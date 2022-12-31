Как «квартирный вопрос» испортил людей каменного века, или проблема первобытного перенаселения

Проблема возрастом в 9 тысячелетий

























Раскопки одного из древнейших в истории человечества городов на юге Турции. / Источник: twitter.com

Реконструкция построек города Чатал-Хююк.

Антисанитария и теснота

В Чатал-Хююк была очень плотная городская застройка. / Источник: pinterest.com

Входы в большинство домов Чатал-Хююка располагались на их крышах. / Источник: facebook.com

Букеты болезней

На раскопках Чатал-Хююка.

Всплески насилия

Реконструкция внутреннего интерьера дома в поселении Чатал-Хююк.

Реконструкция «святилища» Чатал-Хююк в Музее анатолийских цивилизаций. Справа - статуэтка «Богини-матери», найденная при раскопках.

Просто ушли от проблемы

Глиняные печати и зеркала из обсидиана, найденные в Чатал-Хююк.

Раскопки Чатал-Хююк продолжаются и в настоящее время. Археологи находят все новые и новые артефакты.