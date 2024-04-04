Как можно быстро вступить в СРО

Для компаний, занятых в сфере строительства, архитектуры и изысканий, вступить в СРО означает получение массы преимуществ, включая доступ к новым рынкам, повышение репутации и доверия клиентов, увеличение конкурентоспособности и получение поддержки в разрешении споров.
Однако данный процесс сопряжен с серьезными затратами – финансовыми и временными. Поэтому компании зачастую ищут возможности вступления в СРО быстро и дешево. О том, какие сложности ожидают претендентов на вступление при самостоятельных действиях, и для чего в данном случае нужна профессиональная помощь, расскажем в этой статье.
Самостоятельный вариант вступления
Нужно понимать, что быстрое вступление в СРО означает скорое рассмотрение всех документов, правильно оформленных и вовремя поданных, приложений к ним и полностью уплаченных взносов. Кроме того, в штате компании должны состоять специалисты, подходящие под квалификационные требования ст. 55.5 Градостроительного Кодекса РФ и состоящие в НРС. Далее, нужно получить результаты проверки данных специалистов СРО.
Также важно проверить СРО по многим параметрам, прежде чем вступать в нее:
- период ее деятельности на рынке;
- размер компфонда;
- количество участников;
- поддержка членов;
- размер выплат;
- отзывы и т.д.
Срок вступления при данном варианте составит примерно 2 – 3 месяца.
Таким образом, существуют потенциальные трудности на пути вступления в СРО. Это может быть долгий процесс сбора и подготовки необходимых документов, а также возможность отказа в членстве в случае несоответствия требованиям.
Вариант вступления через специализированные компании
Консалтинговые компании берут на себя решение почти всех вопросов, с которыми сталкиваются строительные организации при самостоятельной подготовке вступления в СРО. К тому же у них заключены соглашения с СРО по всей стране, а также имеется список специалистов с необходимой квалификацией, которые могут быть трудоустроены во вступающую компанию.
Также для специализированной компании, имеющей обновляемую базу действующих в стране СРО, не составит труда проанализировать репутацию конкретной организации и дать свои рекомендации. Срок вступления в СРО в данном случае составит 1-2 дня.
Возможно ли вступить в СРО бесплатно?
Сразу скажем – нет, бесплатно не получится. Хотя бы потому, что согласно действующему законодательству компания обязана со своего счета оплатить все необходимые взносы, а именно:
- оплату страховки;
- вступительный взнос;
- целевой взнос;
- взнос в компенсационный фонд;
- ежемесячные членские взносы.
Таким образом, озвучим совет тех, кто уже прошел этот непростой путь – стоит сотрудничать с профессионалами. Если принято решение быстро и эффективно вступить в СРО, не стоит стесняться обратиться за помощью к специалистам – например, таким как СтройЮрист.
Консультанты и адвокаты с опытом работы в данной сфере смогут предоставить ценную информацию и рекомендации, а также помочь с подготовкой всех необходимых документов для вступления в СРО.
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