С нами не соскучишься!

8 128 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Наталья Середа
    Получила удовольствие.Такие картины може писать только человек со светлой, чистой и доброй душой, легким характером.С...Причудливые карти...
  • Astra
    Не надо идеализировать японцев. Когда я была в Японии (достаточно долго), то нам это очень часто говорили. Не надо за...Как самураи защищ...
  • Петр Бабиенко
    Не понятно, как самураи- символ мужества и чести, безропотно пошли в рабство к американцам, и даже забыли, кто сброси...Как самураи защищ...

Цитаты знаменитого хранителя мудрости Оскара Уайльда

Цитаты знаменитого хранителя мудрости Оскара Уайльда

16 октября ровно 163 года назад родился выдающийся гений литературного мастерства Оскар Уайльд — известный каждому драматург, прозаик, поэт, критик. Ирландец по рождению, именно он становится одним из известнейших писателей Англии. Ведь именно в оксфордском колледже Магдалины рождается тот самый Уайльд: остроумный, красноречивый, мудрый, не такой, как все… И именно там он приобретает репутацию человека, «блистающего без особых усилий».

Здесь же оформилась и его особая философия творчества: он не интригует событиями, он просто знакомит нас со своими героями — противоречивыми, иногда эгоцентричными, одинокими, — ненавязчиво предлагая прикоснуться к его мировоззрению и отношению к жизни.

Великолепный оратор, он влюблял всех окружающих своими рассказами, порой вымышленными. Именно он совершил революцию в моде и литературе Англии XIX века: длинноволосый красавец в эксцентричных нарядах, избравший роль великого эстета, имитирующий чужой голос, не боявшийся самовыражаться так, как считает нужным — такое мог позволить себе только он. Кроме того, все это он умело сочетал с необыкновенной мудростью, которая не утратила своей ценности спустя годы.

Цитаты знаменитого хранителя мудрости Оскара Уайльда

Родился будущий гений в Дублине в семье знаменитого хирурга и поэтессы.
Все детство Оскар провел с матерью, которую просто боготворил, так как вскоре после его рождения родители расстались. С детства мальчик растет в атмосфере поэзии и красоты — именно от матери он унаследовал безупречный вкус и любовь к прекрасному. Мальчика назвали в честь воителя Фингала и его внука Оскара (полное имя Уайльда — Оскар Фингал О’Флаэрти Уиллс Уайльд), однако мать хотела девочку и не скрывала этого. Ребенку объяснили, что он мальчик, в день, когда у Оскара родилась сестра. Кто знает, возможно, именно это повлияло на психику будущего гения…

Цитаты знаменитого хранителя мудрости Оскара Уайльда

До 9 лет Оскар учился на дому, поэтому, когда пошел в школу, знал уже 2 языка: немецкий и французский. Позже он поступает в престижный колледж в Дублине, где у него просыпается особый интерес к искусству, гуманитарным наукам и античной литературе. Уже тогда начал проявляться его талант прекрасного оратора — он был лучший. После колледжа он поступает в Оксфорд, где окончательно избавляется от ирландского акцента и возглавляет кружок декадентов.

Цитаты знаменитого хранителя мудрости Оскара Уайльда

Еще в университете он был известен своей страстью украшать комнату красивыми вещами. Попав под влияние романтизма, он возводит культ прекрасного, что в дальнейшем приводит к трагедии. Писатель отличался эпатажным стилем в одежде: короткие штаны в сочетании с шелковыми чулками, жилет с вышивкой в виде цветов, ярко-желтые перчатки и пышное жабо — это была норма для него, но не для общественности.

Цитаты знаменитого хранителя мудрости Оскара Уайльда

После окончания университета Уайльд отправляется покорять Лондон. Уверенный в себе писатель всегда с цветком в петлице становится постоянным гостем светских салонов. Казалось, от него без ума все женщины Лондона, а мужчины готовы часами вести беседы с ним. Он настолько уверен в своей неотразимости, что однажды на таможне заявляет: «Мне нечего декларировать, кроме своей гениальности». Он получает признание не только в Лондоне, но и в Америке и Франции. Везде его принимают как «лучшего среди равных».

Цитаты знаменитого хранителя мудрости Оскара Уайльда

Что касается творчества Оскара Уайльда, то оно было противоречиво и эпатажно, как и сам писатель. Уже первые серьезные литературные произведения демонстрируют приверженность автора к декадансу, которому свойственны культ индивидуализма, вычурность, мистицизм, пессимистические настроения одиночества и отчаяния. В лекциях, которые он активно начал читать с 1881 года, Оскар пропагандировал отрицание социальной функции искусства: Уайльд был уверен, что настоящее искусство всегда было искусством красивой лжи, а отказ от нее способен привести искусство к упадку. Он хотел доказать, что литератор имеет право на полное самовыражение.

Цитаты знаменитого хранителя мудрости Оскара Уайльда

В 1890 году Оскар Уайльд по заказу американского издателя пишет «Портрет Дориана Грея», в котором автор описывает эстетизацию безнравственности, концепцию циничного гедонизма, очарование порока. В этот же период он пишет еще несколько пьес, которые пользуются большим успехом, но вместе с тем сопровождаются общественными скандалами. Самый громкий из них, конечно же, был связан с романом «Дориан Грей» — тогда писателя обвинили в безнравственности. Далее цензурой была запрещена драма «Саломея» — здесь уже все было серьезнее, ведь Уайльд коснулся библейской тематики, которую преподнес в стиле декаданса.

