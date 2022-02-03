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Зачем люди просверливают ещё одно отверстие в ключах, и Почему не помешает повторить за ними


Зачем люди делают второе отверстие на ключах?

Зачем люди делают второе отверстие на ключах?

 

Идеи в интернете распространяются со скоростью света. Стоит только сделать что-то интересное, снять на видео, как уже через считанные дни это повторят тысячи пользователей. Вот и сейчас всё больше и больше людей просверливают дополнительные отверстия на ключах. Зачем? Узнав причину, захочется сделать так же.

И как тут отыщешь нужный?

И как тут отыщешь нужный?

 

Большинство из нас каждый день носит в кармане или сумке целую связку ключей. Минимум два – от входной двери дома, а ещё от гаража, кабинета, дачи…список можно продолжать. Но как в связке быстро найти именно тот, который используете чаще всего? А если ещё и в кромешной темноте? Когда нет времени и нервов перебирать все подряд, выручит вот эта хитрость.
Просверлите в ключе дополнительное отверстие.

Просверлите в ключе дополнительное отверстие.

 

Народные умельцы предлагают взять «самый популярный» ключ (например, от входной двери), дрель и просверлить дополнительное отверстие рядом со стандартным. Погодите минуту, сейчас всё станет понятным.
Возвращайте ключ в связку.

Возвращайте ключ в связку.

 

Теперь этот Самый Важный ключ возвращайте обратно к связке. Только на этот раз прикрепите его к кольцу брелока через новое отверстие.
Теперь ключ всегда заметен.

Теперь ключ всегда заметен.

 

Видите? Теперь ключ выделяется (буквально выступает под другим углом) из основной связки.
Его очень легко заметить с первого взгляда. И так же легко нащупать в полной темноте на самом дне сумки или, если в подъезде перегорела лампочка.
Выступающий ключ легко найти даже в кромешной темноте.

Выступающий ключ легко найти даже в кромешной темноте.

 

Полный видеоролик с этим и другими полезными советами от мастера смотрите здесь:

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Зачем люди просверливают ещё одно отверстие в ключах, и Почему не помешает повторить за ними

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Зачем люди просверливают ещё одно отверстие в ключах, и Почему не помешает повторить за нимиПодписаться на мой Instagram
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