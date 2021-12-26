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8 простых и эффективных способов заточить ножницы


Как заточить ножницы.

Как заточить ножницы.

Все, что способно резать, колоть и пилить рано или поздно затупляется, теряя свои «рабочие» качества. Одной из таких вещей являются ножницы. Данный инструмент можно найти в любом доме и каждый человек, хотя бы раз в жизни сталкивался с тем, что его любимые ножницы затупились. Вот только ножницы не нож, заточить их не так уж просто. На самом деле, все очень просто, достаточно лишь знать, как и чем точить лезвия инструмента.

Заточить ножницы можно самыми разными способами. В новом авторском видео были собраны наиболее удачные из существующих.





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8 простых и эффективных способов заточить ножницы

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8 простых и эффективных способов заточить ножницыПодписаться на мой Instagram
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