумела спрятать бриллианты из своей роскошной диадемы прямо перед носом у большевиков. Так, княжна разделила на части бриллиантовый венец, и затем укрыла их в...чернилах.
Княгиня Мария Петровна Романова весьма оригинально спрятала драгоценную диадему. /Фото: wopita.com
Механизм создания такого тайника прост и одновременно гениален: Мария Павловна опустошила чернильницу, поместила разделенную на подвески бриллиантовую диадему на дно бутылочки. Затем залила драгоценности расплавленным парафином, а сверху снова налила чернила. Уловка сработала превосходно: как ни пытались чекисты найти бриллианты - а они знали, что у великой княгини Романовой они точно есть - так и не догадались заглянуть в неприметную чернильницу на столе.
Антикварные чернильницы дореволюционных времен. /Фото: pinterest.com
Некоторые аристократы умудрялись перевозить драгоценности в обыкновенной железной коробочке. Правда, предварительно ее нужно было подготовить для последующей маскировки. Так, например, нередко для этих целей использовались банки из-под какао: в емкость помещались отдельные драгоценные камни или небольшие по размеру украшения, и сверху они заливались расплавленным свечным воском, а также закреплялся светиль или фитиль. Получался правдоподобный большой огарок свечи, в котором ни один большевик попросту не догадывался искать какие-либо ценности.
При правильном апгрейде огарок свечи становился идеальным тайником для драгоценностей. /Фото: pixabay.com
Но были и такие мастерицы среди аристократок, которые оказались способны прятать бриллианты...в яйцах. Делалось это так: скорлупу опустошали и частично ломали, внутри прятали небольшие подвески или броши, а после скрупулезно склеивали осколки скорлупки и клали такое «яичко» в корзины, надежно укрывая такой оригинальный тайник среди десятков других настоящих яиц.
Гениальный тайник для украшений, который под силу было создать только очень терпеливым. /Фото: altaynews.kz
Верхом простоты и гениальности в вопросе создания тайника для украшений могла похвастаться княгиня Вера Дмитриевна Лобанова-Ростовская. Российская дворянка решила не изобретать велосипед, а попросту вывезла драгоценности на себе. Все дело в том, что она была знаменита своими сложными прическами, поэтому ей не составило особого труда соорудить на голове такую конструкцию, в которой смогла замаскировать в копне своих пышных волос целый набор драгоценностей. Конечно, большевики даже не подумали обыскивать прическу княгини, поэтому она беспрепятственно вывезла украшения за границу.
Княгиня Лобанова-Ростовская оказалась, пожалуй, самой находчивой. /Фото: nashdom.us
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