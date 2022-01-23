Как выбрать правильную жену

Ты можешь жениться, а можешь не жениться. Если собираешься жениться, читай дальше. Обсуждать, нужно ли жениться вообще, мы не будем. Поговорим о том, как выбрать нормальную жену.
Выбор правильной жены – вопрос чрезвычайно важный. Брак подразумевает пожизненные последствия, продумывать все нужно тщательно и наперед. В противном случае – будет плохо.
Брак – это соглашение между двумя субъектами. Решение жениться следует рассматривать как беспристрастное бизнес-решение.
Выбирать жену нужно так же, как компанию для инвестирования. Это не вопрос случая («любви»), необходимо четко понимать, что требуется и как этого достичь.
Брак не имеет отношения к любви или к соединению родственных душ. Все это – навязывается телеящиком и фильмами. Брак – это обмен ресурсами. Жена предлагает «А», а ты предлагаешь «Б». Если жена не хочет или не может, тогда она лишается привилегии быть в браке.
Брак – это соглашение, оно должно исполняться, контроль лежит на тебе. Ты не способен принять правильное решение когда ты, как шестнадцатилетняя школьница, в состоянии эмоционального заболевания любовью. Как ни один бизнесмен, не собирающийся пойти по миру с сумой, не станет подписывать соглашение на эмоциях, так ни один мужчина, который не хочет развала брака, не станет отписывать все свои ресурсы ей, просто потому, что он влюблен.
Есть только 2 причины, по которым мужчина вообще должен думать о женитьбе:
1. Он хочет создать семью.
2. Его карьера или политические амбиции требуют статуса женатого. Обсуждать этот вариант смысла не имеет, поскольку в этом случае жена, семья – всего лишь декорации.
Рассмотрим первую и единственную причину жениться. Любовь – не причина. Женившись, ты отписываешь все свои ресурсы супруге. Для чего? Для того, чтобы состариться в семейном кругу.
Цели и условия брака:
1. Минимизировать шанс грабежа путем развода.
2. Максимизировать ощущение счастья у супруги, дав ей возможность реализовать себя матерью и женой(абсолютная противоположность всему, что ты видишь и слышишь). Речь не о раскрепощении или женском полноправии(или любом подобном лже-понятии, разрушающем институт семьи), жена должна полностью посвятить себя семье. Настоящее счастье женщины – семья. Не карьера, не «независимость» и не гендерная свобода суждений.
Будь честным:
Большинство мужчин не хотят «независимую, раскрепощенную» женщину. Это эвфемизм, обозначающий скандальную суку, которая думает, что все ей должны.
Дурачки с пеной у рта будут доказывать обратное, на то они и дурачки, чтобы не понимать суть происходящих явлений. Мужчины! Женщины любят тех, кто добивается желаемого; тех, кто не относится серьезно к женским закидонам, а в женщине видит женщину, а не мужика в юбке.
К задротам женщины относятся как к собачьему дерьму, прилипшему к подошве. Для женщины задрот – не человек вовсе.
Развод:
Понятно, что брак сам по себе — очень плохое соглашение. Женясь, ты отдаешь жене контроль над ресурсами и детьми. «Развод по обоюдному согласию» на самом деле обозначает «развод по его вине». Если жена решит, что хочет развестись, она фактически оставляет за собой все преимущества замужней женщины, одновременно избавляясь от всех обязанностей. Развод есть грабеж мужчины. Это перераспределение ресурсов от мужчин к женщинам. Она может жить на алименты вместе с детьми одна или с новым мужем. При полной поддержке государства. С юридической точки зрения она всегда права, а ты нет. Сделать с этим ты ничего не можешь. Поэтому так важно сразу выбирать нормальную жену, чтобы значительно снизить риски.
Необходимо крайне тщательно, со всеми мерами предосторожности подходить к этому выбору. Только так можно попытаться избежать разорения и развода.
Когда жениться:
Лучше всего жениться после 30. К этому возрасту мужчина успевать пожить, осмотреться, что-то заработать, обдумать свои цели в жизни, немного осесть. Третий десяток для многих – бурное время, после тридцати наступает более спокойный период. Большинство мужчин до 30 недостаточно зрелые, чтобы принимать взвешенные решения по поводу брака.
При этом, в 30 надо только начинать думать о женитьбе. Не надо обязательно жениться к 30 годам. 30-45 лет, вот лучшее время для брака. Ценность мужчины максимальна именно в эти годы.
12 главных правил выбора правильной жены:
1. Молодость
Женщина должна быть МАКСИМУМ тридцатилетней. 25 лет – лучше. 20 – лучше всего. Женское тело плохо переносит годы. Естественно желать, чтобы тело твоей жены было молодым и упругим как можно дольше. После тридцати молодость и красота быстро заканчиваются.
Это своеобразная сделка: она дает тебе свои годы красоты, а ты поддерживаешь ее дальше по жизни. Никогда не связывайся с женщиной, которая отдала свою молодость кому-то другому.
Ещё раз: женщины некрасиво стареют. «Пантеры», женщины в возрасте, которые, якобы, привлекают молодых самцов – это выдумки из фильмов. Одинокие женщины за тридцать растратили свои лучшие годы, трахаясь с кучей разных мужиков, а теперь они хотят найти задротов, которые будут заботиться о них. Не надо быть таким задротом.
Молодое тело особенно важно для вынашивания потомства. Немолодые женщины не могут и не будут иметь здоровых детей. Тридцатилетняя женщина уже опоздала на пятнадцать лет по этому вопросу.
-Но я ведь хочу общаться с умной женщиной. Двадцатилетние девушки глупые!
Ее интеллект не особо зависит от возраста. Глупая двадцатилетняя — это глупая тридцатилетняя. Разница в том, что тридцатилетняя значительно более уныла и мало что может дать мужчине.
2. Ее семья должна быть полной, с родными матерью и отцом
Никаких отчимов и мачих. Дети, выросшие без отца, не могут быть нормальными. Мать одна не может вырастить здоровых детей. Тебе нужна эмоционально здоровая жена. Девушки, выросшие на фоне развода, имеют кучу тараканов, зачастую привыкают к сомнительным способам привлечения внимания, и не имеют понятия, как вести себя в условиях нормальной семьи.
3. Для нее не должно существовать понятия «развод»
Если она знает слово «развод», знает, что делать в случае развода, ссылается на разведенную подругу или рассматривает развод как возможный вариант развития событий, она тебе не нужна. Брось ее обратно в воду и спокойно продолжай рыбалку.
4. У нее от природы должна быть фигура, которая тебе нравится
Любая женщина слегка полнеет после замужества. Это неизбежно. Недопустимо, когда ее раздувает до размеров касатки. Если она когда-то была полной, потом сбросила вес за счет диет и фитнеса, весь вес(плюс ещё немного сверху) вернется, как только она найдет мужа.
Если она постоянно на диетах и боится растолстеть, то растолстеет сразу после свадьбы.
Ее вес должен быть примерно одинаков в течении всей жизни.
У нее должно быть симпатичное лицо. С годами от красоты тела мало что останется, а лицо никуда не денется, к тому же тебе видеть его каждый день.
5. Она должна следить за собой
Женщина, которая превращается в свинью после свадьбы — это позор для семьи. Она должна следить за собой и держать себя в форме. Женщины слегка полнеют после свадьбы, однако 5 и 50 кг — это разные вещи. Присмотрись к женщинам в ее семье, если они все толстые, лучше всего быстро ретироваться. Свою жену ты будешь видеть каждый день. Плохо, если глядя на нее, ты будешь думать о беконе к завтраку.
6. Она должна думать о семье, а не о карьере
Ты выбираешь мать для своих детей и хранительницу домашнего очага. Мужику не нужна вторая зарплата, он заработает сам. Ему нужен тыл, дома и в сердце.
