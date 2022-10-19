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Как обрезать хризантему и укрыть на зиму

Хризантема — одно из чудесных украшений сада, цветок, которому не страшны небольшие заморозки. Чтобы ваша хризантема красиво росла и в будущем сезоне, проведите простое мероприятие в октябре — обрежьте её покороче и укройте слоем земли.

Как обрезать хризантему и укрыть на зиму

Для этих процедур подходит хризантема абсолютно любого сорта. Мероприятие следует проводить в октябре, когда погода более-менее устаканилась.

Как обрезать хризантему и укрыть на зиму

Обрежьте острым секатором хризантему до «пеньков» — 3-4 см от земли. Всю листву уберите: она может быть рассадником болезней.

Как обрезать хризантему и укрыть на зиму

И присыпьте слоем земли (либо, ещё лучше — перегноя). Землю следует выкапывать не вокруг цветка, а где-то в другом месте, чтобы вокруг цветка НЕ образовалась канавка. Убирать землю в следующем году следует только тогда, когда вы увидите, что хризантема проснулась и пошла в рост — никак не раньше! Иначе велика вероятность, что внезапные заморозки погубят растение. Такое простое укрытие сбережёт растение и позволит ему беспроблемно пережить холодные времена.

Как обрезать хризантему и укрыть на зиму

Подробнее о том, как обрезать хризантему и укрыть на зиму, смотрите в видео ниже:




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Хризантемауход
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