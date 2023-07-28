От бабочек до собственного отражения в зеркале: 10 навязчивых страхов знаменитостей

В жизни практически каждого человека присутствуют какие-то страхи. Одни люди пытаются с ними бороться всеми доступными способами, другие стараются не видеть того, что может вызвать приступ необъяснимой, по сути, паники. Третьи уже давно смирились со своей странностью и пытаются найти ей логическое объяснение. У знаменитостей никак не меньше страхов, чем у простых людей, но иногда их фобии оказываются весьма необычными.
Боязнь высоты
Валдис Пельш и Дмитрий Нагиев.
Валдис Пельш, Дмитрий Нагиев, Максим Аверин и Дэниел Крейг боятся высоты. При этом каждый из них борется со своим страхом всё той же высотой. Валдис Пельш прыгает с парашютом, при этом достиг успехов в парашютном спорте, став четырёхкратным чемпионом России в этом виде спорта.
Максим аверин и Дэниел Крейг.
А Максим Аверин, Дмитрий Нагиев и Дэниел Крейг отказались от дублёров в тех сценах, где им нужно было падать с достаточно большой высоты. Актёры отмечают, что после такого опыта их страх действительно стал не таким навязчивым.
Бабочки
Николь Кидман и Екатерина Варнава.
Екатерина Варнава и Николь Кидман испытывают крайнюю неприязнь к чешуекрылым. Екатерине Варнаве молодой человек когда-то подарил красивую тропическую бабочку. Актрисе пришлось в течение двух недель за ней ухаживать. А Николь Кидман, пытаясь преодолеть свой страх, по собственной воле вошла в клетку с бабочками. Правда, обеим актрисам избавиться от своей фобии так и не удалось.
Черви
Анна Чиповская. / Фото: www.pinimg.com
Анне Чиповской пришлось испытать самый настоящий ужас, когда во время съёмок фильма «Вычислитель» актрисе пришлось ползать по рукотворному островку, кишащему червяками. Анна боится их до дрожи в коленках, и всё время съёмок она по-настоящему рыдала и билась в истерике.
Двери
Мэттью Макконахи и Кэмерон Диаз.
Мэттью Макконахи и Кэмерон Диаз боятся дверей. При этом Мэттью Макконахи испытывает необъяснимый ужас перед дверьми вращающимися, поэтому при одном взгляде на конструкцию ему становится реально плохо, и он цепенеет от страха. А вот Кэмерон Диаз ни за что не прикоснётся к дверной ручке из опасения подхватить через неё какое-то заболевание. К счастью, актриса давно может не открывать двери сама, за неё это сделает охранник.
Беспорядок
Джессика Альба и Дэвид Бекхэм.
Джессика Альба не переносит малейшего беспорядка в любом помещении. Помимо разбросанных вещей или пыли на поверхностях актрису могут довести до состояния истерики даже воздушные шары, которыми наполнил муж её гостиничный номер в надежде сделать сюрприз любимой. Солидарен с актрисой и Дэвид Бекхэм, правда, его фобия выражается в том, что футболист постоянно наводит порядок, по особой системе расставляя продукты в холодильнике или сортируя одежду по размерам, цветам и другим свойствам.
Животные и птицы
Адель, Энди Роддик и Тайра Бэнкс.
Удивительно, но многие знаменитости испытывают страх перед животными или птицами. Певица Адель боится чаек с того времени, как в детстве чайка вырвала у неё из рук мороженое. Знаменитый теннисист Энди Роддик чувствует себя не в своей тарелке при виде кролика или даже человека в костюме кролика. Американская модель Тайра Бэнкс с детства боится дельфинов: ей кажется, что они могут на неё напасть.
Орландо Блум и Рианна.
Орландо Блум не чувствует себя в безопасности, если рядом с ним находится большая или даже совсем маленькая свинья. Впрочем, он и в пищу свинину не употребляет и старается не бывать там, где готовят блюда из этого животного.
Рианна боится рыб любых размеров и видов. При виде тропических рыбок в прозрачной воде певица вполне способна лишиться чувств от страха.
Кристен Стюарт и Роберт Паттинсон.
Кристен Стюарт и её коллега Роберт Паттинсон страдают гиппофобией, - они очень боятся лошадей. Актрисе, когда она снималась в фильме «Белоснежка и охотник» даже пришлось обращаться за помощью к психотерапевту.
Вода
Вайнона Райдер и Натали Вуд.
Вайнона Райдер после несчастного случая на воде испытывает страх перед купанием в любом водоёме, а для съёмок в фильме «Чужой», где нужно было нырять, ей пришлось собрать в кулак всю свою волю. К слову, Натали Вуд тоже очень боялась воды после того, как едва не утонула во время съёмок. К несчастью, актриса потом действительно утонула.
Клоуны
Джонни Депп и Дэниэл Рэдклифф.
Необычный страх испытывает Джонни Депп: он до дрожи боится клоунов с самого детства. По признанию актёра, клоуны заставляют его буквально цепенеть от ужаса, но Джонни всеми силами пытается побороть свой страх. Он даже развесил плакаты с изображениями ненавистных героев у себя дома. Британский актёр Дэниэл Рэдклифф солидарен с Джонни Деппом: он тоже не испытывает никакой симпатии к любимцам детей.
Темнота
Дженнифер Лопес, Филипп Киркоров, Киану Ривз и Анна Семенович.
Оказывается, не только дети боятся темноты, многие взрослые на протяжении всей своей жизни борются с этим страхом. Дженнифер Лопес, Филипп Киркоров, Киану Ривз и Анна Семенович предпочитают никогда не оставаться в полной темноте.
Собственное отражение
Памела Андерсон. / Фото: www.imagozone.com
Удивительно, но Памела Андерсон боится собственного отражения, поэтому никогда не смотрится в зеркало и даже избегает просмотра тех фильмов, где она снималась.
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