В семьях, где оба работают, дети воспитываются няньками и в платных учреждениях, а мать ходит на работу, чтобы за все это платить.
-Я не хочу детей.
Тогда не женись. Единственная причина жениться – для создания семьи.
-Но я хочу успешную женщину.
Это не имеет значения. Даже если она озабочена карьерой, когда вы встретились, потом ей будет наплевать на карьеру. Женщины не хотят работать, только до многих из них это поздно доходит. Они растрачивают свою молодость, играя в карьеру, позже понимают ошибку и уходят с работы, чтобы ухаживать за детьми(которые, вполне возможно, с отклонениями в развитии – это характерно для позднородящих). Много ты знаешь 45-летних замужних специалистов-женщин?
Работающие женщины делают это только из-за необходимости, они скулят по этому поводу каждый день. Они все бы отдали, чтобы покинуть работу и заниматься только семьей.
На самом деле, ни одна женщина не хочет работать. Работа — это мужской мир и всегда им будет. Женская работа – это дом и дети.
7. Она должна быть «хорошей»
У нее не должно быть проблем с алкоголем, курением и татуировками. У нее не должно быть клубного прошлого и регулярных пьянок. Шлюху нельзя превратить в жену. Чем больше сексуальных партнеров у нее было, тем выше вероятность, что все закончится разводом.
-То есть ты говоришь, что все клубные девки, курящие и пьющие – шлюхи?
Да.
Чем меньше у нее было партнеров, тем лучше. В идеале – девственница. Помни: чем больше было партнеров, тем выше вероятность, что в ближайшие 6 лет вы разведетесь, а ты потеряешь свои деньги, ресурсы и детей.
Если ты думаешь, что ей надо помочь, или что ты ей помогаешь, а она изменится, значит ты дурак и тобой манипулируют. С такой женщиной для тебя все закончится плачевно.
Выбирай хорошую девушку. Девственницу(или с малым количеством партнеров), ориентированную на семью, приятную в общении, помощницу, улыбчивую и терпеливую.
8. Она должна быть не против брачного договора
Хотя это особо тебе не поможет сохранить ресурсы, является хорошим индикатором того, что она серьезно настроена на сохранение брака.
9. Она должна подстраиваться под тебя
Любящая женщина будет меняться и подстраиваться под тебя. Ее новым любимым блюдом будет стейк с яичницей, она с удовольствием будет смотреть с тобой все 6 частей «Рокки», а также делать то, что никогда не любила или не делала раньше.
-Но я не хочу жену, которая прогибается!
Женщина, которая не «прогибается» это женщина, которая не уважает тебя.
Женщины – не мужчины и не нужно их подгонять под мужские стандарты. Мужчина, который меняет свои взгляды ради женщины – слизняк. Женщина, меняющая свои взгляды ради мужчины – любящая женщина. Ее нельзя за это принижать, поскольку это должное поведение.
10. Она должна восхищаться тобой и уважать тебя
Мужчина смотрит на женщину сверху вниз. Так было испокон веков. Если наоборот – она уйдет от тебя вместе с твоими деньгами и детьми. Нужно быть мужчиной, которого она будет любить, уважать, которым будет восхищаться.
11. У нее не должно быть детей
Знаешь, что делает главный лев в прайде? Убивает детенышей других львов.
Растить чужих детей – это удел рогоносца, все знающего и согласного на все.
Если ты растишь чужое потомство, всегда где-то рядом будет другой мужчина.
Думай о себе, твоя жена и дети должны быть твоими и ничьими больше. Не надо брать ответственность за то, что осталось от другого мужчины.
Женщины с детьми получаются так:
Беременеют от сильного самца и находят задрота, чтобы растить бастарда.
или
Живут в браке с детьми, затем разводятся и уходят.
В любом случае, такая женщина не подходит для создания семьи.
