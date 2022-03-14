Идеи для дачи своими руками: советы, инструкции

Сегодня дача – это не просто огород с домиком. В наше время дача становится местом летнего отдыха. А любой отдых подразумевает красивое и уютное окружение, чтобы все вокруг нас радовало наши глаза.

Поэтому в последние годы все больше и больше набирает силу мода на творческое оформление своего дачного участка.

Причем украшение клумб не единственное возможное направление облагораживания вашей дачи. Существует огромное количество фото с идеями для дачи.

Декорировать территорию дачи можно и нужно подручными средствами: старыми вещами, неиспользованной мебелью, деталями от машин и тому подобное.

Таким образом, вы не только избавитесь от хлама и украсите дачу, но и получите удовольствие и удовлетворение от выполненной работы.

Подробно расскажем ниже о лучших идеях для дачи своими руками.

Идеи поделок

В декоре участка из подручных средств главным вашим помощником должно стать воображение. Например, пластиковые бутылки могут стать как оригинальной клумбой, так и путеводными дорожками.

Кроме этого из бутылок легко создавать животных и птиц и украшать ими свою территорию. Также удачным материалом для декора являются обычные камни. Их часто используют для обрамления собственного пруда.

Автомобильные покрышки уже давно стали лучшими клумбами, но теперь из них научились делать лебедей и других животных.

Идеи детских игровых зон

Дача – место семейное, а раз так, то необходимо предусмотреть отдых не только для взрослых, но и для детей. А лучше всего детям подойдет собственная игровая зона.

Если у вас на участке растут большие деревья – они удачно подойдут для создания качелей. Создание песочниц, шалашей на дереве и горок: вот неполный список интересных идей для дачи в детской игровой зоне.

Оригинальный забор

Если человека впервые оценивают по одежде, то дачи – по забору. И чем необычнее идея украшения забора, тем большее впечатление будет произведено на гостей.

Для придания вашему забору собственного лица не нужно ничего сверхъестественного: просто краски и воображение.

Вырезая трафареты картинок, а потом, перенося их на забор, можно добиться впечатляющих результатов. Трафаретом может стать любая картинка, выполненная по масштабу, дело только за вашим вкусом и терпением в раскрашивании.

Клумба – лучшее украшение для дачи

Одним из самых старых, но никогда не выходящих из моды решений дачного декора, являются клумбы. Оригинальная клумба вмещает в себя не только необычный вмещающий сосуд (будь то шина, тележное колесо, кувшин или самодельная тара нестандартной формы), но и цветы, что растут на ней.

Поэтому необходимо, чтобы расцветка клумбы составляла одну композицию с посаженными цветами.

К тому же сами цветы показывают, как за ними ухаживают, и служат показателем старательности дачника и его любви к своему саду.

Оригинальной идеей для дачи являются чучела. Их используют очень немногие дачники из-за стереотипа их использования как пугал. Однако если применять в создании чучела оригинальный декор и не ограничиваться стандартной фигурой пугал, получится очень необычное и выделяющееся дачное украшение.

Оформление места отдыха

Летом приезжая на дачу, хочется не горбатиться на огороде, а отдохнуть на свежем воздухе. Поэтому чем уютнее и красивее вы оформите место под отдых на участке, тем приятнее там будет находиться.

Разместить в зоне отдыха можно много чего, например, собственный прудик. Сделать его не сложно, достаточно выкопать по размеру яму, застелить материалом, не пропускающим воду (полиэтилен подойдет), и красиво оформить камнями по бокам, после чего залить водой – пруд готов!

Также сейчас часто устраивают на дачах зону для мангала, беседки, можно подвесить к дереву гамак. Садовая плитка для переходов очень сильно меняет впечатление от обычных прогулок по участку.

Некоторые люди предпочитают активный отдых. Для них установка на даче спортивных снарядов придется очень по душе – можно поставить турник, брусья и кольца – получим мини-спортзал на свежем воздухе.

Как украсить ваш участок зависит только от вас. При большой фантазии и должном упорстве, дачный участок вполне способен даже стать «хоббичьей норой» Джона Толкиена! Или другим сказочным уголком, желаем удачи!

Фото идей для дачи своими руками

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