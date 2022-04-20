Абдул Карим - фаворит королевы Виктории, которого ненавидел весь двор

Британская королева Виктория и ее слуга Абдул Карим.
Как известно, британские монархи скрывают свои личные тайны лучше, чем любая секретная служба мира. Однако все тайное когда-нибудь становится явным. В период вдовства возле королевы Виктории находился молодой индиец Абдул Карим, которому удалось стать для нее самым близким человеком. Считалось, что вся переписка Ее Величества с индийским слугой была уничтожена, пока в 2010 году не обнаружили потерянный дневник Абдула. Какие отношения были между британской королевой и индийцем на 45 лет младше ее – далее в обзоре.
Слуга-индус королевы Виктории в дорогой одежде. | Фото: pinterest.com.
В 1887 году ко дню празднования Золотого юбилея королевы Виктории (в честь ее 50-летнего пребывания на троне) ко двору пригласили 50 королей и королев. Двое из присутствовавших монархов были родом из Индии. По приказу Ее Величества, к высоким гостям приставили слуг индийского происхождения. Один из них очаровал королеву, и она пожелала оставить его возле себя.
Королева Виктория и ее индийский слуга Абдул Карим, 1893 год. | Фото: en.wikipedia.org.
Королева Виктория – живой символ своей эпохи. | Фото: pinterest.pt.
Абдул Карим приехал из Индии в Англию в возрасте 24 лет. Если у себя на родине молодой человек имел высокий социальный статус, то здесь к нему относились как к мальчику на побегушках. Когда вдовствующая королева заинтересовалась красивым индийцем, она сделала его своим учителем языка урду. Абдул, в свою очередь, занимался интенсивным изучением английского. Со временем он стал очень близок к королеве.
Слуги-индусы королевской семьи. | Фото: antebellumgallery.blogspot.com.
Абдул Карим помогает королеве Виктории, 1885 год. | Фото: dailymail.co.uk.
Такая приближенность индийца к Виктории не могла не нервировать придворных. Они очень пренебрежительно относились к колоритному индийцу-мусульманину. Многие думали, что королева лишилась рассудка и пытались ей намекать на это. И все же Абдул Карим был ближе к Виктории, чем все ее окружение. К тому же королева баловала учителя орденами, титулами, щедрыми подарками, земельными участками в Индии.
Абдул Карим – слуга и помощник королевы Великобритании. | Фото: pinterest.com.
Имели ли место любовные отношения молодого слуги и престарелой королевы, с уверенностью сказать нельзя. Известно лишь, что однажды Абдул Карим остался на ночь в одном из коттеджей королевы, где ранее она уединялась лишь со своим покойным супругом принцем Альбертом. Большинство историков считают, что интимных отношений между этими двумя не было, но все же присутствовала особая духовная связь. Абдул заполнил ту пустоту в сердце Виктории, которая образовалась после кончины Альберта.
Королева Великобритании Виктория и ее слуга-индус. | Фото: lowrie-chin.blogspot.com.
Абдул Карим – слуга королевы Виктории. Рудольф Свобода, 1888 год. | Фото: ru.wikipedia.org.
Когда Виктория умерла, Абдулу разрешили проститься с ней, но сразу же после этого выслали обратно в Индию и заставили вернуть все письма, адресованные ему королевой. Всю переписку члены британской семьи уничтожили, чтобы не портить репутацию.
Королева Виктория и двое слуг-индусов. | Фото: theimperialcourt.tumblr.com.
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