Цитаты знаменитого хранителя мудрости Оскара Уайльда

16 октября ровно 163 года назад родился выдающийся гений литературного мастерства Оскар Уайльд — известный каждому драматург, прозаик, поэт, критик. Ирландец по рождению, именно он становится одним из известнейших писателей Англии. Ведь именно в оксфордском колледже Магдалины рождается тот самый Уайльд: остроумный, красноречивый, мудрый, не такой, как все… И именно там он приобретает репутацию человека, «блистающего без особых усилий».
Здесь же оформилась и его особая философия творчества: он не интригует событиями, он просто знакомит нас со своими героями — противоречивыми, иногда эгоцентричными, одинокими, — ненавязчиво предлагая прикоснуться к его мировоззрению и отношению к жизни.
Великолепный оратор, он влюблял всех окружающих своими рассказами, порой вымышленными. Именно он совершил революцию в моде и литературе Англии XIX века: длинноволосый красавец в эксцентричных нарядах, избравший роль великого эстета, имитирующий чужой голос, не боявшийся самовыражаться так, как считает нужным — такое мог позволить себе только он. Кроме того, все это он умело сочетал с необыкновенной мудростью, которая не утратила своей ценности спустя годы.
Родился будущий гений в Дублине в семье знаменитого хирурга и поэтессы. Все детство Оскар провел с матерью, которую просто боготворил, так как вскоре после его рождения родители расстались. С детства мальчик растет в атмосфере поэзии и красоты — именно от матери он унаследовал безупречный вкус и любовь к прекрасному. Мальчика назвали в честь воителя Фингала и его внука Оскара (полное имя Уайльда — Оскар Фингал О’Флаэрти Уиллс Уайльд), однако мать хотела девочку и не скрывала этого. Ребенку объяснили, что он мальчик, в день, когда у Оскара родилась сестра. Кто знает, возможно, именно это повлияло на психику будущего гения…
До 9 лет Оскар учился на дому, поэтому, когда пошел в школу, знал уже 2 языка: немецкий и французский. Позже он поступает в престижный колледж в Дублине, где у него просыпается особый интерес к искусству, гуманитарным наукам и античной литературе. Уже тогда начал проявляться его талант прекрасного оратора — он был лучший. После колледжа он поступает в Оксфорд, где окончательно избавляется от ирландского акцента и возглавляет кружок декадентов.
Еще в университете он был известен своей страстью украшать комнату красивыми вещами. Попав под влияние романтизма, он возводит культ прекрасного, что в дальнейшем приводит к трагедии. Писатель отличался эпатажным стилем в одежде: короткие штаны в сочетании с шелковыми чулками, жилет с вышивкой в виде цветов, ярко-желтые перчатки и пышное жабо — это была норма для него, но не для общественности.
После окончания университета Уайльд отправляется покорять Лондон. Уверенный в себе писатель всегда с цветком в петлице становится постоянным гостем светских салонов. Казалось, от него без ума все женщины Лондона, а мужчины готовы часами вести беседы с ним. Он настолько уверен в своей неотразимости, что однажды на таможне заявляет: «Мне нечего декларировать, кроме своей гениальности». Он получает признание не только в Лондоне, но и в Америке и Франции. Везде его принимают как «лучшего среди равных».
Что касается творчества Оскара Уайльда, то оно было противоречиво и эпатажно, как и сам писатель. Уже первые серьезные литературные произведения демонстрируют приверженность автора к декадансу, которому свойственны культ индивидуализма, вычурность, мистицизм, пессимистические настроения одиночества и отчаяния. В лекциях, которые он активно начал читать с 1881 года, Оскар пропагандировал отрицание социальной функции искусства: Уайльд был уверен, что настоящее искусство всегда было искусством красивой лжи, а отказ от нее способен привести искусство к упадку. Он хотел доказать, что литератор имеет право на полное самовыражение.
В 1890 году Оскар Уайльд по заказу американского издателя пишет «Портрет Дориана Грея», в котором автор описывает эстетизацию безнравственности, концепцию циничного гедонизма, очарование порока. В этот же период он пишет еще несколько пьес, которые пользуются большим успехом, но вместе с тем сопровождаются общественными скандалами. Самый громкий из них, конечно же, был связан с романом «Дориан Грей» — тогда писателя обвинили в безнравственности. Далее цензурой была запрещена драма «Саломея» — здесь уже все было серьезнее, ведь Уайльд коснулся библейской тематики, которую преподнес в стиле декаданса.
В 29 лет Оскар Уайльд женится по любви на красавице Констанции Лойд. Он был счастлив. Один за другим на свет появились двое сыновей Сирил и Вивиан. Оскар любил малышей, но видел их редко, так как постоянно разъезжал с лекциями и вел насыщенную светскую жизнь. Тем временем судьба готовит сюрприз им обоим.