Цитаты знаменитого хранителя мудрости Оскара Уайльда

В 29 лет Оскар Уайльд женится по любви на красавице Констанции Лойд. Он был счастлив. Один за другим на свет появились двое сыновей Сирил и Вивиан. Оскар любил малышей, но видел их редко, так как постоянно разъезжал с лекциями и вел насыщенную светскую жизнь. Тем временем судьба готовит сюрприз им обоим.

Цитаты знаменитого хранителя мудрости Оскара Уайльда

Проходят годы, и Оскар Уайльд с ужасом осознает, что больше ничего не чувствует к жене. Будучи сторонником позиции, что нет ничего хуже брака без любви, и разочаровавшись в жизни, уходит с головой в работу. Примерно в это же время он знакомится с Альфредом Дугласом. Уайльд сравнивал его с Нарциссом, тот благодарно принимал знаки внимания. Но общество не оценило такую неоднозначную дружбу между Оскаром и Альфредом, и в 1895 году разразился скандал, который поставил точку не только в литературной карьере писателя, но и заставил потерять волю и желание жить. Уайльд подает в суд на маркиза Квинсберри, отца своего ближайшего друга Альфреда Дугласа, за обвинение в гомосексуализме. Однако Дуглас выступает свидетелем обвинения, а Уайльд осуждается за безнравственность и приговаривается к тюремному заключению на два года. Пьесы Уайльда тут же исчезают с афиш театров, а некоторые произведения попадают под запрет.

Цитаты знаменитого хранителя мудрости Оскара Уайльда

Через два года Уайльд выходит из тюрьмы совершенно больным и сломленным человеком. Под чужим именем он уезжает во Францию и умирает через три года в нищете. В последние годы он впадает в непрекращающуюся депрессию и говорит о том, что мир полон страданий и что высшая обязанность поэта — писать о них. В своем последнем произведении — «Балладе Редингской тюрьмы» — он рассказывает о судьбе узника, приговоренного к смерти за убийство возлюбленной.

Не стало Оскара Уайльда 29 ноября 1900 года, но в наших сердцах он навсегда остался одной из ярких фигур литературы. Его произведения и по сей день расходятся на цитаты, мы выбрали самые яркие.

Жизнь по Оскару Уайльду


«В каждом человеке есть два начала: стремление к Богу и стремление к сатане».

«Сопереживать страданиям друга может всякий, а вот успехам — лишь натура необычайно тонкая».

«Трагедия старости не в том, что ты стар, а в том, что по-прежнему считаешь себя молодым».

«Книги, которые мир называет аморальными, — это книги, которые демонстрируют миру его позор».

«Общество испытывает поистине ненасытное любопытство ко всему, любопытства не заслуживающему».

«Иногда то, что мы считаем мертвым, долго еще не хочет умирать».

«Образование — восхитительная вещь, но следует помнить хотя бы время от времени, что ничему тому, что действительно следует знать, обучить нельзя».

«Разбитой можно считать лишь ту жизнь, которая остановилась в своем развитии».

«В жизни бывают только две настоящие трагедии: одна — когда не получаешь того, чего хочешь, а вторая — когда получаешь».

Любовь по Оскару Уайльду


«Люди всегда разрушают то, что любят сильнее всего».

«Самая прочная основа для брака — взаимное непонимание».

«Брак без любви — страшная вещь. Но есть нечто худшее, чем даже брак без любви. Это брак, в котором есть любовь, но только с одной стороны; есть верность, но только с одной стороны; есть преданность, но только с одной стороны. В таком браке одно из сердец непременно будет разбито».

«Можно быть счастливым с любой женщиной — если ее не любишь».

«Своих мужей всегда ревнуют некрасивые женщины; красивым не до этого, они ревнуют чужих».

«Любовь к себе человек проносит через всю жизнь».

«Влюбленность начинается с того, что человек обманывает себя, а кончается тем, что он обманывает другого».

«Дружба между мужчиной и женщиной невозможна. Страсть, вражда, обожание, любовь — только не дружба».

Люди по Оскару Уайльду


«Бессмысленно делить людей на хороших и дурных. Люди бывают либо очаровательны, либо глупы».

«Люди всегда смеются над своими трагедиями — это единственный способ переносить их».

«Во всем, к чему люди относятся серьезно, нужно видеть комическую сторону вещей».

«Мы не выносим людей с теми же недостатками, что и у нас».

«Ложь — это правда других людей».

«Человек очень смущается, когда говорит от своего лица. Дайте ему маску, и он скажет вам всю правду».

«Только пустые люди знают себя».

Оскар Уайльд о себе


«Я всегда удивляю сам себя. Это единственное, ради чего стоит жить».

«Даже у Диккенса не было такой обширной аудитории, со мной обращаются как с наследным принцем».

«Или я, или эти мерзкие обои в цветочек» (перед смертью).

«Я совсем не хочу знать, что люди говорят за моей спиной. Это слишком мне льстит».

«Все мы в сточной канаве, но некоторые смотрят на звезды».

«Я ничего не декларирую, кроме своей гениальности».

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)


Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх