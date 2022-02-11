«Линии, ведущие к совершенству»: Ускользающая красота племенных жителей Чёрного континента

Линии, которые ведут к совершенству. Автор: John Kenny.
Путешествуя по Африке и Индийскому субконтиненту, а так же документируя жизненный уклад племенных жителей, фотограф-портретист Джон Кенни (John Kenny) создал впечатляющую серию работ под названием «Линии, ведущие к совершенству». В последствии она была продана на аукционе Sotheby's и стала частью коллекции семьи Гетти. Поскольку эти два континента и люди, живущие на периферии, медленно, но, уверенно приближаясь к цивилизации, начинают терять свою индивидуальность, их образы, становясь редкостью, обретают колоссальную ценность.
Исколесив практически всю Эфиопию, Кению, Западную Африку, Намибию, Гуджарат, Варанаси и Непальские Гималаи, Джон создал множество различных снимков, рассказывающих не только об экзотической красоте местных жителей, но и об их культуре, традициях и жизни. В каждом его кадре лица словно «выходят» из тени, освещённые мягким, рассеянным естественным светом...
Экзотическая красота эфиопских женщин. Автор: John Kenny.
Традиционные наряды племени, живущего в долине Омо, Эфиопия. Автор: John Kenny.
Девушка по имени Барги, Эфиопия. Автор: John Kenny.
Лурдес. Автор: John Kenny.
Необычные наряды племенных жителей Африки. Автор: John Kenny.
Девушка по имени Данчо, племена долины реки Омо, Эфиопия. Автор: John Kenny.
Долина Омо, Эфиопия. Автор: John Kenny.
Жительница долины Омо, Эфиопия. Автор: John Kenny.
Восточно-западная Эфиопия. Автор: John Kenny.
Западная Африка. Автор: John Kenny.
Племенная жительница Западной Африки. Автор: John Kenny.
Портрет африканской женщины. Автор: John Kenny.
Кенийская красавица. Автор: John Kenny.
Женщина с ребёнком, Кения. Автор: John Kenny.
Портрет мужчины, Кения. Автор: John Kenny.
Красота племенных жителей. Автор: John Kenny.
Редкая красота. Автор: John Kenny.
Женщина из племени, обитающего в долине Омо. Автор: John Kenny.
Необычные украшения местных жителей. Автор: John Kenny.
Женщина из племени Химба. Автор: John Kenny.
Африканка. Автор: John Kenny.
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