Как правильно стирать джинсы

Пожалуй, джинсы – та самая вещь, которая есть практически в каждом гардеробе. Удобные, практичные, стильные, настолько, что с ними не хочется расставиться ни на минуту, тем более, если речь идёт о горячо любимой паре.







Однако мало кто знает, как правильно «ухаживать» за джинсами, чтобы вещь как можно дольше сохраняла свой привлекательный вид и держала форму.

1. Стоит ли стирать джинсы и как часто

2. Виды чистки и стирки

3. Какие средства выбрать для стирки джинсов

4. Важные правила перед стиркой

5. Как стирать джинсы в машинке

6. Как стирать джинсы руками

7. Что категорически нельзя делать

Чтобы джинсы были как новые и сидели как влитые — важно правильно их стирать.Современные джинсы разительно отличаются от тех, которые когда-то давным-давно были придуманы в качестве рабочей одежды: ткань стала значительно тоньше, в составе появилась синтетика и эластан, да и технология окрашивания также изменилась. Цвета стали настолько разнообразными, что порой очень трудно устоять перед выбором той или иной модели. Соответственно, стирать такие вещи нужно аккуратно и не слишком часто, поскольку чрезмерные стирки могут привести к вымыванию цвета, потере формы и истончению тканевых волокон. Если следовать советам, то стирать джинсы рекомендуется каждые пять-десять раз после их ношения, а также в зависимости от того, как долго вы их носили (надели раз на пару часов или проходили весь день с утра до вечера).Правильная стирка — гарантия долговечности.Многие специалисты, рекомендуют чистить, а не стирать джинсы, поскольку так можно сохранить цвет, форму и качество гораздо дольше. Также можно использовать специальные защитные, водоотталкивающие средства и спреи против неприятного запаха. Все они защищают тканевые волокна от выгорания, вымывания цвета, деформации и других губительных факторов.Придерживаясь простых правил, джинсы будут как новые.Существует несколько эффективных способ чистки джинсов, в зависимости от того, насколько сильно они загрязнились, покрылись пятнами или утратили форму.Для лёгких загрязнений лучше всего использовать сухой и точечный метод чистки. Для этого используются специальные средства, которые хорошо справляются с загрязнениями, даже без контакта с водой. Такой метод не даёт усадку ткани и не вымывает цвет. Для более серьёзных загрязнений и пятен нужно применять ручную или машинную стирку. Однако важно подобрать не только правильный режим, а и подходящее средство для стирки.Исользуйте средства для стирки джинсов в зависимости от их цвета.• Стирать джинсы лучше всего жидкими или капсульными средствами, поскольку они хорошо выполаскиваются и не оставляют белых разводов.• Для тёмных джинсов (синих, чёрных, серых, коричневых) важно использовать средства с пометкой «для тёмных\чёрных вещей». Так изделие гораздо дольше сохранит яркий насыщенный цвет. Важно помнить, что джинсы тёмных цветов и оттенков ни в коем случае нельзя стирать порошками и средствами, содержащими отбеливатель.• Что касается светлых джинсов (белых, молочных и т.д.) их лучше всего стирать специальными жидкими средствами, предназначенными для светлых вещей.• Для цветных джинсов, в том числе голубых – лучше всего использовать капсулы, гели и жидкие средства с пометкой «для цветных изделий».Обязательно изучите информацию ос составе и выверните джинсы наизнанку.• Прежде чем перейти к стирке, изучите всю информацию о составе ткани на этикетке изделия. Если её вдруг не оказалось, то постарайтесь самостоятельно определить тип ткани. Стопроцентный хлопок не тянется, как бы вы не старались, а вот ткань в составе которой есть синтетика и эластан – охотно поддаётся растягиванию, и чем больше эластана, тем тянется ткань.• Учитывайте температурный режим, а также вид стирки (машинная или ручная). И в том, и в другом случае оптимальной температурой для стирки стираются сорок градусов. Можно стирать изделие и при более низкой температуре, а вот с высокой – нужно быть максимально осторожным.• Замачивать джинсы рекомендуется в расправленном виде, при температуре сорок градусов и ниже. Изделие следует оставить не более чем на два часа.При необходимости дополнительно обработайте пятна.• Чтобы избежать деформации джинсов, застигните все молнии и пуговицы, выверните штаны наизнанку и только потом отправляйте изделие в стиральную машину, аккуратно распределив его внутри.• Используйте специальные средства для стабилизации цвета (как правило, их выпускают в виде салфеток, жидкостей, капсул, гранул и гелей).• Не злоупотребляйте сушкой и отжимом. Выбирайте восемьсот оборотов или ниже, лучше досушить штаны в хорошо проветриваемым помещении естественным способом, чем получит усадку и деформацию. Изделия с рисунками, перфорацией, аппликациями, вышивкой, стразами и прочими украшениями, лучше всего отжимать на маленьких оборотах или вовсе отказать от отжима. Если всё-таки нужно отдать, то используйте специальные мешки для стирки.Стирка джинсов в машинке.• Перед тем, как перейти к стирке, проверьте все карманы на наличие мусора и прочих вещей в них, застегните молнии и пуговицы, выверните на изнанку и отправьте в машинку.• Используйте щадящая средство для стирки, подходящее для вашего типа изделия.• Стирайте при тридцати-сорока градусах или выберете «деликатный» режим.• Выставите таймер (лучше всего стирать джинсовые изделия от тридцати минут до часа).• Отжим должен быть не более чем восьмисот оборотов, так вы сможете сохранить изделие в надлежащем виде, продлив его срок службы.• После стирки джинсы нужно хорошенько распрямить, слегка потянуть и встряхнуть несколько раз.• Затем их нужно отнести на балкон для того, чтобы высушить.Ручная стирка джинсов.• Лучше всего стирать джинсы в ванной, чтобы их можно распрямить. Температурный режим должен соблюдаться в пределах тридцати-сорока градусов.• Используйте жидкие моющие средства, они достаточно легко растворяются, даже в холодной воде и не оставляют разводов.• Вывернутое наизнанку изделие поместите в ванную с мыльным раствором и оставьте примерно на двадцать минут.• Затем переходите к ручной стирке. Важно не сильно тереть и мять джинсы, чтобы не повредить волокна.• Слив грязную воду, слегка отожмите штаны и переходите к полосканию в чистой слегка тёплой воде (полоскать джинсы нужно до тех пор, пока вода не станет прозрачной).• После отожмите штаны и отправьте на балкон сушиться.Сушите джинсы правильно и он прослужат несколько лет.• Сушить джинсы при высокой температуре и в сушильной машине на полной мощности. Также нежелательно сушить джинсы при сильном солнце, поскольку влажная ткань может дать усадку.• Нельзя стирать джинсы в сильно горечей воде, кипятить изделие, замачивать больше, чем на два часа, отжимать на больших оборотах.• Нежелательно стирать порошком, поскольку могут быть разводы, особенно на тёмных штанах.• Нельзя пользоваться отбеливателями, солью, содой и уксусом в качестве дополнительных средств к стирке.Не замачивайте джинсы надолго.• Нежелательно слишком часто стирать без надобности. Лучше всего дать джинсам «отлежаться», чтобы они приняли форму.• Также не рекомендуется гладить влажные джинсы. При глажке лучше всего выбирать «деликатный» режим и редко пользоваться отпариванием.• При ручной стирке исключите сильное выкручивание, достаточно просто слегка отжать джинсы, встряхнуть их и просушить.