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Секреты, которые помогут сделать интерьер благородным и роскошным

Хотите точно такой же интерьер, как у известных звезд и олигархов? На самом деле для создания роскошного дизайна необязательно покупать очень дорогие и редкие детали, выбирать итальянскую плитку или украшать квартиру драгоценностями. Существуют доступные способы, которые могут превратить интерьер в благородный и шикарный.

Золотые детали



С золотым нужно быть очень осторожными. В интерьере, где много блестящих деталей в золотом оформлении, будет казаться, что хозяин намеренно хочет показать свое богатство. Золотого декора должно быть минимум, но при этом важно, чтобы он был качественным. Только так вы добьетесь благородного дизайна.

Секреты, которые помогут сделать интерьер благородным и роскошным

Предметы искусства



Конечно, не каждому под силу купить истинное произведение искусства. Но можно обратить внимание на копии или купить работы начинающих художников. Важно, чтобы эти детали сочетались с общим стилем интерьера.

Секреты, которые помогут сделать интерьер благородным и роскошным

Красиво оформленные окна



Недостаточно просто повесить шторы. Чтобы интерьер смотрелся роскошно и указывал на ваш стильный вкус, стоит выбрать витражные окна, хотя бы в одной комнате.

Секреты, которые помогут сделать интерьер благородным и роскошным

Стиль геометрия



Четкие и правильные линии в дизайне квартиры создадут очень интересный эффект. Квартира будет выглядеть гораздо шире и ярче, если взять на заметку стиль геометрия.

Секреты, которые помогут сделать интерьер благородным и роскошным

Контурное освещение



Освещение в квартире играет важную роль. Многие дизайнеры используют хитрость – выбирают контурное освещение по всей квартиры, тем самым разделяют комнаты на отдельные и красивые зоны.

Секреты, которые помогут сделать интерьер благородным и роскошным

Больше свободного места и минимум мебели



Если квартира вам позволяет разбежаться с мебелью, то не стоит в одну комнату пихать все и сразу. Идеальный благородный интерьер тот, в котором достаточно свободного места.

Секреты, которые помогут сделать интерьер благородным и роскошным

Несочетаемые оттенки



Еще одна хитрость дизайнеров – это выполнение интерьера комнаты в несочетаемых цветах. Здесь очень важно тонко продумать всю палитру, чтобы не получить странный светофор.

Секреты, которые помогут сделать интерьер благородным и роскошным

Акцент на двери



Главной изюминкой любой квартиры становятся двери. Откажитесь от привычной классики, а выбирайте оригинальные – книжка, купе, в стиле лофт.

Секреты, которые помогут сделать интерьер благородным и роскошным

Зеркальные детали



Зеркало – это лучший способ визуально расширить пространство. Также зеркальные поверхности создают впечатление роскошных апартаментов.

Секреты, которые помогут сделать интерьер благородным и роскошным

Роскошные мелочи



Самые обычные вещи, но в совершенно новом исполнении смогут легко добавить нотку шика в любой дизайн квартиры.

Секреты, которые помогут сделать интерьер благородным и роскошным

Шикарный и благородный интерьер квартиры может создать каждый. Только придется включить свою фантазию и поискать действительно эксклюзивные вещи для украшения.
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