Проходят годы, и Оскар Уайльд с ужасом осознает, что больше ничего не чувствует к жене. Будучи сторонником позиции, что нет ничего хуже брака без любви, и разочаровавшись в жизни, уходит с головой в работу. Примерно в это же время он знакомится с Альфредом Дугласом. Уайльд сравнивал его с Нарциссом, тот благодарно принимал знаки внимания. Но общество не оценило такую неоднозначную дружбу между Оскаром и Альфредом, и в 1895 году разразился скандал, который поставил точку не только в литературной карьере писателя, но и заставил потерять волю и желание жить. Уайльд подает в суд на маркиза Квинсберри, отца своего ближайшего друга Альфреда Дугласа, за обвинение в гомосексуализме. Однако Дуглас выступает свидетелем обвинения, а Уайльд осуждается за безнравственность и приговаривается к тюремному заключению на два года. Пьесы Уайльда тут же исчезают с афиш театров, а некоторые произведения попадают под запрет.
Через два года Уайльд выходит из тюрьмы совершенно больным и сломленным человеком. Под чужим именем он уезжает во Францию и умирает через три года в нищете. В последние годы он впадает в непрекращающуюся депрессию и говорит о том, что мир полон страданий и что высшая обязанность поэта — писать о них. В своем последнем произведении — «Балладе Редингской тюрьмы» — он рассказывает о судьбе узника, приговоренного к смерти за убийство возлюбленной.
Не стало Оскара Уайльда 29 ноября 1900 года, но в наших сердцах он навсегда остался одной из ярких фигур литературы. Его произведения и по сей день расходятся на цитаты, мы выбрали самые яркие.
Жизнь по Оскару Уайльду
«В каждом человеке есть два начала: стремление к Богу и стремление к сатане».
«Сопереживать страданиям друга может всякий, а вот успехам — лишь натура необычайно тонкая».
«Трагедия старости не в том, что ты стар, а в том, что по-прежнему считаешь себя молодым».
«Книги, которые мир называет аморальными, — это книги, которые демонстрируют миру его позор».
«Общество испытывает поистине ненасытное любопытство ко всему, любопытства не заслуживающему».
«Иногда то, что мы считаем мертвым, долго еще не хочет умирать».
«Образование — восхитительная вещь, но следует помнить хотя бы время от времени, что ничему тому, что действительно следует знать, обучить нельзя».
«Разбитой можно считать лишь ту жизнь, которая остановилась в своем развитии».
«В жизни бывают только две настоящие трагедии: одна — когда не получаешь того, чего хочешь, а вторая — когда получаешь».
Любовь по Оскару Уайльду
«Люди всегда разрушают то, что любят сильнее всего».
«Самая прочная основа для брака — взаимное непонимание».
«Брак без любви — страшная вещь. Но есть нечто худшее, чем даже брак без любви. Это брак, в котором есть любовь, но только с одной стороны; есть верность, но только с одной стороны; есть преданность, но только с одной стороны. В таком браке одно из сердец непременно будет разбито».
«Можно быть счастливым с любой женщиной — если ее не любишь».
«Своих мужей всегда ревнуют некрасивые женщины; красивым не до этого, они ревнуют чужих».
«Любовь к себе человек проносит через всю жизнь».
«Влюбленность начинается с того, что человек обманывает себя, а кончается тем, что он обманывает другого».
«Дружба между мужчиной и женщиной невозможна. Страсть, вражда, обожание, любовь — только не дружба».
Люди по Оскару Уайльду
«Бессмысленно делить людей на хороших и дурных. Люди бывают либо очаровательны, либо глупы».
«Люди всегда смеются над своими трагедиями — это единственный способ переносить их».
«Во всем, к чему люди относятся серьезно, нужно видеть комическую сторону вещей».
«Мы не выносим людей с теми же недостатками, что и у нас».
«Ложь — это правда других людей».
«Человек очень смущается, когда говорит от своего лица. Дайте ему маску, и он скажет вам всю правду».
«Только пустые люди знают себя».
Оскар Уайльд о себе
«Я всегда удивляю сам себя. Это единственное, ради чего стоит жить».
«Даже у Диккенса не было такой обширной аудитории, со мной обращаются как с наследным принцем».
«Или я, или эти мерзкие обои в цветочек» (перед смертью).
«Я совсем не хочу знать, что люди говорят за моей спиной. Это слишком мне льстит».
«Все мы в сточной канаве, но некоторые смотрят на звезды».
«Я ничего не декларирую, кроме своей гениальности».
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