Знаменитые ловеласы

Мужчины из этого списка вошли в историю не только как великие полководцы и правители, но и как знаменитые бабники и любовники. Вот список из десяти самых известных людей, которые знамениты своими победами на любовном фронте.











1. Людовик XIV.



Король Франции поднялся на трон в возрасте четырех лет и правил 72 года – гораздо дольше, чем любой другой европейский король в истории. Со временем король окружил себя десятком официальных фавориток, которые были готовы сделать все, чтобы быть рядом с ним.







2. Петр Великий.



Первая страсть русского императора к женщинам была известна далеко за пределами дворца. По словам историков, Петр имел настоящий гарем в своей резиденции, в который входили только дамы из высшего общества. Несмотря на то, что он был императором России, в любовных делах он не был патриотом и предпочитал женщин из Европы.







3. Джакомо Казанова.



Имя этого итальянского писателя стало синонимом героя-любовника. Благодаря своей тете Казанова вырос галантным и образованным молодым человеком. Именно эти качества покорили всех его женщин. Дамы (и, по разным источникам, их было около 1000) были без ума от него и Джакомо относился к каждой из них особым образом, не оставляя разбитых сердец.







4. Наполеон I Бонапарт.

Французский император написал свое имя в истории не только своими военными кампаниями и политическими победами. С юного возраста Наполеон ухаживал за женщинами и прилагал все усилия, чтобы покорить леди, которую он любил. Он дарил своим любовницам роскошные подарки и писал им сердечные романтические письма.5. Маркиз де Сад.Этот французский аристократ, писатель и философ известен своими необычными предпочтениями в постели, которые теперь называются садизмом. Многие куртизанки стали жертвами его страсти. В возрасте 23 лет де Сад уже посетил все публичные дома, испытал различные виды наслаждений и стал известен как самый желанный любовник Парижа.6. Оноре де Бальзак.Этот известный французский писатель много знал о женщинах. Возможно, именно по этой причине он предпочитал только женщин средних лет (женщина бальзаковского возраста). Писатель не скрывал своих многочисленных интрижек с замужними дамами. Более того, согласно некоторой информации из биографии Бальзака, он не был инициатором большинства своих похождений. Замужние женщины осыпали писателя любовью добровольно.7. Пабло Пикассо.Природа наделила этого испанского художника не только талантом в живописи , но и способностью профессионально соблазнить женщин. Никто действительно не знает, сколько любовниц было у Пикассо, но одно можно сказать наверняка — в его биографии много мимолетных романов.8. Кларк Гейбл.Кларк Гейбл, американский актер и секс символ 1930-1940-х годов, был женат пять раз. Жозефина Диллон была на 14 лет старше его, а Мария Лангхэм была на 17 лет старше. Затем были Кэрол Ломбард, Сильвия Эшли и Кей Уильямс. Несмотря на многочисленные похождения актера, его третья супруга, Кэрол Ломбард, была его единственной настоящей любовью, которую Кларк провел через все свои поздние браки и романы.9. Сулейман I.Сулейман I Великолепный стал величайшим султаном Оттоманской династии. Как и любой восточный правитель того времени, Сулейман имел огромный гарем с сотнями самых красивых девушек со всех завоеванных и дружественных территорий. Каждая наложница мечтала стать законной женой правителя, родить наследника или хотя бы провести с ним больше ночей.10. Дон Мигель де Маньяра (прототип Дона Жуана).Несмотря на то, что Дон Жуан — литературный персонаж, у него все еще есть настоящий прототип. Имя этого героя-любовника — Мигель де Маньяра. В список достижений Дон Мигеля вошли 640 итальянских, 100 французских, 231 немецких, 91 турецких и 1003 испанских леди!Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)