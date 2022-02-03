Зачем люди просверливают ещё одно отверстие в ключах, и Почему не помешает повторить за ними

Зачем люди делают второе отверстие на ключах?

И как тут отыщешь нужный?

Просверлите в ключе дополнительное отверстие.

Возвращайте ключ в связку.

Теперь ключ всегда заметен.

Выступающий ключ легко найти даже в кромешной темноте .