10 фактов, которые вы считали научно доказанными, а они оказались неправдой

Вы когда-нибудь задумывались, как много правды в том, что вам говорили с детства? Некоторые утверждения повторяются так часто, что рано или поздно воспринимаются всеми как неоспоримые факты. А оказывается, что это совсем не так. Давайте проверим: какая самая высокая гора в мире? Если вы назвали Эверест или Килиманджаро, то это не совсем правильно. Гора Эверест самая высокая, если считать от подножия до вершины, а по факту самой высокой является гора Мауна-Кеа на Гавайях — если учитывать всю высоту, включая то, что находится ниже уровня моря.



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