Как правильно стирать джинсы

Пожалуй, джинсы – та самая вещь, которая есть практически в каждом гардеробе. Удобные, практичные, стильные, настолько, что с ними не хочется расставиться ни на минуту, тем более, если речь идёт о горячо любимой паре.
Однако мало кто знает, как правильно «ухаживать» за джинсами, чтобы вещь как можно дольше сохраняла свой привлекательный вид и держала форму.
1. Стоит ли стирать джинсы и как часто
Чтобы джинсы были как новые и сидели как влитые — важно правильно их стирать.
Современные джинсы разительно отличаются от тех, которые когда-то давным-давно были придуманы в качестве рабочей одежды: ткань стала значительно тоньше, в составе появилась синтетика и эластан, да и технология окрашивания также изменилась. Цвета стали настолько разнообразными, что порой очень трудно устоять перед выбором той или иной модели. Соответственно, стирать такие вещи нужно аккуратно и не слишком часто, поскольку чрезмерные стирки могут привести к вымыванию цвета, потере формы и истончению тканевых волокон. Если следовать советам, то стирать джинсы рекомендуется каждые пять-десять раз после их ношения, а также в зависимости от того, как долго вы их носили (надели раз на пару часов или проходили весь день с утра до вечера).
2. Виды чистки и стирки
Правильная стирка — гарантия долговечности.
Многие специалисты, рекомендуют чистить, а не стирать джинсы, поскольку так можно сохранить цвет, форму и качество гораздо дольше. Также можно использовать специальные защитные, водоотталкивающие средства и спреи против неприятного запаха. Все они защищают тканевые волокна от выгорания, вымывания цвета, деформации и других губительных факторов.
Придерживаясь простых правил, джинсы будут как новые.
Существует несколько эффективных способ чистки джинсов, в зависимости от того, насколько сильно они загрязнились, покрылись пятнами или утратили форму.
Для лёгких загрязнений лучше всего использовать сухой и точечный метод чистки. Для этого используются специальные средства, которые хорошо справляются с загрязнениями, даже без контакта с водой. Такой метод не даёт усадку ткани и не вымывает цвет. Для более серьёзных загрязнений и пятен нужно применять ручную или машинную стирку. Однако важно подобрать не только правильный режим, а и подходящее средство для стирки.
3. Какие средства выбрать для стирки джинсов
Исользуйте средства для стирки джинсов в зависимости от их цвета.
• Стирать джинсы лучше всего жидкими или капсульными средствами, поскольку они хорошо выполаскиваются и не оставляют белых разводов.
• Для тёмных джинсов (синих, чёрных, серых, коричневых) важно использовать средства с пометкой «для тёмных\чёрных вещей». Так изделие гораздо дольше сохранит яркий насыщенный цвет. Важно помнить, что джинсы тёмных цветов и оттенков ни в коем случае нельзя стирать порошками и средствами, содержащими отбеливатель.
• Что касается светлых джинсов (белых, молочных и т.д.) их лучше всего стирать специальными жидкими средствами, предназначенными для светлых вещей.
• Для цветных джинсов, в том числе голубых – лучше всего использовать капсулы, гели и жидкие средства с пометкой «для цветных изделий».
4. Важные правила перед стиркой
Обязательно изучите информацию ос составе и выверните джинсы наизнанку.
• Прежде чем перейти к стирке, изучите всю информацию о составе ткани на этикетке изделия. Если её вдруг не оказалось, то постарайтесь самостоятельно определить тип ткани. Стопроцентный хлопок не тянется, как бы вы не старались, а вот ткань в составе которой есть синтетика и эластан – охотно поддаётся растягиванию, и чем больше эластана, тем тянется ткань.
• Учитывайте температурный режим, а также вид стирки (машинная или ручная). И в том, и в другом случае оптимальной температурой для стирки стираются сорок градусов. Можно стирать изделие и при более низкой температуре, а вот с высокой – нужно быть максимально осторожным.
• Замачивать джинсы рекомендуется в расправленном виде, при температуре сорок градусов и ниже. Изделие следует оставить не более чем на два часа.
При необходимости дополнительно обработайте пятна.
• Чтобы избежать деформации джинсов, застигните все молнии и пуговицы, выверните штаны наизнанку и только потом отправляйте изделие в стиральную машину, аккуратно распределив его внутри.
• Используйте специальные средства для стабилизации цвета (как правило, их выпускают в виде салфеток, жидкостей, капсул, гранул и гелей).
• Не злоупотребляйте сушкой и отжимом. Выбирайте восемьсот оборотов или ниже, лучше досушить штаны в хорошо проветриваемым помещении естественным способом, чем получит усадку и деформацию. Изделия с рисунками, перфорацией, аппликациями, вышивкой, стразами и прочими украшениями, лучше всего отжимать на маленьких оборотах или вовсе отказать от отжима. Если всё-таки нужно отдать, то используйте специальные мешки для стирки.
5. Как стирать джинсы в машинке
Стирка джинсов в машинке.
• Перед тем, как перейти к стирке, проверьте все карманы на наличие мусора и прочих вещей в них, застегните молнии и пуговицы, выверните на изнанку и отправьте в машинку.
• Используйте щадящая средство для стирки, подходящее для вашего типа изделия.
• Стирайте при тридцати-сорока градусах или выберете «деликатный» режим.
• Выставите таймер (лучше всего стирать джинсовые изделия от тридцати минут до часа).
• Отжим должен быть не более чем восьмисот оборотов, так вы сможете сохранить изделие в надлежащем виде, продлив его срок службы.
• После стирки джинсы нужно хорошенько распрямить, слегка потянуть и встряхнуть несколько раз.
• Затем их нужно отнести на балкон для того, чтобы высушить.
6. Как стирать джинсы руками
Ручная стирка джинсов.
• Лучше всего стирать джинсы в ванной, чтобы их можно распрямить. Температурный режим должен соблюдаться в пределах тридцати-сорока градусов.
• Используйте жидкие моющие средства, они достаточно легко растворяются, даже в холодной воде и не оставляют разводов.
• Вывернутое наизнанку изделие поместите в ванную с мыльным раствором и оставьте примерно на двадцать минут.
• Затем переходите к ручной стирке. Важно не сильно тереть и мять джинсы, чтобы не повредить волокна.
• Слив грязную воду, слегка отожмите штаны и переходите к полосканию в чистой слегка тёплой воде (полоскать джинсы нужно до тех пор, пока вода не станет прозрачной).
• После отожмите штаны и отправьте на балкон сушиться.
7. Что категорически нельзя делать
Сушите джинсы правильно и он прослужат несколько лет.
• Сушить джинсы при высокой температуре и в сушильной машине на полной мощности. Также нежелательно сушить джинсы при сильном солнце, поскольку влажная ткань может дать усадку.
• Нельзя стирать джинсы в сильно горечей воде, кипятить изделие, замачивать больше, чем на два часа, отжимать на больших оборотах.
• Нежелательно стирать порошком, поскольку могут быть разводы, особенно на тёмных штанах.
• Нельзя пользоваться отбеливателями, солью, содой и уксусом в качестве дополнительных средств к стирке.
Не замачивайте джинсы надолго.
• Нежелательно слишком часто стирать без надобности. Лучше всего дать джинсам «отлежаться», чтобы они приняли форму.
• Также не рекомендуется гладить влажные джинсы. При глажке лучше всего выбирать «деликатный» режим и редко пользоваться отпариванием.
• При ручной стирке исключите сильное выкручивание, достаточно просто слегка отжать джинсы, встряхнуть их и просушить.
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