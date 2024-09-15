Как нелюбимая дочь аристократа стала первым «fashion-фриком» и легендой британской моды

Вся ее жизнь – и даже смерть – была модным перформансом, провокацией, скандалом. Она открыла миру множество молодых талантов, стала первым «fashion-фриком» в истории. Многие ей пытались подражать, но – безуспешно. Великая Изабелла Блоу, прошедшая путь от аристократки без гроша в кармане до культовой фигуры западной модной индустрии.
Дочь баронета берет в руки швабру
Изабелла Блоу.
Изабелла Блоу, в девичестве Делвз Бротон, родилась в семье британского военного офицера. Ее мать была адвокатом. Родители расстались, когда Изабелле было четырнадцать лет. Мать торжественно пожала ей и двум ее сестрам руки, пожелала успехов на жизненном пути и исчезла. Но это было не первой семейной драмой, которую пришлось пережить девочкам. Когда она была еще ребенком, ее брат, наследник титула баронета, утонул в бассейне. Отец в это время смешивал коктейли, мать поправляла макияж... Это событие повлияло на Изабеллу сильнее, чем казалось окружающим. Смерть стала лейтмотивом ее жизни – как бы ни пыталась она убежать от надвигающейся тьмы.
Изабелла никогда особо не ладила с отцом, но с его новой женой отношения сложились еще хуже. В конце концов та просто выгнала нелюбимую падчерицу из дома. Той пришлось зарабатывать на жизнь с юных лет – отец предпочел ограничиться минимальной финансовой поддержкой. Так что Изабелла то продавала печенье, то мыла полы – говорят, именно тогда в ее гардеробе появились первые оригинальные шляпки. Вернее, лихо закрученные платки, скрывавшие волосы во время грязной работы.
Изабелла завоевывает мир моды и сердце господина в розовом
Алая помада и странные шляпы стали основой ее стиля.
Перебравшись в США, Изабелла поступила в Колумбийский университет, где изучала китайское искусство, и окунулась в мир американской богемы. Ей даже удалось познакомиться с легендарным Энди Уорхолом, на встречу с которым она явилась в туфлях разного цвета. Используя все эти связи, Изабелла устроилась на работу к великой и ужасной Анне Винтур. Уже тогда начал складываться ее экстравагантный стиль.
Так Блоу выглядела всегда.
Вдохновляла будущую легенду моды Нелл Гвин – фаворитка короля Карла Второго, начавшая свой путь с торговли апельсинами. Изабелла обожала алую помаду и не выходила из дома без выразительного вечернего макияжа. Спустя много лет сотрудницы журнала Tatler лихорадочно красились, заслышав ее шаги – поскольку миссис Блоу «не будет разговаривать с ненакрашенной женщиной».
Шляпки на защите личных границ.
Фантастические наряды, безумные шляпки... Шляпки эти не только помогали Изабелле справиться с ощущением собственной непривлекательности, но и ограждали от чрезмерно навязчивых людей, лезших с поцелуями при встрече. «Я хочу, чтобы меня целовали только любимые», – говорила она.
Изабелла и Детмар.
Появились и любимые. Изабелла в США вышла замуж в первый раз, но брак продлился недолго. Вернувшись в Лондон, она нашла свое место в отделе моды местного глянцевого издания. И – встретила мужчину «в розовом пальто, в котором его дед служил послом на Шри-Ланке». Его звали Детмар Блоу, он был арт-дилером. И любовью всей ее жизни... После моды, разумеется.
И мода, в отличие от супруга, ее не предавала.
Филип Трейси, Александр Маккуин и другие звезды
Свадебное фото Блоу.
Изабелла Блоу и Филип Трейси.
Изабелла Блоу пошла под венец в платье с роскошным вышитым воротником и безумной шляпке-шлеме. Шляпку сотворил для нее молодой дизайнер аксессуаров Филип Трейси. Его она и оставила во время своего свадебного путешествия «присмотреть за квартирой» – а на деле предоставила место, где молодой человек мог бы спокойно творить. Он был первым в череде открытых ею талантов, она – первой, кто поверил в него. Блоу носила только его шляпки, их связывала теплая нежная дружба. А для Алекандра Маккуина Изабелла была буквально второй матерью. Она выкупила всю его первую коллекцию, вдохновляла на новые, поддерживала буквально во всем. Маккуин предпочитал мужчин, но отношения с Блоу тоже были любовью – возвышенной, творческой, духовной. Финал ее жизни запустил цепную реакцию: без нее он жить не смог.
Изабелла Блоу и Александр Маккуин.
Помимо этих двоих, ставших уже в молодые годы лицами британской моды, Блоу открыла миру Хусейна Чалаяна и первую плюс-сайз модель – Софи Даль. Девушка рыдала на улице, поссорившись с матерью – возможно, Изабелла почувствовала с ней некоторое родство. Тренду на андрогинность Блоу тоже поспособствовала, продвигая модель Стеллу Теннант – угловатую, совершенно не гламурную аристократку с проколотым носом и суровым взглядом.
Гербицид и шляпка на крышке гроба
Блоу утверждала, что шляпки лечат от депрессии - но...
Мнение Блоу в модном глянце было непререкаемым. Ею восхищались, ее боялись, ее боготворили. Она испытывала к своим подопечным подлинно материнские чувства. Несмотря на то, что ее вклад в будущее британской – а то и мировой – моды невозможно переоценить, Изабелле было этого недостаточно. Она хотела быть не только «матерью талантов». Она хотела быть матерью. Она хотела детей от любимого мужчины. Блоу перенесла множество неудачных попыток искусственного оплодотворения и безуспешно пыталась смириться с поражением. Детмар же, который был для нее опорой, поддержкой, единомышленником, в один прекрасный день объявил, что уходит к другой. Правда, демарш оказался непродолжительным, «другая» пришла к выводу, что женщины ей нравятся больше, Изабелла простила заблудшего супруга, но все это вкупе с обнаруженным онкологическим заболеванием подорвало ее и без того хрупкое психическое здоровье. Бывает в жизни «черная полоса» – однако для Блоу это была полоса самоубийственная. Буквально.
Изабелла Блоу на модных мероприятиях.
Блоу говорила, что удачно подобранная шляпка способна излечить депрессию. Но здесь, похоже, все ее шляпки оказались бессильны. Изабелла разрушала себя всеми доступными способами. Она не прекращала работать, она продолжала поддерживать и продвигать своих «детей», посещала модные показы, давала интервью – и... Делала все, чтобы покинуть этот мир. Прыжок с моста (отделалась переломами), испорченные тормоза, передозировки, страшные дозы транквилизаторов, попытки утопиться... Что-то внутри нее все еще было сильнее желания умереть.
Но не сильнее глотка гербицида.
Гибель Блоу потрясла всех, кто ее знал – даже мельком, даже косвенно. Для близких, особенно Александра Маккуина, это стало чудовищной трагедией – хотя многие знали, что эта несгибаемая женщина не умеет покоряться судьбе. В последний путь Блоу отправилась так, как и полагалось иконе стиля: на крышке гроба вместо венка лежала шляпка.
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