12. Она должна быть улыбчивой
Она улыбается, когда видит тебя. Ее глаза горят. Она рада видеть тебя и одаривает своей прекрасной улыбкой.
Сияющая улыбка красивой девушки стоит больше, чем образование или должность, которые у нее могут быть, такая улыбка стоит больше, чем любая другая чушь, которая, по мнению современной бабы, делает ее привлекательной для мужчин.
Тебе нужна счастливая женщина. Тебе не нужна унылая и ноющая пессимистка.
Выбирай жизнерадостную, улыбчивую, живую девушку.
Помни:
Американские женщины с рождения взращиваются в системе, которая приветствует разводы. Они верят, что их женственность – это плохо. В голове у них от этого каша, многие из них не подходят для создания семьи. Особенно остерегайся женщин, которые принимают психиатрические препараты или ходят к специалистам. От этого они только сильнее сходят с ума и винят мужчин во всех проблемах.
Клубные девушки для клубов, хорошие девушки для семьи.
Если женщина не может или не хочет готовить ежедневно, как она будет заботиться о детях? Чтобы вырастить здоровое потомство, жениться надо на женщине, которая умеет и будет готовить.
Возможности мужчины с годами только увеличиваются. Возможности женщины – наоборот. Мужчины стареют как вино, а женщины как молоко. Поэтому выбирай красивую и молодую. Мужчинам очень не желательно жениться в молодом возрасте.
Никогда не слушай советов женщин о том, как им понравиться. Будешь милым и вежливым покупателем подарков, попадешь во френд-зону. И поделом, с таким-то жалким поведением.
Избегай женщин ленивых, эгоистичных, считающих всех должными.
Не позволяй жене полностью контролировать то, как выглядит жилище. Мужчине не следует жить в будуаре, с подушечками-рюшечками, салфеточками и цветами вокруг.
Мужчины – не женщины, а женщины – не мужчины. Двойные стандарты существуют. Это жизнь.
Ты ведущий. Она ведомая. Веди ее.
Когда она любит и уважает, ей будет нравиться все, что с тобой связано. Она не будет пилить и ныть, пытаясь изменить тебя. Если ты куришь сигару и от тебя пахнет табаком, ей будет нравиться аромат. Она будет спать в твоих рубашках, потому что на них твой запах. Ты должен обладать этой властью над ней, для ее же счастья и спокойствия.
Если она ноет ещё до свадьбы, выписывай ей волчий билет.
Ничего не улучшается после свадьбы, все только усиливается.
Брак должен быть консервативным. Выберешь «современную женщину» и получишь стрёмную современную «семью», с современными результатами: алименты, воскресный папа.
Не женись просто потому что все женятся. Все действия должны быть обусловлены причинами и иметь последствия.
Брак это опасное предприятие. Сперва плавать научись, а потом нырять.
Как быть с той, которая ушла:
Больше 3 миллиардов женщин на планете. Средний возраст – 29 лет. Миллионы женщин могут быть твоей женой. «Она» – не родственная душа, не «единственная» и прочий бред. Таких как она – миллионы. И если бы она была той самой, вы были бы вместе. Забудь и двигайся вперед. Там, где ты ее нашел, ещё много.
Персональная рекомендация:
Выбирать женщину из своей страны и культуры – лучшее решение. К сожалению, с учетом систематического разрушения семейных ценностей и института семьи в странах Запада, особенно в Америке и Англии, возможность выбирать сильно ограничена. Вероятно, можно поискать жену в других странах, там, где семейные ценности по-прежнему высоко ценятся. Но, очень долго и хорошо подумай, прежде чем брать жену другой расы и быть отцом детей-полукровок.
Заключение:
Стареть в одиночестве и без детей может показаться худшей перспективой, чем вдумчиво подойти к выбору будущей жены, с учетом озвученных критериев.
Если собрался жениться – женись у умом.
Если жениться не собираешься, сходи за пивком.
Удачи!
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