Как «квартирный вопрос» испортил людей каменного века, или проблема первобытного перенаселения

Проблема возрастом в 9 тысячелетий

























Раскопки одного из древнейших в истории человечества городов на юге Турции. / Источник: twitter.com

Реконструкция построек города Чатал-Хююк.

Антисанитария и теснота

В Чатал-Хююк была очень плотная городская застройка. / Источник: pinterest.com

Входы в большинство домов Чатал-Хююка располагались на их крышах. / Источник: facebook.com

Букеты болезней

На раскопках Чатал-Хююка.

Всплески насилия

Реконструкция внутреннего интерьера дома в поселении Чатал-Хююк.

Реконструкция «святилища» Чатал-Хююк в Музее анатолийских цивилизаций. Справа - статуэтка «Богини-матери», найденная при раскопках.

Просто ушли от проблемы

Глиняные печати и зеркала из обсидиана, найденные в Чатал-Хююк.

Раскопки Чатал-Хююк продолжаются и в настоящее время. Археологи находят все новые и новые артефакты.

Главной проблемой современных городов является их перенаселение. С каждым годом численность жителей мегаполисов увеличивается практически в геометрической прогрессии. Застройщики буквально «штампуют» новые микрорайоны и жилые комплексы . Вопрос заботы о социальной и транспортной инфраструктурах, как и вопрос сохранения окружающей среды, отходят на второй план. Некоторые города в буквальном смысле тонут в канализационных стоках и мусоре, их жители страдают от криминалитета и эпидемий.Некоторым людям будет трудно поверить, однако проблема перенаселения городов отнюдь не нова. Ученые утверждают , что ей как минимум 9 тысяч лет. В подтверждение этим заявлениям они приводят весомые научные доказательства.Более четверти века назад ученый мир открыл одно из самых древних крупных человеческих поселений в истории – Чатал-Хююк. Назвали его по «имени» холма, расположенного в Анатолии – южном регионе современной Турции , где собственно и был обнаружен древнейший город. Более 25 лет раскопок позволили ученым с уверенностью утверждать, что в разные времена в поселении Чатал-Хююк жили от 3 до 8 тысяч человек.Результаты своих исследований научная группа, в состав которой входили археологи и антропологи, опубликовала летом 2019 года в одном из выпусков популярного научного издания Proceedings of the National Academy of Sciences. Ученые утверждают, что поселение городского типа Чатал-Хююк наглядно демонстрирует, к чему может привести тесное соседство огромного количества жителей в течение длительного временного периода.Одни из самых ранних культурных слоев, найденных археологами на раскопках Чатал-Хююка, датируются примерно 7400 годом до нашей эры. Жили люди в этом поселении вплоть до 5600 г. до. н. э. Все эти почти 2 тысячи лет древний мегаполис активно застраивался. Большинство зданий были размещены практически впритык друг к другу.Такая «компактность» приводила к тому, что входные двери некоторых строений располагались в их крышах. Получалось, чтобы попасть в дом, человеку необходимо было забираться в него по лестнице. Легко представить, что при такой тесноте на улицах сами жилища также имели весьма скромную «квадратуру».Более тщательные исследования помещений открыли ученым все «прелести» жизни людей в этой тесноте. По всей видимости, в домах царила жуткая антисанитария: на полах и даже стенах некоторых комнат ученые обнаружили остатки гнилой пищи, а также частички животных и человеческих испражнений.Горы нечистот, грязь, теснота – все это как нельзя лучше подходило для развития всевозможных патогенных микроорганизмов. Ученые считают, что вспышки различных инфекций в Чатал-Хююк были едва ли не обыденным делом . Исследования человеческих останков, найденных в поселении, указывают на то, что практически треть жителей умерла от разного рода бактериальных инфекций или болезней.Углеводная диета, на которой «сидело» практически все население Чатал-Хююка, также негативно сказывалась и на состоянии их зубов . Питание в основном злаками и бобовыми привело к тому, что 13% женщин и 11% мужчин имели кариес.Теснота и перенаселенность не могли не сказаться и на уровне криминальных преступлений в протопоселении. Изучение почти сотни человеческих скелетов позволило исследователям констатировать одну закономерность: в периоды, когда Чатал-Хююк оказывался перенаселенным, в нем существенно вырастала доля умерших насильственной смертью Четверть черепов (13 женских и 10 мужских), принадлежащих исследованным 93 скелетам, имели достаточно серьезные повреждения, полученные от небольших круглых предметов. Данные увечья стали для пострадавших смертельными. Ученые считают, что такие повреждения могли нанести каменные «снаряды», выпущенные из пращи. Еще на 12 черепах обнаружены идентичные прижизненные травмы.Авторы исследования полагают, что в Чатал-Хююке, как и в современных перенаселенных городах, криминогенная обстановка была весьма напряженной. Причины нападений, скорее всего, были такими же, как и в современных «гетто»: дефицит продуктов, спор за территории или передел «сфер влияния» между криминальными группировками.Изучение найденных на раскопках останков и артефактов позволило археологам и антропологам понять, почему в конце концов почти через 2 тысячи лет после основания древнего человеческого поселения Чатал-Хююк оно было оставлено людьми. Главной причиной упадка доисторического «мегаполиса» стала целая цепь экологических проблем.Со временем жизненно важных ресурсов поблизости поселения становилось все меньше. Антропологические исследования человеческих скелетов показали, что жители Чатал-Хююка стали все больше путешествовать пешком. К такому заключению ученые пришли после анализа костей ног древних «чатал-хююкцев».В конце концов люди, жившие в этом поселении, навсегда покинули его. Скорее всего, они разбрелись по соседним регионам, где основали другие «города». В середине VI века до н. э. Чатал-Хююк был заброшен на долгие тысячелетия.