Секреты, которые помогут сделать интерьер благородным и роскошным

Хотите точно такой же интерьер, как у известных звезд и олигархов? На самом деле для создания роскошного дизайна необязательно покупать очень дорогие и редкие детали, выбирать итальянскую плитку или украшать квартиру драгоценностями. Существуют доступные способы, которые могут превратить интерьер в благородный и шикарный.



Золотые детали

Предметы искусства

Красиво оформленные окна

Стиль геометрия

Контурное освещение

Больше свободного места и минимум мебели

Несочетаемые оттенки

Акцент на двери

Зеркальные детали

Роскошные мелочи

С золотым нужно быть очень осторожными. В интерьере, где много блестящих деталей в золотом оформлении, будет казаться, что хозяин намеренно хочет показать свое богатство. Золотого декора должно быть минимум, но при этом важно, чтобы он был качественным. Только так вы добьетесь благородного дизайна.Конечно, не каждому под силу купить истинное произведение искусства. Но можно обратить внимание на копии или купить работы начинающих художников. Важно, чтобы эти детали сочетались с общим стилем интерьера.Недостаточно просто повесить шторы. Чтобы интерьер смотрелся роскошно и указывал на ваш стильный вкус, стоит выбрать витражные окна, хотя бы в одной комнате.Четкие и правильные линии в дизайне квартиры создадут очень интересный эффект. Квартира будет выглядеть гораздо шире и ярче, если взять на заметку стиль геометрия.Освещение в квартире играет важную роль. Многие дизайнеры используют хитрость – выбирают контурное освещение по всей квартиры, тем самым разделяют комнаты на отдельные и красивые зоны.Если квартира вам позволяет разбежаться с мебелью, то не стоит в одну комнату пихать все и сразу. Идеальный благородный интерьер тот, в котором достаточно свободного места.Еще одна хитрость дизайнеров – это выполнение интерьера комнаты в несочетаемых цветах. Здесь очень важно тонко продумать всю палитру, чтобы не получить странный светофор.Главной изюминкой любой квартиры становятся двери. Откажитесь от привычной классики, а выбирайте оригинальные – книжка, купе, в стиле лофт.Зеркало – это лучший способ визуально расширить пространство. Также зеркальные поверхности создают впечатление роскошных апартаментов.Самые обычные вещи, но в совершенно новом исполнении смогут легко добавить нотку шика в любой дизайн квартиры.Шикарный и благородный интерьер квартиры может создать каждый. Только придется включить свою фантазию и поискать действительно эксклюзивные вещи для украшения.